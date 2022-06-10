Куда пускают без «шенгена» и где еще нужен ПЦР: всё, что нужно знать о путешествиях из России за границу

Проблемы с оплатой за границей после ухода Visa и MasterCard тоже вполне решаемы. Мы уже рассказывали обо всех способах оплаты, которые можно использовать за рубежом — от карт «Мир» до наличной валюты. Но при оформлении туров можно воспользоваться и еще одним интересным способом.

— Основные затраты можно перенести сюда, в Россию. У туроператоров есть возможность проведения трансграничных платежей. И дошло до того, что некоторые турагентства предлагают даже оплачивать ужины в ресторанах, экскурсии, билеты в музеи. Можно внести что-то вроде депозита и оплатить всё это заранее, чтобы с собой не везти наличные и не заморачиваться с картами. Провести всю оплату через турагентства по максимуму и ехать налегке с меньшим количеством наличных на минимальные траты — сувениры, например. 300–400 долларов более чем достаточно, — рассказал Антон Тримайлов.