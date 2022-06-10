Куда пускают без «шенгена» и где еще нужен ПЦР: всё, что нужно знать о путешествиях из России за границу
Разбираемся, какие проблемы могут возникнуть за рубежом (и как их можно решить)
После начала спецоперации на Украине у российских туристов добавилось трудностей к организации путешествий (помимо действующих коронавирусных ограничений во многих странах). Практически все страны Европы отменили авиасообщение с Россией и начали изымать свои лизинговые самолеты. В свою очередь, власти РФ приняли ответные меры по отношению к «недружественным странам».
О чём сейчас нужно помнить туристу, который собрался за рубеж? Разбираемся, какие проблемы могут возникнуть за границей и куда можно отправиться, не задумываясь о коронавирусных ограничениях.
Какие проблемы могут возникнуть за границей?
По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, многие проблемы, связанные с началом спецоперации на Украине (задержка самолетов, отмена рейсов, блокировка воздушного пространства), уже понемногу остаются в прошлом.
— Конечно, самое болезненное сейчас — это авиаперелеты, — пояснил редактор. — Но если вы улетели из России, то вернуться сможете в любом случае, особенно если вы купили организованный тур в агентстве. Тут переживать не о чем. Основные опасения, которые касались полетных программ, были в апреле — начале мая, когда снимались рейсы, отменялись полеты. Сейчас всё более-менее стабилизировалось, опасений меньше, понятно, куда можно летать, на чём можно летать. Все, кто смог, всё отладили, продажи билетов тоже выстроились.
Проблемы с оплатой за границей после ухода Visa и MasterCard тоже вполне решаемы. Мы уже рассказывали обо всех способах оплаты, которые можно использовать за рубежом — от карт «Мир» до наличной валюты. Но при оформлении туров можно воспользоваться и еще одним интересным способом.
— Основные затраты можно перенести сюда, в Россию. У туроператоров есть возможность проведения трансграничных платежей. И дошло до того, что некоторые турагентства предлагают даже оплачивать ужины в ресторанах, экскурсии, билеты в музеи. Можно внести что-то вроде депозита и оплатить всё это заранее, чтобы с собой не везти наличные и не заморачиваться с картами. Провести всю оплату через турагентства по максимуму и ехать налегке с меньшим количеством наличных на минимальные траты — сувениры, например. 300–400 долларов более чем достаточно, — рассказал Антон Тримайлов.
В каких странах больше нет COVID-ограничений?
При поездках в другие страны надо учитывать, где действуют коронавирусные ограничения, а где их уже успели отменить (или смягчить). Главной новостью для туристов стала отмена ПЦР-тестов и сертификатов для въезда в Турцию с 1 июня — теперь для этого понадобится только загранпаспорт. Правда, по словам туристов, ПЦР-тесты в Турции не требовали уже в мае. Все ковидные ограничения с 1 июня сняты также в Германии и на Кипре, а с 10 июня — в Узбекистане. Правда, для путешествия в Германию или на Кипр понадобится «шенген», кроме того, прямого авиасообщения с этими странами сейчас нет, придется добираться с пересадками.
Все остальные страны, в которых отменены коронавирусные ограничения на въезд, указаны на инфографике.
В некоторых странах ковидные ограничения не отменены полностью, но смягчены. Например, с 1 июня в Таиланде отменили обязательный карантин: полностью привитым нужно будет отправить данные загранпаспорта, страховки с покрытием от 10 тысяч долларов и сертификата о вакцинации («Спутник V» подходит), а непривитым с паспортом и страховкой нужно будет приложить результат ПЦР-теста или профессионального АТК-теста (антиген-тест из лаборатории).
Также ограничения смягчены в Австрии, на Кубе, в Аргентине, Чили, Азербайджане, Малайзии, Израиле, Индонезии, Марокко, Испании, Тунисе и Южной Корее.
Сама Россия 9 апреля сняла коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны: это Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.
Речь в этом случае идет о количестве и типе рейсов в эти страны. В начале пандемии Россия полностью закрывала международное сообщение, затем полеты в некоторые страны разрешались постепенно и с ограничениями (летать только в определенные аэропорты в зарубежных странах, определять количество рейсов в неделю и тип полетов — чартерный или регулярный). Таким образом, для этих 52 стран ограничения были сняты полностью, несмотря на то, что с некоторыми из них у России нет прямого авиасообщения.
Как оформить «шенген»?
После начала спецоперации России на Украине оформить шенгенскую визу в нашей стране теперь можно не для всех стран этой зоны. По-прежнему выдают «шенген» в России всего 11 государств, которые можно увидеть на инфографике.
Безвизовый режим для россиян в Европе действует лишь в некоторых странах: это Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия, Черногория и Белоруссия. Соответственно, оформлять «шенген» для путешествия в эти страны не нужно.
СЮЖЕТ
Стоимость шенгенской визы складывается из следующих пунктов — консульский сбор (для всех стран Шенгенской зоны он составляет 35 евро, но для Исландии — 80), сбор визового центра (около 30–40 евро) и другие возможные расходы.
Для оформления визы понадобится заполнить анкету, принести две цветные фотографии 3,5 на 4,5 сантиметра, загранпаспорт и ксерокопию его первой страницы (а также шенгенских виз за последние три года), российский паспорт с ксерокопиями первой страницы и регистрации, а также страницы о ранее выданных загранпаспортах. Кроме того, нужно будет предоставить туристическую страховку, билеты в оба конца, справку с банковского счета и с работы, а также бронь гостиницы или квартиры. Оптимальный срок для подачи документов — 1–3 месяца до поездки.
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