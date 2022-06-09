В Новосибирской области простились с 22-летним снайпером, погибшим на Украине

В Здвинском районе простились с 22-летним Кириллом Куринным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в администрации Цветниковского сельсовета.



— Его похоронили в тот четверг, 2 июня, на Цветниковском кладбище. Он родился 16 июля 1999 года здесь же, в селе Цветники. 20 ноября 20 года он был призван на срочную службу, затем через полгода он продолжил службу по контракту в Калининградской области в городе Гусев по воинской специальности снайпер. А вообще, он рядовой. Погиб он 20 мая, но пока тело привезли, поэтому похоронили только 2 июня, — отметили в администрации.

