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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области простились с 22-летним снайпером, погибшим на Украине

Похороны прошли в селе Цветники Здвинского района

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Кирилл Куринный ушел служить в 2020 году, а в 2021 году подписал контракт

Кирилл Куринный ушел служить в 2020 году, а в 2021 году подписал контракт

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В Здвинском районе простились с 22-летним Кириллом Куринным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в администрации Цветниковского сельсовета.

— Его похоронили в тот четверг, 2 июня, на Цветниковском кладбище. Он родился 16 июля 1999 года здесь же, в селе Цветники. 20 ноября 20 года он был призван на срочную службу, затем через полгода он продолжил службу по контракту в Калининградской области в городе Гусев по воинской специальности снайпер. А вообще, он рядовой. Погиб он 20 мая, но пока тело привезли, поэтому похоронили только 2 июня, — отметили в администрации.

Кирилла Куринного представили к ордену Мужества посмертно.

В конце мая в рабочем поселке Линево Новосибирской области со всеми воинскими почестями похоронили капитана Дениса Носенко — мужчина погиб на Украине. У него осталась жена и 14-летний сын.

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