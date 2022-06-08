Осталась всего неделя: Ростуризм досрочно сворачивает программу детского кешбэка
На начало июня по программе купили уже больше 550 тысяч путевок
Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно — 15 июня. Их решили завершить раньше срока из-за того, что детские лагеря достигли практически полной загрузки — более 90%.
— Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели, — приводят слова главы Ростуризма Зарины Догузовой РИА Новости. — На начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные.
Напомним, Правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей на кешбэки за отправку детей в лагеря в 2022 году. Также рассчитывалось, что программа будет действовать, пока не будут израсходованы все эти деньги. По подсчетам правительства, путевки с кешбэком рассчитаны не менее чем на 450 тысяч ребят. Получить кешбэк могут только родители, выполнившие все условия программы. Если хотите успеть, то время еще есть — мы пошагово рассказывали о том, как это сделать.