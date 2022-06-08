Осталась всего неделя: Ростуризм досрочно сворачивает программу детского кешбэка

Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно — 15 июня. Их решили завершить раньше срока из-за того, что детские лагеря достигли практически полной загрузки — более 90%.



— Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели, — приводят слова главы Ростуризма Зарины Догузовой РИА Новости. — На начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные.

