«На этом ценовые радости заканчиваются»: новосибирец — о жизни в Ташкенте, разрушенных стереотипах и хороших дорогах

Семен Родыгин отмечает преимущества ташкентских дорог и чистоты воздуха, по сравнению с новосибирскими:



— Дороги гораздо лучше! Мы три месяца ищем такие же плохие, как в Новосибирске, но всё не находим. Только одна в горах. Гулять здесь очень приятно: воздух чище, даже вдоль загруженных магистралей. Здесь в основном газовые автомобили, которые не портят воздух. Очень зелено, хотя местные возмущаются, что деревья вырубили. Если их столько после вырубки!..



Второе яркое впечатление, замечает Семен, — это дорогое жилье. До этого у него был опыт проживания в Средней Азии: в других странах было дешевле.

