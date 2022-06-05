«На этом ценовые радости заканчиваются»: новосибирец — о жизни в Ташкенте, разрушенных стереотипах и хороших дорогах
Он рассказал о плюсах Ташкента по сравнению с Новосибирском
Новосибирец Семен Родыгин с супругой уже не первый год практикуют зимовку в других городах и странах. В начале февраля 2022 года они уехали в Узбекистан — в Ташкент — и планируют провести там еще несколько месяцев. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у него, сколько стоит жизнь в этой стране, какие у нее плюсы и минусы и что его особенно впечатлило.
Семен Родыгин начал путешествовать с женой в студенческие годы — сначала автостопом, потом по путевкам, а теперь они всё организовывают самостоятельно. На период отъезда семья сдает свою квартиру в Новосибирске и пару месяцев живет в другом городе. В этом году выбор пал на Ташкент.
Семен рекомендует прилететь в соседнюю Киргизию, посмотреть ее и дешевле добраться до Узбекистана.
Первое, что удивило Семена Родыгина, — это погода:
— Думали, что едем на юга, достаточно будет кофт с собой, без курток, но так совпало, что было потепление, и мы ходили в майках. Окружающие в основном в куртках, а мы по-сибирски, по-летнему. Но это был один день, потом снова стало прохладнее. Понятие «зима» здесь есть, но это +10 днем и около от + до -2 ночью.
Семен Родыгин отмечает преимущества ташкентских дорог и чистоты воздуха, по сравнению с новосибирскими:
— Дороги гораздо лучше! Мы три месяца ищем такие же плохие, как в Новосибирске, но всё не находим. Только одна в горах. Гулять здесь очень приятно: воздух чище, даже вдоль загруженных магистралей. Здесь в основном газовые автомобили, которые не портят воздух. Очень зелено, хотя местные возмущаются, что деревья вырубили. Если их столько после вырубки!..
Второе яркое впечатление, замечает Семен, — это дорогое жилье. До этого у него был опыт проживания в Средней Азии: в других странах было дешевле.
— Ранее мы сдавали свою двухкомнатную квартиру в Новосибирске за 17 тысяч и этих денег хватало, чтобы снять в Бишкеке однокомнатную на центральной площади. И еще оставалось на еду. А здесь на съём нужно в среднем 22–24 тысячи. В итоге мы сняли однокомнатную на окраине, но по линии метро за 300 долларов, — объясняет Семен.
Но, несмотря на близость метро, Семен им практически не пользуется, потому что в Ташкенте хорошо развиты другие виды транспорта и цены за проезд невысокие. Поездка в метро стоит в переводе на российскую валюту 6–7 рублей, на автобусе — 9.
— Такси дешевле, чем в Новосибирске, раза в два — ездим на том же «Яндексе». Но на этом ценовые радости заканчиваются. Всё остальное значительно дороже. Недвижимость, продукты дороже раза в 1,5. Стоимость всех фруктов и овощей тоже высокая, но с приходом сезона нам обещают резкое снижение цен. Но пока мы покупаем их дороже, чем в Новосибирске, куда их отсюда привозят, — поражается Семен Родыгин.
По его словам, сейчас 1 рубль равняется примерно 160 узбекским сумам, но за три месяца курс сильно скакал: было и 140, и 100.
— Поначалу непросто шло привыкание, когда все магазинные цены указаны в тысячах и на каждый поход в магазин тратишь тысяч 80 или 100. Но это не идет ни в какое сравнение с тяготами расчетов, которые были лет десять назад, когда при таких же масштабах цен в Узбекистане не было купюр крупнее тысячи сум. Поход в магазин — нужна пачка денег. На покупку телевизора или холодильника отправлялись с пакетом денег. Знакомый рассказывал, как на авторынке видел приехавшего покупать новую машину с целым багажником денег! Теперь удобнее: крупнее тысячных есть 20-, 50- и 100-тысячные номиналы купюр, — описывает Семен.
В магазинах, отмечает Семен Родыгин, продается большое количество русских продуктов, а в заведениях общепита много местных блюд, особенно плова:
— Очень много местного, необычного, но ничего поразительного. Как в Лаосе сушеных кузнечиков во фритюре нет, поэтому не поразит. Есть ряд хороших местных фастфудов и ряд кафе с узбекской кухней с пловом. В каждом областном центре есть свой рецепт: где-то морковка не оранжевая, а желтая, а где-то изюм добавляют. Дешевые шашлыки из баранины. Свинина исключена, потому что ислам здесь наращивает влияние.
Недавно, добавляет он, был Рамадан — месяц поста, который многие соблюдают. Поэтому днем кафе были пустыми. А к вечеру в них собиралась большая толпа, заполняя помещение. Вечер — это время разговения, встречи с родственниками. Семен нашел кафе с ценами, как в Новосибирске, но в целом они везде раза в полтора выше.
— Рост исламского влияния. Добавляются мечети. У нас возле дома две мечети: постоянно слышим призывы на молитву. На улицах много девушек с покрытой головой, есть и те, кто совсем в парандже. Также есть и русские церкви здесь, — говорит Семен Родыгин.
Вероятно, в том числе и поэтому, в Ташкенте на улицах практически нет пьющих и курящих людей.
— Возможно, конечно, курят и пьют где-то в укромных местах, но на улицах, во дворах домов ничего подобного не встретишь практически никогда. Продажа спиртного вынесена вообще из обычных магазинов в отдельные алкомаркеты, которые всегда стоят пустые. Не то что у нас в Новосибирске, где переполненные пивнушки на каждом углу да плюс в любом супермаркете «затариться» можно, — сравнивает сибиряк.
Он дополняет, что там очень важны семейные ценности, в семьях много детей. Заметное уважение к старшим.
— Мне 42 года, стариком я не выгляжу, но когда захожу в автобус, подростки подскакивают и уступают место. Женщине обязательно уступят место в транспорте. Если к кому-то обращаешься, то тебя очень внимательно слушают. При встрече всегда скажут: «Привет, как дела?» Эта форма вопроса всегда звучит. В Новосибирске меня немного коробило, когда какой-нибудь узбек кричал: «Эй, братан, посмотри, что есть!» А здесь уже нет, — приводит пример Семен.
По его словам, в Ташкенте хороший уровень образования, много людей со средним и высшим:
— На каждом углу реклама каких-то курсов — языковых, математических, физических, а также курсы швей, например. Чувствуется, что народ тянется к развитию. Средний новосибирец видит выходца Средней Азии как зачуханного гастарбайтера, который в «МЕГЕ» моет пол, грубо говоря, и плохо понимает по-русски. Наверное, чаще в Новосибирск едут жители кишлаков, из глубинки, поэтому русский язык не на таком высоком уровне.
Но в самом Ташкенте, по словам Семена, он убедился, что понимание русского языка практически стопроцентное:
— Русский язык так распространен, что зачастую даже узбеки друг с другом общаются на нем. Узбекские дети, играющие на улице, легко используют оба языка, а родители стараются прививать русский наряду с узбекским с самого детства.
Семен Родыгин советует тем, кто соберется полететь в Ташкент летом, выбирать рейсы через казахстанский Шымкент или киргизский Ош — так значительно дешевле.
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