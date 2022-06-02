«Назвали нас предателями и пропустили»: архитектор — о миграции в солнечную Грузию

Авто было полностью проверено и готово к длительной поездке, дорога составила 3,4 тысячи километров. Для моего водительского опыта это было непростой задачей. За рулем был только я, и так далеко еще никогда не ездил. Мы решили, что при таком длительном пути нужны остановки, и разделили путь на несколько частей: Тюмень — Уфа — Саратов — Элиста — Владикавказ — Тбилиси — Батуми. Это дало нам шанс не только увидеть города, но и погостить во многих из них. Вся поездка составила у нас пять дней.

Из всех проезжающих городов нам запомнилась неприметная Элиста, а точнее, ее атмосфера. Буддийская ментальность, парящая в городе, настраивала нас на какой-то особый местный дзен. Элиста была единственным городом, в котором хотелось остаться подольше, но нас ждала поставленная цель — Батуми. И мы двинулись дальше. Другие города были тоже по-своему приятны и особенны. В Уфе кроме луж ничего не запомнилось — перед нами прошел дождь, и Уфа стала похожа на Тюмень. В Самаре один из лучших стадионов в России и пляж на набережной. В Саратове качественная набережная и историческая архитектура. Во Владикавказе потрясающий пешеходный бульвар и главный парк.

