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Антон Канаткин

архитектор
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Антон Канаткин

архитектор
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«Назвали нас предателями и пропустили»: архитектор — о миграции в солнечную Грузию

Антон Канаткин рассказывает о переезде и о том, как устроился в Батуми

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Тюменский архитектор Антон Канаткин уехал в Грузию вместе с женой и успешно там обосновался. До нового места жительства — Батуми — пара ехала на личном авто. О шестичасовой пробке на границе, об отношении русских пограничников, о ценах на жилье и продукты и о менталитете грузинов — читайте в его авторской колонке. Далее — от первого лица.

В пять утра на улице стояла скорбная тишина, окутанная прохладой. Последний раз захлопнулась дверь в родном подъезде. Оставив ключи «под ковриком», мы понимали, что зайти обратно будет невозможно — впереди только неизвестность и много новых приключений. Наше путешествие продлилось пять дней и завершилось на берегу моря в Батуми.

Непростое, но нужное решение

Мы давно планировали поменять место жительства, и февральские события поставили для нас точку в этом вопросе и дали большой пинок для осуществления замысла.

Началась подготовка, которая продлилась около двух месяцев. Мы выбрали страну: в этом нам помогли разные видеообзоры. Сначала мы составили план дел, которые необходимо было решить в первую, вторую и третью очередь. Прежде всего мы оценили финансовые возможности на сам переезд и на первое время жизни в новой стране. Продав часть недвижимости, мы обеспечили потенциально год жизни в чужой стране, что дало уверенность в наших планах.

Так выглядел наш последний закат в Тюмени

Так выглядел наш последний закат в Тюмени

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Вторым шагом были текущие дела по работе, нужно было предупредить коллективы о нашем «отпуске». Сам переезд мы держали в тайне, чтобы не возникло соблазна у знакомых и малознакомых людей попытаться отговорить нас или внушить неуверенность и страх будущего. Мы доверяли только друг другу и надеялись только на себя.

Больше 3 тысяч километров на машине

Была установлена условная дата выезда — 18 апреля. Дела второй значимости варьировались от лечения зубов до продления загранпаспорта. Далее шла компоновка нужных и ненужных вещей: поездка планировалась на своем автомобиле. Мы замеряли габариты багажника и использовали вакуумные пакеты, чтобы вошло как можно больше полезных вещей. Ненужные мы раздали нуждающимся или просто отнесли на свалку, некоторые продали, а что-то раздарили друзьям. Помимо одежды мы взяли с собой компьютер, ноутбуки и главное — радиатор. В непогоду в домах Грузии очень прохладно.

Авто было полностью проверено и готово к длительной поездке, дорога составила 3,4 тысячи километров. Для моего водительского опыта это было непростой задачей. За рулем был только я, и так далеко еще никогда не ездил. Мы решили, что при таком длительном пути нужны остановки, и разделили путь на несколько частей: Тюмень — Уфа — Саратов — Элиста — Владикавказ — Тбилиси — Батуми. Это дало нам шанс не только увидеть города, но и погостить во многих из них. Вся поездка составила у нас пять дней.

Из всех проезжающих городов нам запомнилась неприметная Элиста, а точнее, ее атмосфера. Буддийская ментальность, парящая в городе, настраивала нас на какой-то особый местный дзен. Элиста была единственным городом, в котором хотелось остаться подольше, но нас ждала поставленная цель — Батуми. И мы двинулись дальше. Другие города были тоже по-своему приятны и особенны. В Уфе кроме луж ничего не запомнилось — перед нами прошел дождь, и Уфа стала похожа на Тюмень. В Самаре один из лучших стадионов в России и пляж на набережной. В Саратове качественная набережная и историческая архитектура. Во Владикавказе потрясающий пешеходный бульвар и главный парк.

Останавливались мы в хостелах и экономных гостиницах не дороже 1800 рублей за сутки на двоих. Перед границей был перевалочный пункт — Владикавказ. Здесь было запланировано несколько важных дел. Например, сделать мне ПЦР-тест на COVID-19. Результат должен был поступить на почту через 6–7 часов. У жены была поставлена прививка. Еще нужно было обменять рубли на валюту: мы купили доллары по 85 рублей.

Впереди нас ждало самое суровое испытание в нашем путешествии — прохождение границы

Впереди нас ждало самое суровое испытание в нашем путешествии — прохождение границы

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Как пересечь границу

В первую очередь необходимо было сделать «основания» для пересечения сухопутной границы. Мы выбрали самый недорогой и доступный вариант. Он обошелся нам в 15 тысяч рублей на двоих, хотя некоторые услуги стоили гораздо дороже. Этот документ нужен был на пограничном пункте России. На момент написания этой колонки все ограничения сняты и пересечь границу можно без них.

В кромешной тьме мы подъезжали к границе, местное время составляло около 21:00. Только скользкий взгляд рисовал очертания сокрушительных скал и беспросветных обрывов. Приближаясь всё ближе к таможне, мы уже были в предвкушении грузинского воздуха, до которого оставалось 500 метров. Тут началось испытание — пробка. Мы простояли в ней шесть часов. Спать было нельзя, мы могли в любую минуту потерять очередь. Первый час мы просто стояли, затем начали двигаться по 5–10 метров в час. Через четыре часа движение стало активнее, и мы прошли основной рубеж пробки, подъехав к пропускному пункту.

То, что ожидало нас впереди, стоило того

То, что ожидало нас впереди, стоило того

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Мы слышали, что русские пограничники самые жесткие — будут проверять все вещи и телефоны. Мы заранее удалили все «непристойные» приложения в виде запрещенных соцсетей. Пограничники оказались более лояльными: просто назвали нас предателями и пропустили.

С облегчением и энтузиазмом подъехали к грузинскому пограничному пункту. На часах было около трех утра. Все лица славянской внешности встречал невыспавшийся таможенник. Он обвинял нас в происходящих на Украине событиях и всем видом показывал, что хватит ездить в Грузию. Мы напряглись от такого гостеприимства, но решили, что это единичный случай и оказались правы. Местные жители отнеслись к нам как к обычным людям.

Чужие и среди своих, и среди чужих

Когда мы ступили на чужую землю, то испытали чувство неопределенности. Мы оказались чужими среди своих и еще не стали своими среди чужих. Нас спасла от неуверенности только наша мечта — найти свое место под солнцем, быть востребованными и свободными специалистами в своих профессиях.

Архитектура в Грузии

Архитектура в Грузии

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Заехав на территорию Грузии, мы сразу купили страховку на авто и одну сим-карту. Силуэты гор виднелись уже более отчетливо, на часах было около пяти утра. Мы хотели доехать до города, но сил уже не было. Остановившись у дороги, напротив скал, уснули в машине. В этот же день мы оказали в Тбилиси. Немного прогулялись по городу и пошли заселяться в гостиницу. Нам достаточно было принять горизонтальное положение, чтобы на 16 часов пасть в объятия Морфея.

Утром нас ждал вкусный завтрак из местных блюд и колумбийский сосед из Канады, с которым приятно было обменяться несколькими фразами по-английски. После кофе мы выдвинулись дальше. Дорогой бензин (примерно 115–154 рублей за литр) заставил нас двигаться в экономрежиме, чтобы мы тщательно смогли разглядеть грузинские пейзажи. На пятый день пути нам оставалось всего пару сотен километров, и нас ждал солнечный Батуми. Вид из окна гостиницы убедил, что цель оправдала наши ожидания. Мы были счастливы.

Батуми vs Тюмень

Следующей задачей стало обосноваться в новом городе. Поиск жилья у нас занял около двух дней. В интернете нам навязывали аренду жилья квартиры-студии за 350–400 долларов и уверяли, что экономней нет. Но мы нашли гораздо дешевле, гуляя по улицам города и спрашивая у местных: «Где снять жилье?» Здесь развито живое общение. Если хочешь что-то узнать, нужно подходить, говорить и спрашивать.

Так выглядят грузинские улочки. Уютно и эстетично

Так выглядят грузинские улочки. Уютно и эстетично

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Первое, что выгодно отличало Батуми от Тюмени, — это воздух. Насытившись кислородом морского бриза и горных лесных массивов, мы стали лучше спать. Здесь можно пить воду из-под крана — она чистая. В Тюмени из-за постоянных проблем на местном водоканале многие покупают фильтры или бутилированную воду.

Еще здесь много солнца. Витамин D положительно влияет на кожу — жена перестала пользоваться кремами. Местные фрукты и овощи очень вкусные.

Народ здесь необычный и разнообразный. Языки — грузинский и английский, но многие понимают и разговаривают на русском. Мы уже выучили несколько грузинских фраз — это облегчило нам общение с местными.

В Грузии говорят на грузинском и английском, но есть и те, кто знает русский

В Грузии говорят на грузинском и английском, но есть и те, кто знает русский

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Проблемы с работой

В Грузии много внутренних проблем, одна из таких — работа. Безработица составляет около 20%. У меня работа на удаленке, поэтому такой проблемы не стоит. Хотя я уже погулял по городу, пообщался с местными фирмами и понял, что даже местная работа по моей профессии найдется. Жена устроилась преподавателем в частный детский садик. Зарплаты тут невысокие, но и уровень жизни экономнее. В городе большая нехватка людей «с руками»: сантехников, электриков, строителей, мебельщиков и так далее. Такие специалисты здесь на вес золота. Можно поискать по городу трудоустройство, а можно попасть в 20% список безработных. Вывод: всё зависит от человека.

Подведем итоги и посчитаем наши экономические затраты во время переезда на двоих: расходы на авто (бензин, масло, мойка, штрафы) — 16 тысяч рублей, питание в дороге — 6,6 тысячи, гостиницы — 4,6 тысячи, «основание» для перехода границы — 15 тысяч рублей, ПЦР-тест на ковид — полторы тысячи. Всего — 43 тысячи 700 рублей. Если умножить сумму на два, то вполне хватит для переезда и на то, чтобы обосноваться в Грузии на первое время. Но всё сугубо индивидуально для каждого человека.

Ранее мы делились историями других мигрантов. Журналистка Анна уехала из страны — через Армению вместе с друзьями она добралась до Грузии. В своей колонке она рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась в чужой стране.

Семья из Новосибирска уехала в Израиль. Супруги Семен и Оксана бросили квартиру, оставили кошку родителям и спустя три недели уже имели по два гражданства. В процессе пара узнала о множестве подводных камней — об этом и не только в их колонке.

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