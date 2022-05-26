В Москве стартовал последний этап конкурса «Лидеры России»
Победителей определят 29 мая
В Москве 26 мая стартовал суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», организатором которого выступает АНО «Россия — страна возможностей». Его участниками стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Все суперфиналисты смогут принять участие в программе наставничества от лучших управленцев страны, получить образовательный грант в размере 1 миллион рублей и шанс попасть в программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, которую называют «Школой губернаторов».
Присутствовавший на мероприятии первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что за четыре сезона конкурса назначения на новые должности получили 350 участников «Лидеров России». Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое стали главами регионов, пятеро — мэрами городов, еще четыре победителя избраны депутатами Государственной думы.
26 мая суперфиналисты примут участие в деловой программе, где выступят мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, актер Константин Хабенский и авторы книги «Нетворкинг для разведчиков» Андрей Безруков и Елена Вавилова. 27 и 28 мая конкурсанты будут соревноваться в своих лидерских качествах, а 29 мая по результатам суперфинала будут выбраны 100 победителей.