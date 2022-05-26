В Москве стартовал последний этап конкурса «Лидеры России»

26 мая суперфиналисты примут участие в деловой программе, где выступят мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, актер Константин Хабенский и авторы книги «Нетворкинг для разведчиков» Андрей Безруков и Елена Вавилова. 27 и 28 мая конкурсанты будут соревноваться в своих лидерских качествах, а 29 мая по результатам суперфинала будут выбраны 100 победителей.