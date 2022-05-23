На Украине приговорили к пожизненному заключению российского контрактника. Что об этом известно

Разговор с отцом Вадима Евгением Шишимариным опубликовал RT.



— Сейчас за всю Россию тумаки получать, за каждую нашу победу. Я не про него говорю, они все там так делают, все, кто там находятся. За каждую нашу победу они получают. И то, что там якобы никто никого не бьет, все их бьют. Такое время военное, люди жестокие, — сказал Шишимарин старший. — Суд для чего? Чтобы доказать вину человека. То есть человек не виновен, пока не доказано обратное. А для них он уже виновен, то есть вердикт уже вынесен. Он стрелял из автомата и то по деревяшкам, а там человек. И попасть прицельно в него из машины, из окна — это смешно.

