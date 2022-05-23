На Украине приговорили к пожизненному заключению российского контрактника. Что об этом известно
По приказу старшего по званию он якобы застрелил мирного жителя из автомата
На Украине впервые осудили российского военнопленного. 23 мая коллегия судей в Киеве приговорила к пожизненному заключению
В отношении Шишимарина возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).
В суде Шишимарин заявил, что «не отрицает своей вины» и считает поступок «неприемлемым и уголовно наказуемым». По словам адвоката, приказ стрелять отдал прапорщик.
В суде адвокат, ссылаясь на российский воинский устав, подчеркивал, что младшие по званию должны беспрекословно выполнять указания старших.
— Мы можем сделать вывод, что у Шишимарина не было намерения убить человека, а приказ он выполнял формально, надеясь, что не попадет, — заявлял адвокат в суде [цитата по трансляции «Медиазоны», признана иноагентом].
Овсянников говорил корреспонденту ВВС, что правильная квалификация дела — это непредумышленное убийство. Статья предусматривает до пяти лет тюрьмы.
— Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали, — объяснял свой поступок военнослужащий. Сержант попросил прощения у вдовы погибшего Катерины Шелиповой. Она заявила, что российский военный заслуживает высшей меры наказания (пожизненное заключение), но при этом не против, если его обменяют на украинских военнопленных.
Мать Шишимарина Любовь рассказала «Медузе» (издание признано иноагентом), что сын окончил девять классов, затем ПТУ и перебрался из Усть-Илимска Иркутской области в Москву, «где больше перспектив». В столице работал на шиномонтажке.
Всего у Любови — пятеро детей. Вадим — старший. Родной отец его не воспитывал, но они иногда общаются. В январе 2020 году отчима «нечаянно застрелили» на разборках, через четыре месяца Шишимарин подписал контракт.
О том, что сын в плену, Любовь узнала 1 марта.
— Я вообще понятия не имела, что там на Украине что-то происходит… Я не залезаю в интернет, не смотрю новости. Они меня не интересуют, потому что там показывают всякую ерунду, я не хочу это близко к сердцу принимать. После смерти мужа не хочу, — говорила она.
Разговор с отцом Вадима Евгением Шишимариным опубликовал RT.
— Сейчас за всю Россию тумаки получать, за каждую нашу победу. Я не про него говорю, они все там так делают, все, кто там находятся. За каждую нашу победу они получают. И то, что там якобы никто никого не бьет, все их бьют. Такое время военное, люди жестокие, — сказал Шишимарин старший. — Суд для чего? Чтобы доказать вину человека. То есть человек не виновен, пока не доказано обратное. А для них он уже виновен, то есть вердикт уже вынесен. Он стрелял из автомата и то по деревяшкам, а там человек. И попасть прицельно в него из машины, из окна — это смешно.
По данным RT, Шишимарину пришлось признать вину. Это он сделал по совету адвоката, назначенного украинской стороной.
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Министерство обороны не комментировало ситуацию с судом над российским сержантом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает необходимой информацией по этому вопросу.
— Возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там (в Киеве) тоже весьма ограничены у нас, к сожалению, — прокомментировал Песков.