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Флаг Новосибирской области сфотографировали на высоте 7400 метров — его планируют поднять на вершину Эвереста

Новосибирец Константин Суходеев уже около месяца находится в экспедиции на легендарной горе

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Так высоко флаг региона забирается нечасто

Так высоко флаг региона забирается нечасто

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Новосибирский горный турист Константин Суходеев поднял флаг региона на высоту 7400 метров и готовится к штурму вершины Эвереста.

— Эверест — очень серьезная гора, самая высокая. Экспедиция длится уже месяц, всё непросто. Вначале мы дошли до базового лагеря, сделали большой акклиматизационный выход на 5 суток. Первая сложность — ледник Кхумбу, который движется по одному метру в сутки: здесь часто происходят большие обвалы, это ледяные глыбы высотой с девятиэтажки, — рассказал Константин Суходеев журналисту НГС. — Потом идет путь по долине Молчания, потом ледяная стена с уклоном градусов 60–70. Когда по этой стене достигаешь отметки 7100–7200 метров, доходишь до третьего лагеря, в котором мы ночевали. Ночевать там очень некомфортно: есть не хочется, спать не хочется, в палатке минус 25 ночью. Чуть выше поднялись, сфотографировались с флагом и пошли вниз.

Один из лагерей, где останавливаются туристы

Один из лагерей, где останавливаются туристы

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С Эвереста открываются захватывающие виды

С Эвереста открываются захватывающие виды

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Туристам приходится взбираться по отвесным ледникам

Туристам приходится взбираться по отвесным ледникам

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В команде с новосибирским горным туристом — уфимец Сергей Белкин и три гида из Непала. Сейчас, по словам Константина Суходеева, команда полностью акклиматизировалась и ждет погодного окна, чтобы штурмовать вершину Эвереста. Штурм планируют на 10 мая до конца мая.

В 2018 году новосибирские спортсменки забрались на Эльбрус, а в 2019 году новосибирская танцовщица исполнила танец на вершине этой горы.

Эверестгорный туризм
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