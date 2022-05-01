Флаг Новосибирской области сфотографировали на высоте 7400
метров — его планируют поднять на вершину Эвереста
Новосибирец Константин Суходеев уже около месяца находится в экспедиции на легендарной горе
Новосибирский горный турист Константин Суходеев поднял флаг региона на высоту 7400 метров и готовится к штурму вершины Эвереста.
— Эверест — очень серьезная гора, самая высокая. Экспедиция длится уже месяц, всё непросто. Вначале мы дошли до базового лагеря, сделали большой акклиматизационный выход на
В команде с новосибирским горным туристом — уфимец Сергей Белкин и три гида из Непала. Сейчас, по словам Константина Суходеева, команда полностью акклиматизировалась и ждет погодного окна, чтобы штурмовать вершину Эвереста. Штурм планируют на
В 2018 году новосибирские спортсменки забрались на Эльбрус, а в 2019 году новосибирская танцовщица исполнила танец на вершине этой горы.