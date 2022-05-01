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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Мнение

«А ведь этой вещи 40 лет!» Как я восстановил шикарный советский ковер — теперь он как из магазина

Колонка про прекрасную советскую вещь специально к Первомаю

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Мода на старые вещи из эпохи СССР сейчас в самом разгаре, особенно отчетливо это прослеживается на примере советских автомобилей — за «капсулы времени», которые сохранились в хорошем состоянии, люди готовы платить миллионы. Но есть и другие вещи — предметы быта, например советские ковры. В СССР это был символ достатка — ковры стоили весьма дорого, их вешали на стены, чтобы не топтать такое богатство. У авторедактора НГС Дмитрия Косенко сохранился ковер периода 1980-х годов, и сейчас он расскажет, как дал этой вещи вторую жизнь.

— Зачем коврик-то на стенку, товарищи дорогие? Не в юрте же. Смысл-то?

— Да ты держи крепче, такой ковер, что ж ногами по нем ходить, что ли? Смысл...

(диалог Евгения Евстигнеева и тещи из х/ф «Старый Новый год», 1980 г.)

И правда, как можно было в Советском Союзе топтаться по вещи, которая стоила, к примеру, 600 советских рублей (несколько месячных зарплат)?! Хорошие шерстяные ковры вешали на стеночки, а на пол стелили более дешевые синтетические паласы. Этот красный шерстяной ковер выпуска начала 80-х годов всю жизнь у нас провисел на стене, потом долгие годы простоял в чехле в сухом месте.

Посмотрите, как хорошо советский ковер вписался в интерьер

Посмотрите, как хорошо советский ковер вписался в интерьер

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И вот встал как-то вопрос, что с ним делать, — продать? Но в процессе изучения темы я понял, что «такая корова нужна самому»: толстое натуральное шерстяное изделие прекрасно сохранилось, и его нужно было просто освежить, очистить от пыли, промыть. Для этого существуют специальные сервисы по стирке ковров — не путать с химчисткой, которая предназначена для удаления ярко выраженных пятен.

Если у вас нет явных пятен, а цель просто освежить изделие — отправляйтесь в такой сервис. Сначала ковер избавляют от пыли на пылевыбивальном станке, потом с шампунем моют роторной машиной, затем в специальной центрифуге ополаскивают и отжимают, а под конец сушат в автоматизированной камере 12 часов. Еще делают озонацию и кварцевание — чтобы, стало быть, подлые микробы померли все.

Изделие прекрасно сохранилось — всё-таки не зря вешали на стену, а не топтали ногами

Изделие прекрасно сохранилось — всё-таки не зря вешали на стену, а не топтали ногами

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Стоит такая услуга недорого, за этот ковер размером 1,5 на 2,2 метра я отдал 600 рублей. И на выходе получил абсолютно новую вещь, которая будто только что сошла с завода, она даже пахнет как новый ковер в каком-нибудь «Леруа Мерлене» — а ведь этой вещи 40 лет!

Такая штуковина кроме визуальной красоты должна приносить еще и тактильные ощущения, поэтому ковер постелили на пол. И вот теперь, когда по нему ступаешь ножками, как будто массируешь их — лепота, успокаивает и расслабляет! Да и вообще, сейчас во всём мире вернулась мода на уютные и практичные ковры и половики.

Что же касается использования ковров на полу в кухне — мне обычно плевать на общепринятые стандарты, делаю как хочу. По опыту у нас что-то на кухне проливается примерно раз в год (ибо руки не кривые), так что можно и вытереть, да и вообще, ковер нужно стирать раз в год для профилактики.

Ковер нужно стирать раз в год для профилактики

Ковер нужно стирать раз в год для профилактики

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Вот таким образом 40-летняя вещь получила вторую жизнь и еще прослужит лет 40.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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