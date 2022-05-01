«А ведь этой вещи 40 лет!» Как я восстановил шикарный советский ковер — теперь он как из магазина
Колонка про прекрасную советскую вещь специально к Первомаю
Мода на старые вещи из эпохи СССР сейчас в самом разгаре, особенно отчетливо это прослеживается на примере советских автомобилей — за «капсулы времени», которые сохранились в хорошем состоянии, люди готовы платить миллионы. Но есть и другие вещи — предметы быта, например советские ковры. В СССР это был символ достатка — ковры стоили весьма дорого, их вешали на стены, чтобы не топтать такое богатство. У авторедактора НГС Дмитрия Косенко сохранился ковер периода
— Зачем коврик-то на стенку, товарищи дорогие? Не в юрте же. Смысл-то?
— Да ты держи крепче, такой ковер, что ж ногами по нем ходить, что ли? Смысл...
(диалог Евгения Евстигнеева и тещи из х/ф «Старый Новый год», 1980 г.)
И правда, как можно было в Советском Союзе топтаться по вещи, которая стоила, к примеру, 600 советских рублей (несколько месячных зарплат)?! Хорошие шерстяные ковры вешали на стеночки, а на пол стелили более дешевые синтетические паласы. Этот красный шерстяной ковер выпуска начала
И вот встал как-то вопрос, что с ним делать, — продать? Но в процессе изучения темы я понял, что «такая корова нужна самому»: толстое натуральное шерстяное изделие прекрасно сохранилось, и его нужно было просто освежить, очистить от пыли, промыть. Для этого существуют специальные сервисы по стирке ковров — не путать с химчисткой, которая предназначена для удаления ярко выраженных пятен.
Если у вас нет явных пятен, а цель просто освежить изделие — отправляйтесь в такой сервис. Сначала ковер избавляют от пыли на пылевыбивальном станке, потом с шампунем моют роторной машиной, затем в специальной центрифуге ополаскивают и отжимают, а под конец сушат в автоматизированной камере 12 часов. Еще делают озонацию и кварцевание — чтобы, стало быть, подлые микробы померли все.
Стоит такая услуга недорого, за этот ковер размером 1,5 на 2,2 метра я отдал 600 рублей. И на выходе получил абсолютно новую вещь, которая будто только что сошла с завода, она даже пахнет как новый ковер в каком-нибудь «Леруа Мерлене» — а ведь этой вещи 40 лет!
Такая штуковина кроме визуальной красоты должна приносить еще и тактильные ощущения, поэтому ковер постелили на пол. И вот теперь, когда по нему ступаешь ножками, как будто массируешь их — лепота, успокаивает и расслабляет! Да и вообще, сейчас во всём мире вернулась мода на уютные и практичные ковры и половики.
Что же касается использования ковров на полу в кухне — мне обычно плевать на общепринятые стандарты, делаю как хочу. По опыту у нас что-то на кухне проливается примерно раз в год (ибо руки не кривые), так что можно и вытереть, да и вообще, ковер нужно стирать раз в год для профилактики.
Вот таким образом 40-летняя вещь получила вторую жизнь и еще прослужит лет 40.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции