«А ведь этой вещи 40 лет!» Как я восстановил шикарный советский ковер — теперь он как из магазина

— Зачем коврик-то на стенку, товарищи дорогие? Не в юрте же. Смысл-то?



— Да ты держи крепче, такой ковер, что ж ногами по нем ходить, что ли? Смысл...

(диалог Евгения Евстигнеева и тещи из х/ф «Старый Новый год», 1980 г.)

