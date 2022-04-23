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Спецоперация на УкраинеИстории

«Мама и двое детей живут в подвале больше двадцати дней. Им повезло». Бизнесмен рассказал, как вывозил людей из Мариуполя

Евгений Ганеев поехал в разрушенный город как волонтер

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Евгений Ганеев полмесяца разносил гуманитарную помощь людям

Евгений Ганеев полмесяца разносил гуманитарную помощь людям

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У Евгения Ганеева есть свой успешный бизнес в Екатеринбурге. В 2021 году он стал героем Народной премии E1.RU, но не как бизнесмен: Евгений — волонтер. Он побывал почти во всех горячих точках планеты, где в последние годы случались катастрофы: стихийные бедствия, военные конфликты. На свои деньги организовывал эти поездки — доставлял продукты пострадавшим после наводнения на Филиппинах, помогал строить дома местным жителям на Гаити. Привозил гуманитарную помощь в Сирию, как доброволец помогал МЧС тушить пожары в регионе. Во время пандемии развозил продукты в Екатеринбурге пенсионерам и инвалидам.

Несколько дней назад он вернулся из разрушенного Мариуполя. Евгений был там как волонтер, вывозил людей из зоны боевых действий в пункты временного размещения (ПВР), доставлял воду и продукты. О спасении людей, воссоединении семей и о том, как живет город без адресов, но в подвалах, — в рассказе Евгения и фотографиях Андрея Гусельникова.

Продукты можно закупить лишь в Донецке

Продукты можно закупить лишь в Донецке

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У Евгения четверо детей. Говорит, что семья отпустила его спокойно, без слез и истерик. До Ростова он доехал на поезде. Там купил старенькую «девятку» и уже на ней отправился дальше, в Донбасс. Остановился в Донецке в гостинице.

— Поближе поселиться не получалось. В Донецке хотя бы есть магазины для закупки продуктов. Каждое утро я покупал крупы, подсолнечное масло, макароны, консервы. Приходилось заезжать в три-четыре магазина, чтобы купить побольше: сразу много продуктов в одни руки не давали, лимит — три пачки крупы, от трех до десяти банок консервов. На хлеб и воду — безлимит. В аптеке покупал лекарства, самые основные: парацетамол, дротаверин («Но-шпа»), корвалол, цитрамон и витамины. И еще препараты, которые заказывали жители подвалов. Закупившись, ехал в Мариуполь.

Дорога там — не всегда по трассе, а в обход обстреливаемых участков, времени это занимало по два — два с половиной часа в один конец. За день мог сделать лишь один «продуктовый» рейс. В шесть часов в Мариуполе наступал комендантский час, из города никого не выпускали и не впускали. Любой идущий, едущий — потенциальный преступник, военные таких не жаловали. Предупреждали, что по нарушителям могут начать стрелять без разговоров. Но на деле такого не было, разбирались. Честно скажу, мне приходилось нарушать [комендантский час]: я задерживался, чтоб вывезти больше людей. Объяснял ситуацию военным. Как правило, относились с пониманием, даже благодарили, что помогаю вывозить.

Подвал в Мариуполе

Подвал в Мариуполе

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Я не знаю, как зовут людей на этой фотографии, я принес им продукты. Это семья: бабушка, дедушка, мама и двое детей. Они живут в подвале уже больше двадцати дней. Им повезло. Сейчас объясню почему. Больше половины горожан застали военные действия не дома. Кто-то был в гостях, кто-то — на работе.

Вот представьте: мы сейчас сидим с вами в нашем офисе в Екатеринбурге (мы встречались с Евгением на его рабочем месте. — Прим. ред.), и вдруг... боевые действия, обстрелы. И всё! Мы на двадцать дней остались здесь в подвале, не зная, что там с родными, где они, живы ли. Мобильной связи в городе нет, работают только рации. Их у мирных жителей, конечно, нет. Никто не был готов к такому. Поэтому именно этой семье повезло: когда всё началось, они были дома, и сейчас вместе.

Татьяну Владимировну ранили в голову в драмтеатре

Татьяну Владимировну ранили в голову в драмтеатре

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Эту пожилую женщину, Татьяну Владимировну Полянскую, мы нашли в одном из подвалов. Ее принесли сюда раненой 16 марта, тогда случилась трагедия в драмтеатре (после взрыва погибли люди. — Прим. ред.). Татьяна Владимировна выжила, ее вытащили из-под завалов и принесли в подвал ближайшего дома. У нее было ранение в голову. Там за ней ухаживали совершенно незнакомые люди — на фотографии их видно, они выносят ей теплое одеяло. Скорее всего, это отец и дочь. Я не расспрашивал, было некогда.

Кроме Татьяны Владимировны в том подвале был еще разбитый инсультом старик. Не знаю, когда у него случился инсульт. Возможно, уже во время всех этих событий. И эти двое людей, случайно оказавшиеся рядом, ухаживали еще за ним. Они могли уйти в другое, более безопасное убежище, ближе к западу города, там жить лучше, нет обстрелов, привозят гуманитарку и воду. Говорили нам, что знают фарватер — безопасные улицы, по которым можно добраться. Но они не уходили, потому что не хотели бросать двух незнакомых им людей, считали себя ответственными за них. Мы увезли Татьяну Владимировну в больницу — она находится как раз в западной части города. Дедушку с инсультом — в сохранившийся дом в Мариуполе, вместе с женщиной, которая за ним тоже ухаживала.

Женщина с ребенком так и не решилась выйти

Женщина с ребенком так и не решилась выйти

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Эту женщину мы нашли в одном из подвалов. Место, где она жила, было очень опасным, под обстрелами. Она пряталась в подвале с трехлетним ребенком. Я предложил увезти ее отсюда в пункт временного размещения. Она очень хотела уехать, но боялась выйти и пройти несколько метров по двору до нашей машины. Плакала, ей было безумно страшно выйти. Так и осталась. Хотя мы не повели бы ее по опасной зоне — мы водили людей дворами. Но я не стал уговаривать, это было ее решение.

Выходить из домов тогда было действительно опасно. Один раз на наших глазах было такое: бежим от одного дома к другому, разносим гуманитарку, возвращаемся назад — а там уже три погибших. Двое мертвые, третий умирает на глазах. Люди просто вышли на несколько минут из подвала.

В самые тяжелые дни под обстрелами люди добывали воду, сливая ее из батарей. Получалось примерно по 300 миллилитров на человека.

Женщину с инсультом нашли в одном из подвалов

Женщину с инсультом нашли в одном из подвалов

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Инну Ивановну нашли в одном из подвалов. Она недавно пережила инсульт, выжила, но с трудом ходит и не совсем понимает, что происходит. На фотографии она вместе с сыном Николаем. Сын жил в Алма-Ате. Совсем недавно пережил бойню в Казахстане, а 24 февраля выехал в Мариуполь, на день рождения к маме. Из огня да в полымя. У мамы случился инсульт. Но сын говорит, что благодарен судьбе, что он приехал именно в это время и теперь рядом с мамой.

Мы отвезли Инну Ивановну в больницу. Больница эта — на самом въезде в город, с западной стороны. Во всём городе нет электричества, а там генераторы. Это единственный гражданский объект, который работает. Больница выглядит отчасти как склад с гуманитарной помощью, отчасти как полевой госпиталь. Люди лежат в коридорах. Врачи — молодцы, работают и днем, и ночью. Все местные, мариупольские. Мы передавали им больных и раненых.

Саша с бабушкой жил в подвале храма. Где его родители и что с ними, он не знал

Саша с бабушкой жил в подвале храма. Где его родители и что с ними, он не знал

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С одиннадцатилетним Сашей мы познакомились, когда привезли продукты в подвал храма. Он там жил вместе с бабушкой. Где его родители, он не знал. Когда всё началось, он гулял с бабушкой, родители были дома. Мы предложили ему уехать в безопасное место, он отказался. Сказал, что ждет, когда его найдут мама с папой.

Саша. Еще недавно он ходил в школу, в четвертый класс

Саша. Еще недавно он ходил в школу, в четвертый класс

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Саша не видел родителей двадцать дней. Их дом на улице Металлургов, где они жили все вместе с братом и сестрой, всего-то в полутора километрах от церкви, где он прятался. Но дойти до дома было невозможно: он находился в опасной зоне, этот участок был под обстрелами. Саша сказал нам адрес. Несколько дней мы пытались добраться до этого места, но там обстреливали. Я тогда решил: не уеду, пока не найдем его родителей.

Наконец, согласовав маршрут с военными, мы вместе с журналистом из Екатеринбурга Андреем Гусельниковым пришли на улицу Металлургов. Но надо учесть, что никаких адресов сейчас в Мариуполе нет — в нашем понимании слова «адрес». Люди не живут в квартирах, только в подвалах. В том доме, который назвал Саша, подвала не было. Но случилось чудо: первый человек, который встретился нам на улице Металлургов, оказался Сашиным отцом — Дмитрием. Вся семья, к счастью, выжила. Они прятались в подвале ближайшей гостиницы.

Саша с отцом

Саша с отцом

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Саше нашли родителей, брата и сестру

Саше нашли родителей, брата и сестру

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Мы перевезли Сашу к родителям в подвал гостиницы.

Пса в дружном подвале тоже подкармливали

Пса в дружном подвале тоже подкармливали

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Я не знаю, как зовут этого пожилого мужчину с собакой. Он отказался уезжать с нами. Сказал, что всю жизнь прожил тут с женой, что пригодится здесь, когда будут всё восстанавливать, отстраивать. Познакомились с ним в очередном подвале. Мне особенно запомнились обитатели того подвала, их было около 30 человек. Как и везде, это были случайные, незнакомые ранее люди.

Все очень сдружились за двадцать дней. Когда мы кого-то увозили — обнимались, плакали, прощались как с родными. Когда мы привозили им продукты, они спокойно забирали, по-честному делили. Кормили и собаку. Не во всех подвалах так было. В некоторых была бойня за продукты, вырывали, ругались, ссорились.

Бизнесмен спас несколько человек, когда был пожар

Бизнесмен спас несколько человек, когда был пожар

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Михаил — бывший бизнесмен. У него было свое автопредприятие, автобусы. Сейчас здесь уже неважно, бизнесмен ты или дворник. Стираются границы между обеспеченными и не очень, богатыми и бедными. Деньги в подвалах не нужны. Машины у всех, кто здесь сейчас живет, сгорели.

Недавно Михаил спас несколько человек, вытащил их из огня. Снаряд попал в соседний дом, начался пожар. Люди, которые были под завалами в подвале, не могли выйти. Михаил вместе с соседями-мужчинами кувалдами, гвоздодерами, руками вырывали решетки подвальных окон, вытаскивали оттуда людей. Он посчитал, что успели вытащить десять детей, шесть женщин. Но очень многих спасти не успели.

Дом на улице Куинджи

Дом на улице Куинджи

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За двенадцать дней, с 27 марта по 7 апреля, Евгений Ганеев вывез в больницы и пункты временного пребывания 35 человек.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Мариуполь находится полностью под контролем российских войск. На территории завода «Азовсталь» сейчас находится заблокированная украинская группировка — около двух тысяч человек. В ходе этой встречи Путин принял решение отменить штурм промышленной зоны, назвав его нецелесообразным.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что остающиеся на «Азовстали» украинские силы не повлияют на налаживание мирной жизни в Мариуполе, пишет РИА Новости.

Мы рассказывали историю врача из Екатеринбурга, который в свой отпуск поехал помогать коллегам в Донбассе.

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