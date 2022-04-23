«Мама и двое детей живут в подвале больше двадцати дней. Им повезло». Бизнесмен рассказал, как вывозил людей из Мариуполя

У Евгения четверо детей. Говорит, что семья отпустила его спокойно, без слез и истерик. До Ростова он доехал на поезде. Там купил старенькую «девятку» и уже на ней отправился дальше, в Донбасс. Остановился в Донецке в гостинице.

— Поближе поселиться не получалось. В Донецке хотя бы есть магазины для закупки продуктов. Каждое утро я покупал крупы, подсолнечное масло, макароны, консервы. Приходилось заезжать в три-четыре магазина, чтобы купить побольше: сразу много продуктов в одни руки не давали, лимит — три пачки крупы, от трех до десяти банок консервов. На хлеб и воду — безлимит. В аптеке покупал лекарства, самые основные: парацетамол, дротаверин («Но-шпа»), корвалол, цитрамон и витамины. И еще препараты, которые заказывали жители подвалов. Закупившись, ехал в Мариуполь.

Дорога там — не всегда по трассе, а в обход обстреливаемых участков, времени это занимало по два — два с половиной часа в один конец. За день мог сделать лишь один «продуктовый» рейс. В шесть часов в Мариуполе наступал комендантский час, из города никого не выпускали и не впускали. Любой идущий, едущий — потенциальный преступник, военные таких не жаловали. Предупреждали, что по нарушителям могут начать стрелять без разговоров. Но на деле такого не было, разбирались. Честно скажу, мне приходилось нарушать [комендантский час]: я задерживался, чтоб вывезти больше людей. Объяснял ситуацию военным. Как правило, относились с пониманием, даже благодарили, что помогаю вывозить.