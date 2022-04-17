Пять человек погибли при выбросе метана на целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии

17 апреля в Бурятии на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять человек. Как сообщили в местном Следственном комитете, там обнаружены тела двух мужчин и трех женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу, у нее отравление газом. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, при осмотре канализационного коллектора произошел выброс метана.



Женщина-диспетчер пошла проверить давление в бочке орошения, где хранится химическая перерабатывающая жидкость. В это время произошел выброс газа, женщина практически мгновенно потеряла сознание и скончалась, сообщает Telegram-канал Baza. За диспетчером пошла другая сотрудница, но тоже упала без сознания и умерла. Через некоторое время третий диспетчер пошла искать своих коллег и тоже упала рядом от отравления. Позже двое слесарей заметили, что женщин нет, и пошли их искать в коридорах коллектора. Мужчин нашли мертвыми рядом с женщинами.

