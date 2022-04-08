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В Росстате рассказали, сколько человек проживает сейчас в России

Население страны за год увеличилось чуть больше, чем на миллион человек

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Население России пересчитывали целый месяц в 2021 году

Население России пересчитывали целый месяц в 2021 году

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Руководитель Росстата Павел Малков поделился предварительными итогами Всероссийской переписи населения. По имеющейся сейчас информации, в России на данный момент проживает около 147 миллионов человек. Об этом Малков рассказал на заседании правительства.

Начальник ведомства уточнил, что это предварительная оценка, которая в итоге может быть скорректирована на 0,2–0,3% в большую или меньшую сторону.

В сравнении с итогами предыдущей переписи, численность населения увеличилась чуть больше, чем на миллион человек. По данным на 1 августа 2021 года она составляла 145,8 миллиона человек, сократившись с начала 2021 года на 351,5 тысячи.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ее окончательные результаты станут известны в мае этого года, а в июле Росстат представит доклад об основных итогах переписи в российское правительство.

Росстатнаселениеперепись населения
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