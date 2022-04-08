В Росстате рассказали, сколько человек проживает сейчас в России

Руководитель Росстата Павел Малков поделился предварительными итогами Всероссийской переписи населения. По имеющейся сейчас информации, в России на данный момент проживает около 147 миллионов человек. Об этом Малков рассказал на заседании правительства.



Начальник ведомства уточнил, что это предварительная оценка, которая в итоге может быть скорректирована на 0,2–0,3% в большую или меньшую сторону.



В сравнении с итогами предыдущей переписи, численность населения увеличилась чуть больше, чем на миллион человек. По данным на 1 августа 2021 года она составляла 145,8 миллиона человек, сократившись с начала 2021 года на 351,5 тысячи.