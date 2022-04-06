Куда лететь отдыхать летом 2022-го? Список доступных для россиян курортов в двух картинках

В 2020 году много доступных для россиян морских курортов закрылось из-за пандемии коронавируса. В 2022 году с отдыхом на море для граждан РФ тоже возникли неудобства, но уже по другим причинам. Так, всё труднее получить шенгенскую визу в европейские страны, а, например, Эстония и вовсе перестала их выдавать россиянам. MSK1.RU собрал цены на главные направления этого лета с выходом — что важно — к морю. Все цены указаны с вылетом или отправлением поезда из Москвы.



Отпуск у моря в России

Авиасообщение с южными аэропортами страны закрыто до 7 апреля. И, по мнению экспертов, запрет вряд ли будет снят. Но всеми излюбленные курорты Краснодарского края всё равно доступны для отечественных туристов, правда, с небольшими ограничениями. Так, чтобы добраться до Анапы, придется сначала лететь в Сочи, а потом уже на поезде добраться до конечной точки. Билеты туда-обратно на самолет обойдутся в 10–11 тысяч руб., а на поезд — 3–4 тысяч руб.