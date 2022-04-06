Куда лететь отдыхать летом 2022-го? Список доступных для россиян курортов в двух картинках

В 2020 году много доступных для россиян морских курортов закрылось из-за пандемии коронавируса. В 2022 году с отдыхом на море для граждан РФ тоже возникли неудобства, но уже по другим причинам. Так, всё труднее получить шенгенскую визу в европейские страны, а, например, Эстония и вовсе перестала их выдавать россиянам. MSK1.RU собрал цены на главные направления этого лета с выходом — что важно — к морю. Все цены указаны с вылетом или отправлением поезда из Москвы.
Отпуск у моря в России
Авиасообщение с южными аэропортами страны закрыто до 7 апреля. И, по мнению экспертов, запрет вряд ли будет снят. Но всеми излюбленные курорты Краснодарского края всё равно доступны для отечественных туристов, правда, с небольшими ограничениями. Так, чтобы добраться до Анапы, придется сначала лететь в Сочи, а потом уже на поезде добраться до конечной точки. Билеты туда-обратно на самолет обойдутся в 10–11 тысяч руб., а на поезд — 3–4 тысяч руб.
В Дагестан можно попасть без пересадок: самолет — 13–19 тысяч руб., поезд — 8–12 тысяч.
Экзотичным вариантом отпуска на морском побережье станет Владивосток: добираться поездом долго, а самолет туда-обратно не должен выйти дороже 30 тысяч.
Также не стоит забывать о Калининграде. Добраться до Балтийского моря порой может быть дешевле, чем до Черного.
Отпуск у моря за рубежом
Самые популярные у россиян заграничные курорты неизменны: Турция и Египет. В оба направления есть прямые рейсы: билет на самолеты туда-обратно в Стамбул стоит минимум 23 тысячи рублей; в Шарм-эш-Шейх цена начинается только от 32 тысяч.
Намного дешевле обойдется поездка в Абхазию — перелет не превысит 12 тысяч.
Для отдыха в Грузии точно придется совершить пересадку, а цены на билеты могут достигать 38 тысяч рублей.
Не самые очевидные отпускные направления — Израиль, Арабские Эмираты (ОАЭ) и Шри-Ланка. Дешевле всего стоят билеты в Тель-Авив — 23–33 тысячи рублей. На полет туда-обратно в ОАЭ нужно потратить не меньше 49 тысяч, в Шри-Ланку — не меньше 63 тысяч.
В Aviasales корреспонденту MSK1.RU ответили, что пока называть самые популярные направления на летний период 2022 года рано — сейчас россияне предпочитают покупать билеты в последний момент.
— Глубина бронирований за последние несколько месяцев снизилась, сейчас всё чаще покупают билеты в последний момент. Поэтому про июнь говорить пока рано, — сообщила Светлана Лихачева, спикер пресс-службы Aviasales.
4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля снимаются коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные страны. Речь идет об ограничениях, наложенных на чартерные рейсы в связи с пандемией COVID-19.
Напомним, с конца февраля практически все страны Европы отменили авиасообщение с Россией и/или начали изымать свои лизинговые самолеты, что сильно затруднило перемещение россиян. В свою очередь, власти РФ приняли ответные меры по отношению к «недружественным странам».