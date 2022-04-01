Что нас ждет в апреле: в России растут пенсии, пособия, дорожают ОСАГО и льготная ипотека

В апреле в России всё будет расти: и пенсии, и пособия, и ипотечные ставки, и цены на полисы ОСАГО. Кто-то запишет детей в 1-й класс, а кто-то отправит в армию. Несколько новых правил должны упростить жизнь россиянам, переведя часть процедур в цифровой формат, но вот ответственность за фейки прирастет новыми рисками нарушить закон. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Поднялись социальные пенсии