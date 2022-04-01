Что нас ждет в апреле: в России растут пенсии, пособия, дорожают ОСАГО и льготная ипотека

В апреле в России всё будет расти: и пенсии, и пособия, и ипотечные ставки, и цены на полисы ОСАГО. Кто-то запишет детей в
Поднялись социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%. Это коснется почти
Также надбавку с 1 апреля получат пенсионеры по государственному пенсионному обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.
Выросла ставка по льготной ипотеке
С 1 апреля ставка по льготной ипотеке на первичное жилье повышена с 7 до 12% годовых. Предельная сумма ипотеки также изменилась. Для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — она поднята до
Минимальная сумма первоначального взноса осталась прежней — 15% от стоимости недвижимости. Льготную ипотеку будут точно выдавать до 1 июля 2022 года, и пока неизвестно, будет ли государство ее продлевать.
Началось начисление пособия на детей от 8 до 16 лет
Пособие назначают семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно, но не всем, а только с низкими доходами — меньше одного прожиточного минимума на человека. Он может меняться в зависимости от региона, в среднем по стране в 2022 году прожиточный минимум составляет
Заявления на пособие будут принимаются только с 1 мая, но выплаты будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.
Стартовала запись детей в
1-й класс
1 апреля по всей стране начинается подача заявлений на прием в школы будущих первоклассников.
Удаленное зачисление в школы через портал «Госуслуги» будет доступно в 17 регионах: Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская области, Тува, Северная Осетия, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Санкт-Петербург.
Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, такие заявления можно будет подать с 6 июля по 5 сентября.
Заработал российский аналог Apple Pay и Googl Pay
Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны c 1 апреля обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.
После того как Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали недоступны для россиян, большинство российских банков заявили, что готовы с 1 апреля внедрить отечественный аналог — приложение СБПэй. Среди них — МКБ, «Почта Банк», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «ДомРФ», Промсвязьбанк, «Абсолют банк». Некоторые участники рынка внедрили приложение даже раньше срока, например, «Русский Стандарт» и Экспобанк.
Получение социальной поддержки упростили
Реквизиты банковских счетов, закрепленные за россиянами на портале «Госуслуги», будут автоматически использоваться для отправки выплат и пособий. Гражданам нужно лишь выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в соответствующих полях в личном кабинете на «Госуслугах».
Регистрироваться на «Госуслугах» разрешили сразу после получения паспорта
И еще одно нововведение на «Госуслугах». С 1 апреля регистрироваться на портале разрешено подросткам с 14 лет. Для этого понадобятся данные СНИЛС, паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. А детей до 14 лет смогут регистрировать на «Госуслугах» их родители или опекуны, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.
Дети и подростки смогут зайти через «Госуслуги» в свой электронный дневник, узнать домашнее задание или получить информацию о поступлении в учебное заведение.
Начался весенний призыв
Весенний призыв стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки новобранцев к местам прохождения службы начнутся в третьей декаде мая. Всего в ходе весенней кампании планируется призвать в армию
Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что бойцы, проходящие срочную службу в армии, не будут направлены к местам ведения вооруженных конфликтов.
Появится ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом
С 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов за границей будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК. Штрафы составят до
Кроме того, уголовная ответственность будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ».
Подорожало ОСАГО
С 1 апреля 2022 года изменяется таблица коэффициентов бонус-малус (КБМ), которая учитывает аварийность водителя при расчете стоимости ОСАГО. Для аккуратных водителей он слегка подешевеет, но для проблемных станет дороже сразу на 60%.
СЮЖЕТ
Изменение таблицы КБМ произошло во время январской реформы ОСАГО, но перерасчет этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля каждого года, поэтому новые значения будут применяться к водителям с этого дня. Изменение не касается действующих полисов: новый КБМ скажется при оформлении новой страховки.