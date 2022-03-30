Это только начало: с 1 апреля ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

Условия по самой массовой программе ипотеки с господдержкой сильно меняются с 1 апреля. С одной стороны, ставка вырастает с 7 до 12% годовых, с другой — значительно увеличиваются максимальные суммы, которые можно попросить у банка. Поговорили с экспертами, как это скажется на заемщиках и на ценах на жилье.



Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля повысить до 12% годовых ставку по льготной ипотеке на первичное жилье, землю под строительство частного дома или само такое строительство. Предельная сумма ипотеки также изменилась: для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — она поднята до 12 млн, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Ранее это было 8 и 3 млн соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса осталась прежней — 15% от стоимости недвижимости. Льготную ипотеку будут точно выдавать до 1 июля 2022 года, и пока не известно, будет ли государство ее продлять.