Это только начало: с 1 апреля ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

Условия по самой массовой программе ипотеки с господдержкой сильно меняются с 1 апреля. С одной стороны, ставка вырастает с 7 до 12% годовых, с другой — значительно увеличиваются максимальные суммы, которые можно попросить у банка. Поговорили с экспертами, как это скажется на заемщиках и на ценах на жилье.
Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля повысить до 12% годовых ставку по льготной ипотеке на первичное жилье, землю под строительство частного дома или само такое строительство. Предельная сумма ипотеки также изменилась: для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — она поднята до 12 млн, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Ранее это было 8 и 3 млн соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса осталась прежней — 15% от стоимости недвижимости. Льготную ипотеку будут точно выдавать до 1 июля 2022 года, и пока не известно, будет ли государство ее продлять.
Речь идет о той программе, которой может воспользоваться любой гражданин России старше 18 лет. Главным ее условием изначально было приобретение жилья именно в новостройке, таким образом государство поддерживало не только население, но и строительную отрасль. Программа появилась весной 2020 года, когда падение спроса на жилье из-за коронавируса в некоторых регионах достигало 70%.
В октябре 2021 года правительство разрешило брать льготную ипотеку также на покупку земельных участков и оплату работ по строительству на них индивидуальных жилых домов по договорам подряда. Изначально ставка по программе была 6% годовых, в июле 2021 года поднялась до 7% на фоне колебаний ключевой ставки ЦБ, и вот теперь — до 12%.
В банках пока ведут себя осторожно, ведь до сих пор нет постановления правительства, фиксирующего все нормы по обновленной программе. Например, в «Уральском банке реконструкции и развития» (УБРиР) заявки на ипотеку под 12% уже принимают, но сделки не будут заключать до появления официального документа.
Между тем количество заявок на льготную ипотеку в марте по сравнению с февралем выросло на 15-20%, причем заявки клиенты подают и по новым, и по старым условиям. Причину такого роста в банке объясняют тем, что по новой программе увеличены лимиты по сумме кредита, и это привлекло новых заемщиков.
— Пока предполагается, что средняя сумма льготной ипотеки для регионов (по новым условиям. — Прим. ред.) составит 3 млн рублей, а для Москвы — 8 млн рублей, — дала прогноз управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Анна Севостьянова.
А вот по мнению экономиста Георгия Остапковича, спрос на льготную ипотеку в итоге должен сократиться.
— Конечно, ставка 12% — это все равно очень хороший процент для людей, когда ключевая ставка ЦБ составляет 20%, а рыночная ставка по ипотеке, соответственно, еще выше, — говорит Георгий Остапкович. — Но я думаю, что это еще далеко не окончательный рост.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Экономист считает, что высокая ставка даже по льготной ипотеке быстро охладит спрос заемщиков, продажи жилья начнут снижаться, а за ними пойдут вниз и цены на него.
СЮЖЕТ
Отметим, что по другим программам с господдержкой — семейной, дальневосточной и сельской ипотекам — Владимир Путин распорядился ставку сохранить. Они составляют соответственно 6%, 3% и 2% годовых. Однако все эти программы затрагивают более узкие группы населения, чем льготная ипотека, которую теперь будут выдавать под 12%.
Кому даже при растущих ставках все-таки необходимо брать ипотеку, а кому лучше воздержаться, мы выяснили у экспертов ранее.