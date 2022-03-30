«Мама, я ничего не соображаю, не помню, как сюда попал»: пропавшего в Европе российского студента нашли полицейские в Венгрии

Общественная деятельница Лина Рыхтикова пытается вернуть сына, оказавшегося в миграционном центре в Венгрии. У
В России Александр Рыхтиков год отучился во ВГИКе на режиссера, затем перевелся в ВШЭ. Мама рассказывает, что, несмотря на отсрочку, Александру всё равно пришла повестка в армию. Ему даже угрожали уголовным сроком за то, что он якобы уклонист. В армию не хотелось, поэтому в 2018 году Александр принял решение уезжать в Чехию.
Проучившись год на языковых курсах, он поступил в частный Нью-Йоркский университет в Праге на «медиакоммуникацию» — специальность, смежную с теми, которые он получал в Москве. Парень успешно окончил первый курс, подружился со студентами из разных стран — началась счастливая студенческая жизнь. До поры до времени.
— Саша снимал комнату в «трешке» у своих друзей. Друзья оказались так себе, сдавали комнату мошенническим путем, а потом просто выгнали Александра на улицу, — рассказывает мама. — Нам он ничего не говорил. Возможности снять другую квартиру не было: найти жилье в Праге — это большая проблема. С сентября по ноябрь Саша попросту бомжевал. Заряжал технику на вокзале, подключался к Wi-Fi в «Бургер Кингах» — готовился к парам. Несколько раз его избивали, обворовывали. В конце ноября на него напали, отняли какие-то вещи, забрали гитару и всю электронику, в том числе и телефон. Поэтому он не мог даже нам позвонить. Полиция отказывалась возбуждать уголовные дела. С каждым днем положение Саши становилось всё хуже и хуже.
Как рассказывает мама, как-то сын сидел в кафе, и сотрудникам якобы не понравилось, что он заказал только одну чашку кофе, они попытались его выгнать, а потом вызвали полицию. Приехавшие полицейские, со слов Лины, ударили Александра после того, как он потребовал от них представиться. «Я тебе, русская свинья, еще представляться буду?!» — вспоминает мама со слов сына пассаж полицейского.
— Не знаю, как другие. Терпят, наверное. А Саша про всё говорит, что считает несправедливым, и получает за это. Это трагедия, — рассуждает Лина Рыхтикова. — У него еще характер такой. Не то что он неуживчивый — он просто хотел выяснить, почему с ним так обращаются. А с такими вообще жестко поступают.
В ноябре после долгого молчания Александр наконец-то связался с родителями и рассказал о своих злоключениях. Те выслали деньги, на которые он купил вещи, технику и снял номер в отеле. Парень решил уезжать из Чехии, где с ним случились неприятности. По словам матери, он «устал вести этот деклассированный образ жизни».
Рыхтиков стал готовить документы, чтобы перевестись по учебе в Польшу, в университет Вислы. Но началась спецоперация, и Польша перестала выдавать визы студентам из России. Мама и сын вновь потеряли связь друг с другом.
И только на днях она узнала, что с ним. Лине позвонили из венгерской полиции и сообщили, что обнаружили Александра без вещей и документов. Причем Саша сам не помнит, как попал в Венгрию.
— Мне по телефону говорят: «Вы знаете, в каком виде мы нашли вашего сына? В одной футболке, в джинсах, в шикарных кроссовках и без носков». На нем не было верхней одежды. Позвали Сашу к телефону. Я у него спрашиваю, где его одежда. «Мама, я всё раздал украинцам, беженцам в Чехии. Еще отдал
Сейчас Александр находится в миграционном центре в Венгрии. Как заверяют маму сотрудники центра, он ни в чем не нуждается, у него есть еда, медицинская помощь и крыша над головой. Сашу могут депортировать, но мать этого не хочет — тогда он не сможет въезжать в страны ЕС в течение
— Мне говорят: «У него нет документов, мы его будем депортировать». Я говорю: «За что? Запрашивайте Чехию — у него был ВНЖ
У Александра нет телефона, дозвониться до него в миграционный центр без череды бюрократических процедур нельзя, отмечает мама.
Лина Рыхтикова уже подала заявление на гуманитарную визу. Она планирует лететь в Венгрию через Турцию, как только ей дадут разрешение на въезд. Визу обещают выдать в ближайшее время — Рыхтикова говорит, что российское посольство в Венгрии помогает ей в этом.
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