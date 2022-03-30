«Мама, я ничего не соображаю, не помню, как сюда попал»: пропавшего в Европе российского студента нашли полицейские в Венгрии

Общественная деятельница Лина Рыхтикова пытается вернуть сына, оказавшегося в миграционном центре в Венгрии. У 24-летнего Александра Рыхтикова, студента Нью-Йоркского университета в Праге, нет денег, одежды и даже возможности дозвониться до родных. Что сейчас происходит с ее сыном — неизвестно. Лина рассказала нам, как это всё случилось.



В России Александр Рыхтиков год отучился во ВГИКе на режиссера, затем перевелся в ВШЭ. Мама рассказывает, что, несмотря на отсрочку, Александру всё равно пришла повестка в армию. Ему даже угрожали уголовным сроком за то, что он якобы уклонист. В армию не хотелось, поэтому в 2018 году Александр принял решение уезжать в Чехию.

