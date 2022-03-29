Дедушка — последний король: принцесса племени Габона работает врачом-эндокринологом в Сибири

Сузи Науми Гуандегно Нгонгуэ — это полное имя принцессы древнего племени Габона, которая сейчас живет и работает в Красноярске. 15 лет назад она с одним чемоданом приехала из Центральной Африки в Москву — поступать в медицинский университет. 10 лет посвятила образованию — выучила не только лечебное дело, но и русский язык. Мы встретились с Сузи, чтобы узнать, как судьба завела африканскую принцессу в Сибирь и что держит финалистку местного конкурса красоты в России.
В медицинском кабинете частной клиники Красноярска нас встретила Сузи широкой белоснежной улыбкой. Рассказывает, что график гибкий, работает по записи. Хорошо говорит по-русски, не стесняется делиться своим прошлым и планами.
— Я приехала из Габона в 2008 году. Поступила в Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Сначала я два года изучала медицину в своей стране, но всё равно там уровень другой. Училась хорошо, у меня уже была степень. Мой дядя как-то сказал: «Вон молодежь едет в Россию учиться». Мои родители ответили: «Поезжай». Так я оказалась в России. Год — на подготовительном факультете, 6 лет — на «лечебном деле», 2 года ординатуры, 1 год практики. Итого 10 лет проучилась в Москве, — вспоминает девушка.
Немного стесняясь, Сузи рассказала и историю своего происхождения. В те времена, когда африканская страна еще жила племенами, ее предки были правителями одного из них.
— Мой дедушка — последний король племени, которое существовало задолго до появления названия страны Габон. Отец — его единственный сын. Но сейчас папа не любит об этом вспоминать, это просто старая традиция. Я тоже считаю, что это только для истории. Но если я приеду на родину, скажу, как меня зовут, то меня обязательно спросят, откуда у меня такое имя. Там я буду принцесса Нгонгуэ Сьюзан.
Сузи признается, что с родного французского на русский переходила постепенно, с помощью преподавателей. Сначала было тяжело, но помогла способность к языкам.
— Очень жаль, что я не помню, как звали моего преподавателя в Москве, но она была просто супер. Очень легко я учила русский язык с нуля. Начала с алфавита, потом дошли до медицинских текстов. Я помню эту книгу, она такая старая, видимо, много студентов ее прошли уже (смеется). Мы читали, переводили, мне интересно было. На родном французском говорю с родителями, иногда меня приглашают попрактиковать язык в языковые школы.
С выбором специальности в мединституте Сузи определилась быстро. В то время с родины ей сообщили, что ее мама заболела диабетом второго типа. Так выбор пал на эндокринологию. А дальше — Сузи встретила в столице свою любовь.
— Судьба такая сложная (улыбается). Вышла замуж в Москве за русского мужчину. Окончила университет 30 июня, свадьба — 3 июля. В следующий раз, когда буду выходить замуж, хочу надеть свадебное платье, которое хорошо сядет. А то я была такая худая! Еще худее, чем сейчас. Пусть хотя бы щеки будут (смеется). У нас родился сын. Но мы расстались, он уехал в Европу. А здесь, в Красноярске, живет его мама, и я приехала сюда.
Чтобы легально остаться и работать в России, ей пришлось снова поступить в вуз. На этот раз в Сибирский федеральный университет. Так через два года она получила диплом магистра психологии.
— Сына я назвала Наум, ему сейчас 5 лет. Я Науми, а он Наум. Я помню, сказала, что вы, русские, жадные. У вас фамилия и отчество от папы, а я где? Давайте-ка я имя сама выберу (смеется).
Маме с мальчиком удалось побывать в Габоне, когда малышу был 1 год 10 месяцев. Потом началась пандемия.
— Дома говорю с ним на русском. У него есть речевые нарушения, и врачи посоветовали не путать его, изучать пока только один язык. Но когда я злая, я говорю по-французски, и он всё понимает. По лицу читает (смеется).
Пока мама с сыном не планируют покидать Красноярск. Но не исключено, что Сузи увезет сына в Африку.
— Необязательно в свою страну, но в теплые края. Хотя к местному климату привыкла еще в Москве. Зимой стараюсь просто меньше выходить на улицу, работа-дом.
Сузи признается, что любимое блюдо здесь — борщ. Дома для сына готовит и местные блюда, и свои, африканские. Говорит, главное, чтобы в итоге вкусно получилось.
Именно в Сибири исполнилась еще одна мечта Сузи — она поучаствовала в конкурсе красоты и стала третьей вице-миссис Красноярский край — 2021. Теперь в августе ее ждут в Сочи — на конкурсе «Фотомодель мира».
— Когда я была подростком, лет в 16–17, у нас в Габоне проходило много конкурсов красоты. Но папа очень религиозный, очень строгий, поэтому не разрешал мне даже в брюках ходить. Мне было интересно просто попробовать! И вот когда приехала в Красноярск, изучила психологию и решила закрыть гештальт. Увидела в соцсетях, написала и пошла. Мне понравилась атмосфера, девушки. Такие ощущения вообще испытала, не описать! Мне было важно понять, каково это — выходить на сцену, петь и танцевать, — делится Науми эмоциями.
— Я выступила с творческим номером. Исполнила наш танец. Нашла национальную одежду. Мои друзья смотрели и спрашивали: «Наоми, ты где научилась танцевать?» В школе, когда были спектакли, я не выступала. Но я смотрела. Дома тайком занималась. Все были в шоке, но я получила удовольствие!
Сузи не оставляет надежды построить личную жизнь в России. Рассказывает, что на свидания приглашают, но она часто отказывается. Признается, что общаться с местными мужчинами ей сложно.
— Непонятно, нравлюсь я человеку, потому что я Науми или потому что экзотична. Мне нравятся все мужчины, которые мужчины. Мне нравится чувство защиты, опоры, поддержки. И конечно, мужчина должен любить женщину больше, чем она его. Я знаю, что еще выйду замуж обязательно. Я не люблю говорить: «Не нашла». Думаю, что пока не встретила.