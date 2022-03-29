Дедушка — последний король: принцесса племени Габона работает врачом-эндокринологом в Сибири

— Я приехала из Габона в 2008 году. Поступила в Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Сначала я два года изучала медицину в своей стране, но всё равно там уровень другой. Училась хорошо, у меня уже была степень. Мой дядя как-то сказал: «Вон молодежь едет в Россию учиться». Мои родители ответили: «Поезжай». Так я оказалась в России. Год — на подготовительном факультете, 6 лет — на «лечебном деле», 2 года ординатуры, 1 год практики. Итого 10 лет проучилась в Москве, — вспоминает девушка.



Немного стесняясь, Сузи рассказала и историю своего происхождения. В те времена, когда африканская страна еще жила племенами, ее предки были правителями одного из них.

