Теперь официально: карты «Мир» больше не работают в Apple Pay

Компания Apple сообщила Национальной системе платежных карт, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.



Проблемы с добавлением новых карт «Мир» у владельцев айфонов начались вчера, при этом ранее добавленными картами еще можно было расплачиваться. В Apple заявили, что загруженные карты тоже перестанут работать в течение нескольких дней. Таким образом, российские пользователи айфонов лишатся последней возможности бесконтактной оплаты.

В начале марта компания Apple остановила продажу своей продукции и отключила Apple Pay в России из-за ситуации на Украине. В заявлении корпорации говорилось, что услуга Apple Pay будет функционировать в России ограниченно. В Apple ответили, что «поддерживают всех людей, которые страдают в результате насилия».