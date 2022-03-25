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Теперь официально: карты «Мир» больше не работают в Apple Pay

Проблемы с добавлением карт у пользователей начались со вчерашнего дня

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Теперь владельцам айфонов тоже придется пользоваться пластиком

Теперь владельцам айфонов тоже придется пользоваться пластиком

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Компания Apple сообщила Национальной системе платежных карт, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.

Проблемы с добавлением новых карт «Мир» у владельцев айфонов начались вчера, при этом ранее добавленными картами еще можно было расплачиваться. В Apple заявили, что загруженные карты тоже перестанут работать в течение нескольких дней. Таким образом, российские пользователи айфонов лишатся последней возможности бесконтактной оплаты.

В начале марта компания Apple остановила продажу своей продукции и отключила Apple Pay в России из-за ситуации на Украине. В заявлении корпорации говорилось, что услуга Apple Pay будет функционировать в России ограниченно. В Apple ответили, что «поддерживают всех людей, которые страдают в результате насилия».

Позже компания разрешила использовать «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы. Однако часть пользователей не смогла привязать к Apple ID свои карты. Компания объяснила это проблемами на стороне банка, уточнив, что не накладывала запретов на использование карт «Мир».

Новосибирцы также не могут добавить новые карты «Мир» в ApplePay - об этом в редакцию сообщили читатели НГС.

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Apple«Мир»Apple Pay
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