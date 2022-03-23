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Во время спецоперации погиб 20-летний житель Карасукского района

Сергей Черепов был водителем-механиком танка

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Сергей Черепов погиб 27 февраля, его похороны пройдут завтра — 24 марта

Сергей Черепов погиб 27 февраля, его похороны пройдут завтра — 24 марта

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В Карасукском районе завтра, 24 марта, простятся с военнослужащим из села Морозовка Сергеем Череповым.

— Сергей родился в Морозовке 17 мая 2001 года. Там же окончил школу и поступил в Новосибирский станкостроительный колледж. В июне 2021 года был призван в ряды российской армии. Рядовой, водитель-механик танка Сергей Черепов сложил свою голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России, — говорится в обращении главы района Александра Гофмана, которое было опубликовано на сайте районной администрации.

Завтрашний день, как уточняется в сообщении, будет объявлен в Карасукском районе днем траура.

Погиб Сергей Черепов 27 февраля.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Как сообщил корреспонденту НГС военный комиссар по Карасукскому району Юрий Бибик, Сергей Черепов подписал контракт на прохождение военной службы.

— У него остались мать, брат, две сестры. Жены у него нет, — пояснил Юрий Бибик.

Мы ведем список погибших новосибирцев во время спецоперации на Украине — без учета Сергея Черепова в нем 10 имен.

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