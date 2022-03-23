Во время спецоперации погиб 20-летний житель Карасукского района

В Карасукском районе завтра, 24 марта, простятся с военнослужащим из села Морозовка Сергеем Череповым.



— Сергей родился в Морозовке 17 мая 2001 года. Там же окончил школу и поступил в Новосибирский станкостроительный колледж. В июне 2021 года был призван в ряды российской армии. Рядовой, водитель-механик танка Сергей Черепов сложил свою голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России, — говорится в обращении главы района Александра Гофмана, которое было опубликовано на сайте районной администрации.

