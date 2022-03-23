Доска памяти: публикуем имена военнослужащих из Новосибирска — они погибли в боях на территории Украины

Стали известны имена уроженцев Новосибирской области, погибших в спецоперации на территории Украины. Первые сведения о погибших военнослужащих из Новосибирской области появились в телеграм-канале правительства региона 3 марта — речь шла о жителе Новосибирска и Тогучинского района. Позже Андрей Травников сообщил еще о трех погибших — это жители Колыванского, Сузунского и Ордынского районов.
Затем данные стали появляться на сайтах районных администраций. В текущих условиях у нас нет возможности подтвердить точное число погибших сибиряков, а также узнать детали их гибели. Здесь мы опубликуем имена тех погибших, о которых было объявлено официально: о некоторых мы уже писали ранее, сведения о других стали нам известны в ходе подготовки этой доски памяти.
22-летний Даниил Курин из Колывани
11 марта в рабочем поселке Колывань прошли похороны командира взвода разведки Даниила Курина. В июне 2021 года он окончил с отличием НВВКУ, затем заключил контракт на службу и отбыл в свою часть в Кабардино-Балкарию.
Как рассказывал корреспонденту НГС его брат Павел Курин, Даниил 26 февраля связывался с родными и сообщил, что находится на территории Украины.
О том, как проходили похороны молодого военнослужащего, мы рассказывали в отдельном репортаже.
22-летний Константин Рыжичинский из Сузунского района
Еще один 22-летний погибший военнослужащий из Новосибирской области — Константин Рыжичинский, уроженец села Заковряжино.
Как указано на сайте администрации района, Константин прошел срочную службу, после чего решил остаться в рядах армии.
Он погиб 24 февраля.
36-летний Сергей Сивидов из Ордынского района
11 марта в селе Новый Шарап прошли похороны 36-летнего сержанта Сергея Сивидова.
— Родился 25 августа 1985 года. Уроженец поселка Петровского Ордынского района, но в глубоком детстве он переехал в село Новый Шарап, там же пошел в школу. Из Шарапа ушел на срочную службу в 2004 году, после срочной службы с 2005 года сразу ушел служить по контракту. Служил по контракту по настоящее время. Погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации в городе Чернигов, Украина, — сообщил военный комиссар Ордынского района Александр Безукладников.
Дата его гибели — 26 февраля.
У Сергея Сивидова осталась жена и двое детей.
44-летний майор Виктор Максимчук, уроженец Колыванского района
16 марта в станице Саратовской (Краснодарский край) похоронили уроженца села Пономарёвка Новосибирской области 44-летнего Виктора Максимчука.
Дата его гибели точно неизвестна: наши коллеги с 93.RU уточняют, что Виктор Максимчук погиб 6 марта, администрация Колыванского района при этом утверждает, что это произошло
У него остались жена, сын и внуки.
41-летний капитан Александр Ильин из Усть-Тарского района
15 марта в селе Щербаки Усть-Таркского района прошли похороны 41-летнего капитана Александра Ильина. Мужчина родился в Усть-Таркском районе, однако проживал последние годы в Югре.
— Он там родился и вырос, в селе живут его родители. Осталась жена, четверо детей. Его представили к награждению орденом Мужества, но пока указ не подписан, — сообщили НГС в администрации района.
Известно, что погиб он 1 марта в Черниговской области, недалеко от населенного пункта Рудня.
21-летний Егор Дмитриев из Тогучинского района
14 марта о гибели военнослужащего Егора Дмитриева сообщили на сайте администрации Тогучинского района. Молодой человек родился и вырос в селе Шахты, затем поступил в Новосибирский электромеханический колледж. В 2020 году его призвали на срочную службу.
— После прохождения службы Егор остался служить по контракту в городе Ишиме Тюменской области, — отмечается в сообщении администрации района.
Точная дата его гибели по-прежнему неизвестна.
28-летний Андрей Шкулепов из Болотного
17 марта в городе Болотное похоронили военнослужащего Андрея Шкулепова.
— Андрей Юрьевич 1994 года рождения. Погиб, точно не могу сказать, ориентировочно 9–10 марта, — уточнили корреспонденту в администрации Болотнинского района.
Известно, что Андрей Шкулепов проходил службу в Юргинской мотострелковой бригаде.
24-летний лейтенант Ярослав Пономаренко из Искитима
22 марта в Искитиме простились с военнослужащим Ярославом Пономаренко.
— При выполнении боевого задания в спецоперации в Донбассе погиб наш земляк — искитимец лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович. Ярослав родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе
Редакция НГС выражает соболезнования семьям, родным и близким погибших.