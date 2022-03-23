Доска памяти: публикуем имена военнослужащих из Новосибирска — они погибли в боях на территории Украины

Стали известны имена уроженцев Новосибирской области, погибших в спецоперации на территории Украины. Первые сведения о погибших военнослужащих из Новосибирской области появились в телеграм-канале правительства региона 3 марта — речь шла о жителе Новосибирска и Тогучинского района. Позже Андрей Травников сообщил еще о трех погибших — это жители Колыванского, Сузунского и Ордынского районов.



Затем данные стали появляться на сайтах районных администраций. В текущих условиях у нас нет возможности подтвердить точное число погибших сибиряков, а также узнать детали их гибели. Здесь мы опубликуем имена тех погибших, о которых было объявлено официально: о некоторых мы уже писали ранее, сведения о других стали нам известны в ходе подготовки этой доски памяти.

