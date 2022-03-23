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Доска памяти: публикуем имена военнослужащих из Новосибирска — они погибли в боях на территории Украины

Среди них сержанты, лейтенанты, капитаны

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Последние данные по погибшим из Новосибирской области, которые озвучивал губернатор Андрей Травников две недели назад, — это 5 военнослужащих

Последние данные по погибшим из Новосибирской области, которые озвучивал губернатор Андрей Травников две недели назад, — это 5 военнослужащих

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Стали известны имена уроженцев Новосибирской области, погибших в спецоперации на территории Украины. Первые сведения о погибших военнослужащих из Новосибирской области появились в телеграм-канале правительства региона 3 марта — речь шла о жителе Новосибирска и Тогучинского района. Позже Андрей Травников сообщил еще о трех погибших — это жители Колыванского, Сузунского и Ордынского районов.

Затем данные стали появляться на сайтах районных администраций. В текущих условиях у нас нет возможности подтвердить точное число погибших сибиряков, а также узнать детали их гибели. Здесь мы опубликуем имена тех погибших, о которых было объявлено официально: о некоторых мы уже писали ранее, сведения о других стали нам известны в ходе подготовки этой доски памяти.

22-летний Даниил Курин из Колывани


11 марта в рабочем поселке Колывань прошли похороны командира взвода разведки Даниила Курина. В июне 2021 года он окончил с отличием НВВКУ, затем заключил контракт на службу и отбыл в свою часть в Кабардино-Балкарию.

Как рассказывал корреспонденту НГС его брат Павел Курин, Даниил 26 февраля связывался с родными и сообщил, что находится на территории Украины. 3 марта он погиб.

Даниил меньше года назад окончил военное училище

Даниил меньше года назад окончил военное училище

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О том, как проходили похороны молодого военнослужащего, мы рассказывали в отдельном репортаже.

22-летний Константин Рыжичинский из Сузунского района


Еще один 22-летний погибший военнослужащий из Новосибирской области — Константин Рыжичинский, уроженец села Заковряжино.

Как указано на сайте администрации района, Константин прошел срочную службу, после чего решил остаться в рядах армии.

Он погиб 24 февраля.

36-летний Сергей Сивидов из Ордынского района


11 марта в селе Новый Шарап прошли похороны 36-летнего сержанта Сергея Сивидова.

— Родился 25 августа 1985 года. Уроженец поселка Петровского Ордынского района, но в глубоком детстве он переехал в село Новый Шарап, там же пошел в школу. Из Шарапа ушел на срочную службу в 2004 году, после срочной службы с 2005 года сразу ушел служить по контракту. Служил по контракту по настоящее время. Погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации в городе Чернигов, Украина, — сообщил военный комиссар Ордынского района Александр Безукладников.

Дата его гибели — 26 февраля.

У Сергея Сивидова осталась жена и двое детей.

44-летний майор Виктор Максимчук, уроженец Колыванского района


16 марта в станице Саратовской (Краснодарский край) похоронили уроженца села Пономарёвка Новосибирской области 44-летнего Виктора Максимчука.

Известно, что мать Виктора Максимчука проживала в Скале (село в Колыванском районе)

Известно, что мать Виктора Максимчука проживала в Скале (село в Колыванском районе)

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Дата его гибели точно неизвестна: наши коллеги с 93.RU уточняют, что Виктор Максимчук погиб 6 марта, администрация Колыванского района при этом утверждает, что это произошло 7 марта. Мужчина погиб под Мариуполем.

У него остались жена, сын и внуки.

41-летний капитан Александр Ильин из Усть-Тарского района

15 марта в селе Щербаки Усть-Таркского района прошли похороны 41-летнего капитана Александра Ильина. Мужчина родился в Усть-Таркском районе, однако проживал последние годы в Югре.

— Он там родился и вырос, в селе живут его родители. Осталась жена, четверо детей. Его представили к награждению орденом Мужества, но пока указ не подписан, — сообщили НГС в администрации района.

Известно, что погиб он 1 марта в Черниговской области, недалеко от населенного пункта Рудня.

21-летний Егор Дмитриев из Тогучинского района

14 марта о гибели военнослужащего Егора Дмитриева сообщили на сайте администрации Тогучинского района. Молодой человек родился и вырос в селе Шахты, затем поступил в Новосибирский электромеханический колледж. В 2020 году его призвали на срочную службу.

Судя по информации в соцсети «ВКонтакте», недавно молодой человек женился

Судя по информации в соцсети «ВКонтакте», недавно молодой человек женился

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— После прохождения службы Егор остался служить по контракту в городе Ишиме Тюменской области, — отмечается в сообщении администрации района.

Точная дата его гибели по-прежнему неизвестна.

28-летний Андрей Шкулепов из Болотного

17 марта в городе Болотное похоронили военнослужащего Андрея Шкулепова.

— Андрей Юрьевич 1994 года рождения. Погиб, точно не могу сказать, ориентировочно 9–10 марта, — уточнили корреспонденту в администрации Болотнинского района.

Известно, что Андрей Шкулепов проходил службу в Юргинской мотострелковой бригаде.

24-летний лейтенант Ярослав Пономаренко из Искитима

22 марта в Искитиме простились с военнослужащим Ярославом Пономаренко.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— При выполнении боевого задания в спецоперации в Донбассе погиб наш земляк — искитимец лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович. Ярослав родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе № 1 Искитима, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Всегда был активистом, лидером и душой компании, — сообщили на сайте администрации города.

Редакция НГС выражает соболезнования семьям, родным и близким погибших.

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