За сторис с котиками будут судить? Можно ли пользоваться Instagram после блокировки

Роскомнадзор после блокировки Instagram в России принялся отключать сервисы VPN. С каждым днем попасть в социальную сеть становится всё труднее. Часть аудитории решила не мучиться и отказалась от своих аккаунтов, другая — ищет новые пути обхода запретов.
При этом в Сети множатся слухи, что тех, кто продолжит использовать Instagram, ждут уголовные дела за экстремизм и финансирование таких организаций. Правда ли это и стоит ли бояться наказания за публикацию сторис с кофе и котиками? Разбираемся вместе с юристом Павлом Невольниченко. Посмотрите его видеокомментарий.
Напомним, 11 марта 2022 года Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».
Дело очень быстро пустили в ход:
СЮЖЕТ
В Роскомнадзоре начали блокировку Instagram для российских пользователей в 00 часов
Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что без общения в соцсети останутся