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За сторис с котиками будут судить? Можно ли пользоваться Instagram после блокировки

Разбираемся в тонкостях закона вместе с юристом

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Юрист Павел Невольниченко объяснил, насколько законно пользоваться Instagram после блокировки

Юрист Павел Невольниченко объяснил, насколько законно пользоваться Instagram после блокировки

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Роскомнадзор после блокировки Instagram в России принялся отключать сервисы VPN. С каждым днем попасть в социальную сеть становится всё труднее. Часть аудитории решила не мучиться и отказалась от своих аккаунтов, другая — ищет новые пути обхода запретов.

При этом в Сети множатся слухи, что тех, кто продолжит использовать Instagram, ждут уголовные дела за экстремизм и финансирование таких организаций. Правда ли это и стоит ли бояться наказания за публикацию сторис с кофе и котиками? Разбираемся вместе с юристом Павлом Невольниченко. Посмотрите его видеокомментарий.

Напомним, 11 марта 2022 года Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».

Дело очень быстро пустили в ход: 16 марта его назначили к судебному разбирательству. Заседание состоится 21 марта, на нем, как ожидают юристы, суд признает Meta экстремистской организацией.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

В Роскомнадзоре начали блокировку Instagram для российских пользователей в 00 часов 14 марта, предусмотрев 48 часов переходного периода, «поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков». Сейчас социальная сеть в России стабильно работает только у тех, кто использует VPN-сервисы.

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что без общения в соцсети останутся 80 миллионов пользователей в России. Прочитайте также, можно ли сейчас пользоваться Facebook и WhatsApp.

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