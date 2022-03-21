За сторис с котиками будут судить? Можно ли пользоваться Instagram после блокировки

В Роскомнадзоре начали блокировку Instagram для российских пользователей в 00 часов 14 марта , предусмотрев 48 часов переходного периода, «поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков». Сейчас социальная сеть в России стабильно работает только у тех, кто использует VPN-сервисы.



Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что без общения в соцсети останутся 80 миллионов пользователей в России. Прочитайте также, можно ли сейчас пользоваться Facebook и WhatsApp.