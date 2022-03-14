С 15 марта Вьетнам открывает границы для туристов — полетят ли туда новосибирцы? (ответ туроператоров)

У бюро путешествий «Гранд-Тур» сейчас тоже нет планов по полетам во Вьетнам.

— Конечно, ничего не планируется. Сначала должен быть проработан вопрос с российскими самолетами. У всех туроператоров самолеты в лизинге. Уже три самолета арестовали. Только по этой причине никто никуда пока не полетит. У нас ведь может летать только SuperJet, но он среднемагистральный — из Новосибирска он никуда. Например, из Сочи сейчас пытаются в Анталью поставить — там просто Черное море перелететь, и все. А у нас никто сейчас никуда не полетит, иначе все лишатся своих самолетов. То есть на сегодня всё, что может летать, — это только если иностранная компания к нам полетит. У нас продолжаются полеты FlyDubai. В Москве Emirates, Air Serbia, Turkish Airlines, Pegasus, Qatar Airways летают, — пояснила исполнительный директор бюро путешествий «Гран-Тур» Ольга Тимохина.

Сейчас, считает Ольга, лучше обратить внимание на путешествия по России. Иначе, говорит она, ехать за границу рискованно. Помимо этого, она отметила проблему с оплатами за проживание — они долго доходят до адресата.