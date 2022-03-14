С 15 марта Вьетнам открывает границы для туристов — полетят ли туда новосибирцы? (ответ туроператоров)

С 15 марта Вьетнам открывает свои границы для российских туристов после их двухгодичного закрытия из-за пандемии. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель совета директоров одного из крупнейших туроператоров Вьетнама. НГС решил выяснить, попадут ли в страну в ближайшее время новосибирцы (спойлер: всё оказалось не так просто).
Гендиректор «Пегас Туристик» в Новосибирске Марина Безрядина сообщила, что сейчас компания не планирует никаких полетов в направлении Вьетнама:
— Это очень давно известный факт, что границы Вьетнама открываются 15 марта, но планов по этому направлению пока нет. Пока мы работаем только внутри страны.
У бюро путешествий «Гранд-Тур» сейчас тоже нет планов по полетам во Вьетнам.
— Конечно, ничего не планируется. Сначала должен быть проработан вопрос с российскими самолетами. У всех туроператоров самолеты в лизинге. Уже три самолета арестовали. Только по этой причине никто никуда пока не полетит. У нас ведь может летать только SuperJet, но он среднемагистральный — из Новосибирска он никуда. Например, из Сочи сейчас пытаются в Анталью поставить — там просто Черное море перелететь, и все. А у нас никто сейчас никуда не полетит, иначе все лишатся своих самолетов. То есть на сегодня всё, что может летать, — это только если иностранная компания к нам полетит. У нас продолжаются полеты FlyDubai. В Москве Emirates, Air Serbia, Turkish Airlines, Pegasus, Qatar Airways летают, — пояснила исполнительный директор бюро путешествий «Гран-Тур» Ольга Тимохина.
Сейчас, считает Ольга, лучше обратить внимание на путешествия по России. Иначе, говорит она, ехать за границу рискованно. Помимо этого, она отметила проблему с оплатами за проживание — они долго доходят до адресата.
Согласно официальному сайту «Пегас Туристик», до ситуации на Украине турфирма предлагала путешествия по 25 странам мира: Азербайджан, Индонезия, ОАЭ, Андорра, Иордания, Оман, Армения, Испания, Россия, Болгария, Италия, Сейшелы, Вьетнам, Кипр, Таиланд, Греция, Китай, Танзания, Грузия, Куба, Тунис, Доминикана, Маврикий, Турция, Египет, Мальдивы, Узбекистан, Израиль, Марокко, Шри-Ланка, Индия, Мексика, Ямайка.
Бюро путешествий «Гранд-Тур» отмечает, что европейские страны «в силу антироссийских санкций в списке недружественных стран по отношению к России». По направлению азиатских стран, согласно сайту бюро, открыты Азербайджан, Армения, Мальдивы, ОАЭ, Турция и Таиланд. А среди африканских — Египет, Марокко, Танзания, Маврикий, Сейшелы. Также открыты путешествия по России.
Из-за обострившейся внешнеполитической обстановки за границей продолжают оставаться тысячи российских туристов, которые не могут добраться домой. История застрявших в Таиланде туристов — в нашем материале.