Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет

По схожей схеме рассчитывается выплата на детей от 3 до 7 лет — государство поддерживает семью, если она является нуждающейся, а размер выплаты зависит от доходов родителей. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ. Если вместе с пособием семья все равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25%. Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. При назначении пособия также проводится оценка имущества и действует правило «нулевого дохода»: нужно, чтобы у каждого из взрослых членов семьи был какой-то заработок — стипендия, пенсия, зарплата или доход от предпринимательской деятельности.