ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к военной операции на Украине

ВЦИОМ представил данные опроса о восприятии россиянами военной операции на Украине. Большинство из опрошенных высказались положительно о действиях российской армии — ей доверяют 84% респондентов. 10% респондентов заявили, что скорее не доверяют.
Почти половина респондентов (46%) считают, что цель военной операции — защита России. Каждый пятый (19%) уверен, что спецоперация проводится для того, чтобы изменить политический курс Украины. Про защиту народа ЛДНР высказались 18% опрошенных, еще 5% думают, что цель — оккупация страны и присоединение ее к России. При этом решение провести спецоперацию поддержали 71% респондентов, не поддержали — 21%. 8% опрошенных затруднились с ответом.
70% опрошенных думают, что операция проходит успешно, 14% сомневаются в успехе военных действий. Еще 16% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.