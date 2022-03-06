ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к военной операции на Украине

70% опрошенных думают, что операция проходит успешно, 14% сомневаются в успехе военных действий. Еще 16% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.