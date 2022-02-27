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Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для всех российских самолетов

Коснется это и частных бортов олигархов

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Страны одна за другой

Страны одна за другой

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Страны Евросоюза полностью закроют свое воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она не уточнила, с какого времени планируется ввести запрет. На данный момент решение о закрытии своих воздушных пространств для России приняли больше 20 стран.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС собирается закрыть воздушное пространство для самолетов, «принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых из России», включая «частные самолеты олигархов».

Из-за закрытия неба над Европой сотни россиян уже не могут вернуться домой. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада.

Принятая мера — реакция западных стран на военную спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля. Подробности происходящего и реакции мирового сообщества мы собираем в онлайн-хронике.

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