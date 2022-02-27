Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для всех российских самолетов

Страны Евросоюза полностью закроют свое воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она не уточнила, с какого времени планируется ввести запрет. На данный момент решение о закрытии своих воздушных пространств для России приняли больше 20 стран.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС собирается закрыть воздушное пространство для самолетов, «принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых из России», включая «частные самолеты олигархов».
Из-за закрытия неба над Европой сотни россиян уже не могут вернуться домой. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада.
Принятая мера — реакция западных стран на военную спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля. Подробности происходящего и реакции мирового сообщества мы собираем в онлайн-хронике.