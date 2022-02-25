«Мы молимся, чтобы всё закончилось»: эвакуированные жители Донбасса следят за военной операцией на Украине

В волгоградском отеле «Старт» на границе уже четыре дня живут беженцы из ДНР и ЛНР. Люди, бежавшие под покровом ночи из родных стен, 24 февраля, по собственному признанию, смотрели новости и снова плакали, но в этот раз от счастья. Женщины, дети, старики признаются: сегодня они наконец вздохнули спокойно — осталось дождаться освобождения и вернуться домой.
— Мы приехали в Волгоград 20 февраля, нам даже экскурсию провели, показали знаменитые места, — рассказала Татьяна. — Были мы на Мамаевом кургане, возле мельницы, нам очень понравился город, он очень светлый, чистый, нам здесь очень хорошо. На родине сейчас очень страшно. Там сейчас всё в разгаре, горячие точки. Мой брат там в ополчении, мобилизованы все мужчины, муж там на заводе, это едва ли не единственное предприятие, которое работает сейчас там у нас. Сегодня мы молимся, чтобы всё закончилось, чтобы закончился тот ужас, что творится у нас с 2014 года. Мы не думали, что брат может идти на брата, что может быть так... Люди хотят мира, все люди.
Татьяна сегодня в платье цвета хаки с розовыми вставками на рукавах. Это платье женщина шила сама. Татьяна много времени в детстве проводила с бабушкой, которая была швеей. Она же и научила внучку.
— Я всю семью там обшиваю. И сыновей, и мужа. В городе у нас швеи особо не нужны были, особенно последние восемь лет... Работала я продавцом. Муж у меня на хлебокомбинате трудится — это едва ли не единственное уцелевшее предприятие. Он там и работает.
— Мы уезжали экстренно, в час ночи только узнали, что есть возможность уехать, — рассказала Татьяна. — Я быстро разбудила детей, собрали вещи и поехали. Мой старший ребенок уже однажды это пережил... В 2014 году он видел ужасы, страх, в этом году я не стала ждать всего этого. Но всё равно сын на нервной почве заболел. Он сейчас в больнице. У нас пока только одна сим-карта на семью... Спасибо, сестрички рассказывают, как он. Сегодня тоже звонила.
Люди, хлебнувшие за последнюю неделю и горя, и счастья, пусть мимолетного, и спокойствия, журналистов встречали с улыбками, делились эмоциями и рассыпались в благодарностях. Но, помимо сотрудников полиции, МЧС, защищать от журналистов эвакуированных жителей Донбасса бросились представители мэрии, озабоченные тем, чтобы ни один из них не сказал ничего лишнего. Увы, и без того напуганные люди от такого напора терялись еще больше.
По словам других эвакуированных жителей Луганской области, в целом в гостинице сегодня царит возбуждение, но не такое, как в день приезда.
— Я бы сегодня всех обняла и расцеловала, всех ваших людей, всех, кто живет в области. За ваше тепло, доброту и гостеприимство. Если мы вернемся домой, то половина моего сердца останется в Волгограде, — рассказала семья пенсионеров. — Сегодня мы с утра радуемся! Вот это Донбасс! Теперь вода в Крым пойдет, теперь наконец-то будет мир!
Еще одна жительница Луганской области, Наталья, приехала 21 февраля. Женщина вместе с соседкой и ее детьми бежала из города на автобусе, затем — на поезде.
— Поезд, в котором мы ехали, шел до Ульяновска, поэтому мы решили выйти здесь. Из Волгограда до родины добираться быстрее, — рассказала женщина. — А мы надеемся вернуться, особенно после того как сегодня за нас наконец-то заступились.
Полжизни проработавшая на шахте Елена, увидев сегодня сообщения из родного города, испытала бурю эмоций. Женщина признаётся, что, с одной стороны, ей было радостно, что на родине установится мир, но с другой...
— У меня там остались родители. Они не уезжали всё это время... Куда потом возвращаться? Если дом не разрушат снаряды, то его уничтожат мародеры. Мы уезжали под бомбежку, дети плакали, кричали от ужаса... Я не могла их не увезти. Мы выскочили и побежали. Даже вещи не собрали. В нашем родном городе, в Первомайске, и сегодня неспокойно, но мы надеемся, что скоро всё по-настоящему закончится, — со слезами на глазах рассказала Елена.
Красивая молодая женщина, так по-простому, по-доброму шокая, рассказывает, как город на Волге принял ее детей и как сама судьба вмешалась, чтобы Елена с детьми оказалась здесь.
— Сначала нам сказали, что довезут нас до Воронежа, но, когда мы приехали, там никого не принимали, нас повезли в Волгоград. Мы сейчас в замечательных условиях. Посмотришь там по телевизору, где-то люди в каких-то палатках, места не всем хватает, а у нас тут хорошо. Нас возили на экскурсию, на Мамаев курган: мы только что бежали от ужаса, а там этот ужас в камне... У нас всё смешалось, слезы стояли на глазах. А дети благодарили, что я их вывезла, что показала им этот героический город. Спасибо вам.