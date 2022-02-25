«Мы молимся, чтобы всё закончилось»: эвакуированные жители Донбасса следят за военной операцией на Украине

В волгоградском отеле «Старт» на границе уже четыре дня живут беженцы из ДНР и ЛНР. Люди, бежавшие под покровом ночи из родных стен, 24 февраля, по собственному признанию, смотрели новости и снова плакали, но в этот раз от счастья. Женщины, дети, старики признаются: сегодня они наконец вздохнули спокойно — осталось дождаться освобождения и вернуться домой.



— Мы приехали в Волгоград 20 февраля, нам даже экскурсию провели, показали знаменитые места, — рассказала Татьяна. — Были мы на Мамаевом кургане, возле мельницы, нам очень понравился город, он очень светлый, чистый, нам здесь очень хорошо. На родине сейчас очень страшно. Там сейчас всё в разгаре, горячие точки. Мой брат там в ополчении, мобилизованы все мужчины, муж там на заводе, это едва ли не единственное предприятие, которое работает сейчас там у нас. Сегодня мы молимся, чтобы всё закончилось, чтобы закончился тот ужас, что творится у нас с 2014 года. Мы не думали, что брат может идти на брата, что может быть так... Люди хотят мира, все люди.