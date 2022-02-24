Если вы не смогли улететь. Полный список авиакомпаний, которые вернут деньги за отмененные рейсы

На юге России до 2 марта приостановили работу 11 аэропортов. Самолеты из Москвы не летают в Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск и Симферополь. Российские авиакомпании рекомендуют следить за расписанием рейсов на сайтах аэропортов. Некоторые из них готовы вернуть деньги пассажирам за потерянные билеты. MSK1.RU рассказывает, какие именно.



«Аэрофлот»