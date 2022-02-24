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Самолет из Новосибирска развернулся над Средиземным морем — у пассажира случился эпилептический припадок

Рейс был до Египта, но в итоге посадка произошла в Сочи

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Пассажира увезли в больницу

Пассажира увезли в больницу

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Днем 24 февраля самолет Новосибирск — Шарм-Эш-Шейх авиакомпании Nordwind Airlines экстренно сел в Сочи. Одному из пассажиров стало плохо.

— Рейс 4145 произвел экстренную посадку в Сочи, развернулись над Средиземным морем. Из-за плохого самочувствия пассажира, — рассказала НГС читательница Мирослава.

Мужчину забрали с борта врачи. После дозаправки самолет отправился в Египет.

Информацию об этом подтвердили в Южной транспортной прокуратуре:

— Был эпилептический припадок, доставили в больницу. Самолет сейчас буксирует на вылет, — сообщили в прокуратуре.

Весной самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно приземлился в аэропорту города Братска Иркутской области. Тогда одной из пассажирок тоже стало плохо.

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авиацияприпадокздоровье
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