Самолет из Новосибирска развернулся над Средиземным морем — у пассажира случился эпилептический припадок

Днем 24 февраля самолет Новосибирск — Шарм-Эш-Шейх авиакомпании Nordwind Airlines экстренно сел в Сочи. Одному из пассажиров стало плохо.
— Рейс 4145 произвел экстренную посадку в Сочи, развернулись над Средиземным морем. Из-за плохого самочувствия пассажира, — рассказала НГС читательница Мирослава.
Мужчину забрали с борта врачи. После дозаправки самолет отправился в Египет.
Информацию об этом подтвердили в Южной транспортной прокуратуре:
— Был эпилептический припадок, доставили в больницу. Самолет сейчас буксирует на вылет, — сообщили в прокуратуре.
Весной самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно приземлился в аэропорту города Братска Иркутской области. Тогда одной из пассажирок тоже стало плохо.