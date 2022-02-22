Что сейчас происходит в ковидариях? Чаще ли болеют молодые? Главный инфекционист НСО расскажет в прямом эфире

Количество заболевших в Новосибирской области начало снижаться, судя по статистике оперштаба, но это всё равно высокие показатели. Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит главный инфекционист Новосибирской области и главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова в прямом эфире НГС.

Эфир пройдет 24 февраля в 15:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте в Telegram.

