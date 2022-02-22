Что сейчас происходит в ковидариях? Чаще ли болеют молодые? Главный инфекционист НСО расскажет в прямом эфире

Количество заболевших в Новосибирской области начало снижаться, судя по статистике оперштаба, но это всё равно высокие показатели. Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию?
На все эти и другие не менее важные вопросы ответит главный инфекционист Новосибирской области и главврач инфекционной больницы
Эфир пройдет 24 февраля в 15:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте в Telegram.
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