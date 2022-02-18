Омикрон пошел на спад, но его новый тип уже в деле. Когда же закончится пятая волна — отвечают вирусологи

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает, что, по предварительным прогнозам, предстоящие две недели (к началу марта) — это период, когда в целом по стране ситуация должна стабилизироваться:



— Мы должны будем наблюдать спад распространения омикрона. По ряду субъектов, где раньше началось распространение нового штамма, это уже очевидно — Москва, Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург. В целом это соотносится с международными данными: примерно 5 недель ушло на подъем заболеваемости до уровня пиковой. В России всё аналогично: распространение омикрона началось для разных субъектов со второй и с третьей недели января.

Александр Соловьев — врач, эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».



Например, в Свердловской области, по его словам, уже очевидно некоторое замедление.



— Хотя сейчас есть некоторая сложность в оценке, потому что произошли кардинальные изменения в подходах к тестированию. Это должно сказываться на снижении количества новых случаев. Сейчас не требуется тестирование всех контактных. Поэтому теперь нужно наблюдать не только за этой статистикой, но и за количеством госпитализаций, тяжелых случаев. В некоторых субъектах уже идет снижение госпитализаций, а в некоторых еще продолжается рост, — отмечает Александр Соловьев.

