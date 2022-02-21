«Всё дали, даже мыло». Как обживаются беженцы Донбасса в российских городах

В Ростовской области удивительная ситуация: регион принимает тысячи беженцев, спасающихся от неначавшейся войны. Чтобы справиться с потоком жителей Донбасса, пункты временного размещения открывают в ДК, спортшколах, студенческих общежитиях. Корреспонденты 161.RU побывали в ростовских и шахтинских ПВР, чтобы узнать, кто приехал в Ростовскую область и как они здесь обустраиваются.
Ростов
В общежитии
— Здесь тепло, светло, кормят три раза в день, просто замечательно. Даже дома так хорошо не ели, — делится впечатлениями Надежда Федотова из Донецка.
— И котлетка, и пюрешка, и суп горячий, и компот, красота, одним словом, — поддерживает ее Людмила Яшкина из Шахтерска. — Врачи осмотрели, приятно очень. И одежду, и обувь предлагают, карточки сразу сделали, вот ждем, когда придут деньги.
Пока две пенсионерки вместе спешат в ближайший магазин.
— Хотелось бы вернуться пораньше, но об этом ничего не говорят, — негодует Надежда. — Вроде в понедельник собираются дать им жару, потому что Украина лезет и лезет.
Пока говорим, из общежития выходит группа студентов с чемоданами и большими пакетами, полными вещей. Они переезжают в другой жилой комплекс ДГТУ.
— Я вчера еще была в Краснодарском крае, позвонили, сказали приехать, вещи забрать, — рассказывает студентка. — Всё как-то сумбурно, быстро.
Екатерина из Дебальцево второй раз в эвакуации. Говорит, когда в 2014 году начались боевые действия, в ее дом попал снаряд. Взрыв разрушил гараж, веранду, все хозпостройки. Она выжила только потому, что успела спрятаться в подвале.
— В первый раз эвакуировалась в Красный Лиман, там не так было. Тут всё есть, всё дали, даже мыло. Люди очень добрые, накормили вкусно, тепло тут. Студенты помогли разобраться с телефоном, смогла — позвонила дочери. Я всем очень благодарна, — рассказывает Екатерина. — Врачи осмотрели и даже пообещали обратиться в Минздрав за помощью: у меня онкология, я делала химию дома. Нужна операция, сейчас нельзя останавливаться.
После срочного отъезда Екатерина скучает только по коту Рыжику, которого пришлось оставить дома. Показывает его фотографии.
— Я одна живу, мне не на кого надеяться. Вернешься туда, они если паспорт увидят российский, сразу повесят. Я пожить еще хочу. У меня две мечты осталось: чтобы я рак вылечила и чтобы война закончилась. Остальное всё приложится.
Шахты
Другой большой пункт приема беженцев — в общежитии шахтинского филиала ДГТУ. Корпус находится недалеко от центра города. Сейчас там около 50 человек, хотя, по заверению местных властей, ПВР сможет принять в семь раз больше людей.
Прибывшие сюда — в основном это женщины и дети. Они добирались в Шахты разными путями: своим ходом или организованно, на автобусах.
Попасть внутрь общежития нельзя без особого разрешения — его охраняют казаки. Рядом с пунктом стоит кафедральный собор Шахт, и тишину нарушает звон колоколов.
Шахтинское общежитие ДГТУ старое, давно не видевшее ремонта. В комнатах стоят кровати, шкафы, столики. Повсюду видны следы предыдущих постояльцев — различные наклейки и вывески.
Беженцы из ДНР и ЛНР на условия не жалуются. На вопрос: «Есть ли какие-то пожелания?» — робко просят принести телевизор или радиоприемник, чтобы было чем заняться вечером.
— Хорошо, что есть крыша над головой. Еще день назад мы ехали с ребенком куда глаза глядят, — признаётся одна из беженок.
В коридоре на столах стоят яблоки, чай, сладости. На стене табличка: «Угощайтесь, пожалуйста». Всё это принесли студенты-волонтеры — на них здесь держится многое. Они помогают на кухне, отвечают на вопросы людей…
— Хотим, чтобы всем здесь было комфортно.
Истории всех беженцев похожи: узнали об эвакуации, максимум час на сборы, взяли детей и поехали на Дон. Мужья остались на территории республик. Там мобилизация.
— В России «Феникс» (мобильный оператор ДНР. — Прим. ред.) не работает. Во всей этой суете я еще не успела купить местную сим-карту. Поэтому я даже не могу связаться со своими родственниками, — вздыхает пожилая женщина.
Она вспоминает, что в
С другого конца коридора раздается песня «Барбарики» и детский смех. Это волонтеры развлекают детей: переодеваются в ростовые куклы, рисуют с ними, читают книги.
Дети беззаботны. Будто и не было долгой и нервной дороги. Бойкая шестилетняя, увидев в своей комнате делегацию из чиновников и журналистов, говорит: «А что вы тут делаете? Уходите из моей комнаты». На вопрос о пожелании отвечает без стеснения: «
Второй шахтинский ПВР находится на территории детского сада. Дети там играют, не замечая взрослых. В центре комнаты стоит доска. Подбегает девочка и, показывая на нее, с гордостью говорит: «Этот рисунок мы нарисовали».
На доске цветы и надпись «Ждем весну».