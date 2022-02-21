«Всё дали, даже мыло». Как обживаются беженцы Донбасса в российских городах

— Здесь тепло, светло, кормят три раза в день, просто замечательно. Даже дома так хорошо не ели, — делится впечатлениями Надежда Федотова из Донецка.



— И котлетка, и пюрешка, и суп горячий, и компот, красота, одним словом, — поддерживает ее Людмила Яшкина из Шахтерска. — Врачи осмотрели, приятно очень. И одежду, и обувь предлагают, карточки сразу сделали, вот ждем, когда придут деньги.



Пока две пенсионерки вместе спешат в ближайший магазин.



— Хотелось бы вернуться пораньше, но об этом ничего не говорят, — негодует Надежда. — Вроде в понедельник собираются дать им жару, потому что Украина лезет и лезет.



Пока говорим, из общежития выходит группа студентов с чемоданами и большими пакетами, полными вещей. Они переезжают в другой жилой комплекс ДГТУ.



— Я вчера еще была в Краснодарском крае, позвонили, сказали приехать, вещи забрать, — рассказывает студентка. — Всё как-то сумбурно, быстро.



Екатерина из Дебальцево второй раз в эвакуации. Говорит, когда в 2014 году начались боевые действия, в ее дом попал снаряд. Взрыв разрушил гараж, веранду, все хозпостройки. Она выжила только потому, что успела спрятаться в подвале.

