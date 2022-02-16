Город, где вечное лето. Путешествие на машине по Сочи, где безумные цены на жилье и куда все мечтают переехать

Все мы знаем, что Сочи — курорт номер один в России, что тут бывает Путин в своей резиденции «Бочаров Ручей», что тут безумные цены, но многие люди всё равно стремятся переехать жить на это побережье, потому что тепло. С недавних пор цена квадратного метра в Сочи стремительно догоняет Москву-матушку — 194 тысячи рублей против 293 тысяч в столице (вторичный рынок, данные РБК). Что же это за райское местечко такое — взгляд автомобилиста со стороны.