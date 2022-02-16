Город, где вечное лето. Путешествие на машине по Сочи, где безумные цены на жилье и куда все мечтают переехать

Продолжаем серию автодорожных очерков о странах и городах, где удалось побывать авторедактору НГС Дмитрию Косенко. Сегодня речь пойдет о городе Сочи, где проходила российская презентация нового минивэна Hyundai Staria. Что сегодня представляет собой Сочи — место, где квартиры дорожают быстрее, чем в Москве, какие там дороги, удобно ли там автомобилистам, стоит ли совершить в Сочи автопутешествие — в наших путевых заметках.
Все мы знаем, что Сочи — курорт номер один в России, что тут бывает Путин в своей резиденции «Бочаров Ручей», что тут безумные цены, но многие люди всё равно стремятся переехать жить на это побережье, потому что тепло. С недавних пор цена квадратного метра в Сочи стремительно догоняет Москву-матушку — 194 тысячи рублей против 293 тысяч в столице (вторичный рынок, данные РБК). Что же это за райское местечко такое — взгляд автомобилиста со стороны.
Сочи растянут вдоль побережья Черного моря на 100 километров и включает несколько районов, в том числе Адлер. Возникло поселение в 1869 году, население сейчас — 430 тысяч человек.
Международный аэропорт находится в Адлере, в 30 километрах от центра Сочи. Здание аэропорта не слишком огромное, но интересное, свежее — его отстроили в 2009 году уже ближе к Олимпиаде. Пассажиропоток тут приличный — впереди только Москва и Санкт-Петербург.
Въезд на территорию аэропорта платный, поэтому таксисты и встречающие стоят и ждут перед шлагбаумами под запрещающими знаками — всё как в Москве.
Дороги действительно хороши: покрытие ровное, разметка четкая, инфраструктура современная. Скоростной лимит — до 90 км/ч, больше я не встречал.
И развязки, развязки — тут их много, масштаб, конечно, не столичный, в основном два уровня, но это здорово облегчает движение. Тоже благодаря Олимпиаде 2014 года.
На трассах многочисленные группы тренирующихся велосипедистов, которых сопровождают машины с оранжевыми мигалками.
Но не было еще города (включая Москву или какую-нибудь Прагу), где бы я не нашел дорожных изъянов. Есть они и тут — в центре, на мелких улочках, но, конечно, в небольшом количестве.
Своего особого архитектурного лица Сочи не имеет, зато тут совсем нет Совка — всех этих советских панелек и угрюмых административных сооружений. Здания преимущественно мало- и среднеэтажные, кто во что горазд, но в целом выглядят прилично.
Строятся и высотные дома, их довольно много, но они не формируют облик города.
Если углубляться в частный сектор, домишки там, конечно, поскромнее и попроще, но такого ужаса, как, к примеру, в каком-нибудь Октябрьском районе, нет.
Но есть «заброшки» в достаточном количестве — это следствие проблем с незаконной застройкой, власти сейчас сурово занялись борьбой с самостроем.
Все эти места — сплошные горы, холмы, перепады высот. Весь Сочи пронизан тоннелями — без них сейчас сложно представить нормальное перемещение по городу.
Всё доступное пространство застроено домами — над тоннелями, под тоннелями, на горах, под горами. А что поделать, все хотят жить в теплых местах у моря, где в феврале +14 (так было в день наших съемок).
В центре города теснота, широких улиц не так много, по узким пробираешься с трудом меж припаркованных машин.
Автомобилей много, даже днем в субботу в феврале можно встать в приличную пробку.
Московского ужаса с полностью платной парковкой тут нет — в основном можно встать бесплатно, если найдешь, конечно, свободное место. Есть и платные муниципальные места — 50 рублей в час, но тоже всё занято.
Историческая планировка города — это невероятно искривленные улочки, переулочки, проезды — переулки столичного Бульварного кольца просто отдыхают. Всё это особенности рельефа, и лично мне ездить по таким местам за рулем гораздо интересней, чем просто шпарить по безликому прямому автобану.
В целом Сочи, несмотря на тесноту, достаточно удобен и интересен для автомобилистов благодаря новым магистралям и историческим улицам, главное — приноровиться. Так что вполне можно сюда ехать на машине из другого города, что многие и делают.
О топливе: 95-й бензин на «Роснефти» стоит 53 рубля, а дизель дешевле — 51,20 рубля. В Новосибирске — наоборот: бензин — 49,12 рубля, а дизель — аж 56,27. Для сравнения: в Москве бензин — около 52 рублей, дизель — около 53 рублей.
Что делать в Сочи? Ну конечно, сесть за руль и покататься по окрестностям, съездить в горы, ощутить перепады высот и температур, посмотреть, как живут люди в центре, на окраинах и просто в деревнях, посмотреть на вечно зеленую природу.
Можно, конечно, «пить, курить и заниматься излишествами всякими» (как говорилось в кинофильме), а можно заняться спортом — в горах в 40 км от побережья тут построены всем известные горнолыжные курорты. Например, поселок Красная Поляна — несколько трасс, отличная инфраструктура, множество гостиниц. Дневной ски-пасс — 2800 рублей, прокат лыж с ботинками и палками — 1000 рублей. Для сравнения: в Шерегеше в секторе А на «Каскаде» дневной ски-пасс стоит 2100 рублей, прокат лыж — 500–700 рублей.
Еще можно съездить посмотреть на подвесной мост Скайбридж на высоте 207 метров над ущельем, один из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире (439 метров). С него люди сигают на веревочке головой вниз за 2000 рублей, но я этого не делал — не надо нам такого, боимся мы.
Работают электросамокаты, всевозможные велосипеды, компактные электрокары: бери — не хочу.
И коротко о погоде. Как мы уже говорили, сейчас температуры в городе доходят до +14, в горах — +7. Водичка в речке (простите, в море) тоже теплая, плюс 9. А уже в апреле воздух тут будет плюс 20–25 с солнцем — красота!
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