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На границе Армении и Грузии произошло мощное землетрясение. Видео

Толчки ощущались в столицах стран, Азербайджане и Турции

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Магнитуда в эпицентре составила 6-7 баллов

Магнитуда в эпицентре составила 6-7 баллов

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Этой ночью на границе Армении и Грузии произошло землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда составила 6,2 балла.

— В 22:25 сейсмологической сетью территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения было зарегистрировано землетрясение на границе Грузии и Армении, в 16 км к северо-востоку от Бавры, на глубине 10 км, магнитудой 5,2. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов (из 12 по шкале интенсивности, — Прим.ред.), — сообщило МЧС республики Армения. - Землетрясение ощущалось в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях силой 4-5 баллов, в городе Ереване магнитудой 3 балла.


Информации о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.

— Долетело и до Грузии. Тряхнуло хорошо. Я такое впервые в жизни испытала. Сердце в пятки ушло. Очень неприятно. Местные чаты экспатов разрываются, — пишет пользовательница Twitter

Толчки ощутили жители Армении, Грузии, Азербайджана и Турции.

— Как круто жить на Кавказе. Лежишь на кровати, читаешь книгу, как вдруг весь дом начинает ходить ходуном и со стены валится картина, — пишет Ольга.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала:

Самый мощный толчок был на границе Грузии и Армении

Самый мощный толчок был на границе Грузии и Армении

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Эпицентр землятрясения на карте американских сейсмологов

Эпицентр землятрясения на карте американских сейсмологов

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Осенью 2020 года на турецком курорте произошло мощное землетрясение и цунами: дома рушились, а лодки уносило в море.

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АрменияГрузияземлетрясение
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