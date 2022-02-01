Что нас ждет в феврале: больше денег детям и старикам, а должникам оставят на жизнь минималку

Пенсии пересчитают

С 1 января 2022 года пенсии российских пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, но позже президент предложил пересчитать их и повысить в итоге на 8,6% — чтобы индексация была выше уровня инфляции. Средняя пенсия, по подсчетам Минтруда, теперь составит 18,5 тысячи рублей.



Закон был подписан несколько дней назад и уже вступил в силу. В феврале пенсионерам придет доплата за январь и пенсия с учетом повышений.



Повысят маткапитал

Выше уровня инфляции, но ниже пенсионных прибавок в этом году индексируют материнский капитал. Выплату пересчитали на 8,4%, максимальная сумма сертификата составит 693,1 тысячи рублей — столько можно получить при рождении второго ребенка, если семья еще не пользовалась капиталом на первого.



Размер выплаты на первенца составит 524,5 тысячи и 168,6 тысячи на второго ребенка.



И детские пособия

В феврале традиционно пересчитываются детские пособия, в этот раз их проиндексировали по уровню фактической инфляции на 8,4%. При рождении ребенка можно получить 20 473 рубля, минимальное пособие по уходу до 1,5 лет составит 7678 рублей в месяц.

