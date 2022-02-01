Что нас ждет в феврале: больше денег детям и старикам, а должникам оставят на жизнь минималку

Начинаем февраль с хороших новостей: QR-коды в общественных местах пока не ввели. Закон должны были принять к 1 февраля, но сняли с повестки во втором чтении — его нужно доработать. Законопроект о QR-кодах на транспорте тоже сняли с рассмотрения — ограничений при покупке билетов на самолеты и поезда с февраля не будет.
Это еще не всё. С сегодняшнего дня индексируются пенсии, пособия и материнский капитал, покупающих недвижимость обеспечат дополнительной защитой, а минимальные доходы защитят от списания за долги. Обо всем этом рассказываем подробно прямо сейчас.
Пенсии пересчитают
С 1 января 2022 года пенсии российских пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, но позже президент предложил пересчитать их и повысить в итоге на 8,6% — чтобы индексация была выше уровня инфляции. Средняя пенсия, по подсчетам Минтруда, теперь составит 18,5 тысячи рублей.
Закон был подписан несколько дней назад и уже вступил в силу. В феврале пенсионерам придет доплата за январь и пенсия с учетом повышений.
Повысят маткапитал
Выше уровня инфляции, но ниже пенсионных прибавок в этом году индексируют материнский капитал. Выплату пересчитали на 8,4%, максимальная сумма сертификата составит 693,1 тысячи рублей — столько можно получить при рождении второго ребенка, если семья еще не пользовалась капиталом на первого.
Размер выплаты на первенца составит 524,5 тысячи и 168,6 тысячи на второго ребенка.
И детские пособия
В феврале традиционно пересчитываются детские пособия, в этот раз их проиндексировали по уровню фактической инфляции на 8,4%. При рождении ребенка можно получить 20 473 рубля, минимальное пособие по уходу до 1,5 лет составит 7678 рублей в месяц.
Меняется и размер декретных.
- Если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70), то минимальный размер пособия составит
63 932,4рубля, максимальный — 360 164рубля;
- при осложненных родах за 156 дней (70+86) минимальная сумма пособия составит
71 238,96рубля, максимальная — 401 325,6рубля;
- при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) минимальный размер пособия —
88 592,04рубля, максимальный — 499 084,4рубля;
- если стаж работы — менее шести месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ; в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате — МРОТ с учетом этих коэффициентов.
Минималку не спишут за долги
С 1 февраля начинает работать закон, защищающий минимальный доход должников от взысканий: на жизнь оставят прожиточный минимум, в 2022 году это
Чтобы защитить свои деньги, нужно написать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство. Пристав укажет в постановлении, что на счете должника должна остаться необходимая на жизнь сумма. Ограничение для взыскания не касается долгов по алиментам, о возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по ущербу из-за преступлений.
Кроме того, с 2022 года запрещено списывать за долги детские пособия и прочие социальные выплаты. А то, что уже списали, можно вернуть: вот как это сделать.
Карантин сократили
Роспотребнадзор изменил свое же постановление, которое оставалось неизменным почти два года: сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, уменьшились с 14 до 7 дней.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей в России оптимизируются, как и в других странах. Сокращение сроков связано с тем, что распространяющийся сейчас новый штамм омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. По предварительным данным, инкубационный период омикрона — от 2 до 5 дней, у дельты он составлял в среднем 6–8 дней.
Педофилам — пожизненное
В России ужесточили наказание для педофилов-рецидивистов. Лишать свободы пожизненно будут ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также если насилие было совершено впервые, но в отношении двух и более детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (к таким, например, относится убийство).
Ранее пожизненный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступникам, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Обновленный закон не будет учитывать возраст жертвы — максимальным наказание будет и для тех, кто надругался над подростками 14–18 лет.
Этот законопроект внесли в Госдуму еще прошлой осенью, но настоящее внимание он привлек к себе в начале года на фоне чудовищной трагедии в Костроме: 4 января там была похищена, изнасилована и убита пятилетняя девочка. По подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин: ранее судимый за изготовление детской порнографии и педофилию 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Они признали вину в полном объеме.
Защита при покупке жилья
У тех, кто собирается покупать жилье, будет чуть больше защиты от недобросовестных продавцов. В феврале вступает в силу закон, обязывающий властей и органы местного самоуправления передавать в Росреестр данные об аварийных домах и помещениях, требующих реконструкции или сноса.
Из Росреестра эти данные попадут в ЕГРН. При покупке жилья человек может запросить выписку и посмотреть, не собираются ли его дом в ближайшее время снести.
Справки о доходах
У работодателей остался последний месяц, чтобы предоставить сведения о доходах за 2021 год и отчитаться о зарплатах своих сотрудников. Это важно для тех, кто готовится получить социальный или имущественный вычеты.
Справка 2-НДФЛ обязательна, раньше ее нужно было запрашивать в бухгалтерии и предъявлять в налоговой, однако в этом году к работодателю можно не обращаться, а выгрузить справку в личном кабинете налогоплательщика. На портал «Госуслуги» эти сведения попадут попозже, когда их отгрузит ФНС.
Как получить вычет, мы уже рассказывали раньше. Совсем недавно мы объясняли, как вернуть деньги, потраченные на лечение или покупку жилья для родственников.
В кино — по «Пушкинской карте»
Для обладателей «Пушкинской карты» у нас две новости. Первая — хорошая: теперь по карте можно ходить не только в музеи и на концерты, но и в кино. Вторая новость: оплатить сможете не все сеансы.
Государственные деньги можно тратить только на просмотр отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкульта или Фонда кино — при продаже билетов должна стоять соответствующая метка.
Напомним, что баланс «Пушкинской карты» в 2022 году — 5 тысяч рублей на весь год, на кино можно потратить 2 тысячи. «Пушкинскую карту» может оформить любой гражданин РФ от 14 до 22 лет через приложение «Госуслуги Культура» или в «Почта Банке».
Лишний выходной в феврале
СЮЖЕТ
А теперь хорошие новости для всех трудящихся: в честь Дня защитника Отечества в этом месяце у нас будет лишний выходной. Правда, всего один, зато посреди недели. 23 февраля нынче выпадает на среду, это значит, что вторник — сокращенный день, покинуть рабочее место можно на час раньше.