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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Даже валенки не могу выгулять. Журналист НГС — о том, как скучает по трескучим сибирским морозам

Авторедактор Дмитрий Косенко опасается, что новосибирцы отвыкнут от нормальной зимы

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В Новосибирске не стало настоящих морозов

В Новосибирске не стало настоящих морозов

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Зима перевалила за середину, и уже практически ясно, что настоящих сибирских морозов у нас нынче не будет. А ведь в прежние годы холода за -30 стояли неделями, теперь же один день с температурой -25 градусов — уже событие. О прелестях и недостатках былых трескучих морозов — в колонке авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Эх, измельчали морозы в Сибири, нынче стоят какие-то погоды для слабаков. За всю зиму в Новосибирске не было ни одного устойчивого периода с температурой под -30, пару раз давали -25 на денек, а потом опять оттепель. И, видимо, морозов уже не будет — крещенских не случилось, погодные сервисы обещают на февраль не крепче -16. А там уж март, весна, да посевная.

Вот помню на новый 2000 год стояли такие холода, что дома трещали. В начале 2010-го почти весь январь накрыло холодиной, да и в следующие годы случались длинные периоды морозов. Но к концу 2010-х год за годом крепость сибирской погоды стала ослабевать. И в эту зиму так вообще — еще ни разу не приходилось ставить машину на автопрогрев, даже валенки свои любимые не могу выгулять.

Есть у меня валенки, купленные году так в 2008-м в «Ашане», и каждую зиму я, стало быть, в них и хожу — потому что нравится, удобно в них, комфортно, мягко. Мы люди простые, не то что городские модники в лакированных штиблетах да в кроссовках без носочков. В валенках и в помещении не жарко, и на улице не холодно, и в машине нормально на педали нажимать. Но ходить в них можно только в сильные морозы — иначе слякоть и мокнут они. А галоши надевать — уже не то.

Да ладно бы валенки, но есть у трескучих морозов в Новосибирске и другие свои прелести. Свежесть, на улицах чище, грязи и слякоти меньше. Реагенты всякие уже машину или обувь не так запачкают, сейчас же и при -15 подтаявшая грязь летит. В подъездах чище, в магазинах, везде чище. Сосульки с крыш на головы не падают, асфальт не разбивается колебаниями температур.

Ветра обычно нет, а так оно комфортней, чем в -15 с ветрищей, да еще и, не дай бог, с метелью. Снег при морозах не валит, а это наш главный враг — уж лучше холод, чем заваленные нечищеные улицы. В общем, нужны морозы, хотя бы периодами. Есть, конечно, и минусы — одеваться надо теплее, при безветрии возможен смог, бензина сжигаешь больше и т. д.

Но всё же Сибирь всегда была территорией настоящих трескучих холодов — чай не Африка тут и не Таиланды. И вот когда-нибудь вернутся они по закону цикличности, а сибиряки уже отвыкли. И придется тогда мерзнуть, привыкать обратно да на валенки пересаживаться.

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