Даже валенки не могу выгулять. Журналист НГС — о том, как скучает по трескучим сибирским морозам

Вот помню на новый 2000 год стояли такие холода, что дома трещали. В начале 2010-го почти весь январь накрыло холодиной, да и в следующие годы случались длинные периоды морозов. Но к концу 2010-х год за годом крепость сибирской погоды стала ослабевать. И в эту зиму так вообще — еще ни разу не приходилось ставить машину на автопрогрев, даже валенки свои любимые не могу выгулять.

Есть у меня валенки, купленные году так в 2008-м в «Ашане», и каждую зиму я, стало быть, в них и хожу — потому что нравится, удобно в них, комфортно, мягко. Мы люди простые, не то что городские модники в лакированных штиблетах да в кроссовках без носочков. В валенках и в помещении не жарко, и на улице не холодно, и в машине нормально на педали нажимать. Но ходить в них можно только в сильные морозы — иначе слякоть и мокнут они. А галоши надевать — уже не то.

Да ладно бы валенки, но есть у трескучих морозов в Новосибирске и другие свои прелести. Свежесть, на улицах чище, грязи и слякоти меньше. Реагенты всякие уже машину или обувь не так запачкают, сейчас же и при -15 подтаявшая грязь летит. В подъездах чище, в магазинах, везде чище. Сосульки с крыш на головы не падают, асфальт не разбивается колебаниями температур.