Среди пострадавших — депутат и группа школьников. Турагент, из-за которого туристы лишились денег и отпуска, продолжает продавать путевки

Почти у всех странности начались осенью 2021 года. Одних клиентов турагент просила срочно внести полную стоимость поездки, кому-то пообещала вернуть деньги за отмененные туры — и скоро перестала выходить на связь. Неудавшиеся туристы потеряли от 40 до 700 тысяч, отданных за путевки.



В чате, где общаются пострадавшие, говорят, что их более 50 человек. Среди обманутых — депутат Законодательного собрания Ростовской области, школьная группа и несколько семей из Москвы.



Зимой 2020-го ростовчанка Татьяна забронировала тур на середину июня, но из-за начавшейся пандемии поездку пришлось перенести на октябрь. В сентябре женщина попала в ДТП и перенесла поездку еще на год вперед. Через год позвонила турагенту.



— У моего ребенка день рождения 5 октября. Я хотела сделать ему сюрприз и полететь в Турцию. В конце сентября Наталья мне сказала, что надо ждать итогов встречи Эрдогана и Путина. Когда она прошла, то я ей позвонила и спросила, что с туром. Она ответила, что не может отправить меня на 10 дней, как планировалось, и предложила сократить поездку до недели, — вспоминает Татьяна. — Я отказалась, в этот же вечер приехала к ней в офис и написала заявление на возврат денег. Она сказала, чтобы я не переживала — до конца года деньги вернут в полном объеме. Шло время, я решила позвонить оператору, чтобы узнать, как идут дела. Там у меня попросили номер заявки, которого у меня не было. Чтобы его узнать, я позвонила Наталье. У нее был отключен номер. Моя поездка стоила 146 тысяч рублей.

