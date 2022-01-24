Среди пострадавших — депутат и группа школьников. Турагент, из-за которого туристы лишились денег и отпуска, продолжает продавать путевки

Десятки российских туристов утверждают, что стали жертвами турагента, которая собрала с них сотни тысяч рублей, не купила путевки и теперь пытается объявить себя банкротом. Среди неудавшихся путешественников есть родители группы школьников и даже депутат. Корреспондент 161.RU Ренат Дайнутдинов рассказывает о том, кто воспользовался мечтами о море и почему ей за это — пока — ничего не грозит. Прочитайте, чтобы не оказаться в такой же ловушке мошенников.
«Обстоятельства изменились»
На вопрос «Как вы могли отдать деньги непонятному турагенту?» большинство пострадавших отвечают, что знали Наталью Лапину давно: кто-то уже пользовался ее услугами, кому-то посоветовали знакомые.
Почти у всех странности начались осенью 2021 года. Одних клиентов турагент просила срочно внести полную стоимость поездки, кому-то пообещала вернуть деньги за отмененные туры — и скоро перестала выходить на связь. Неудавшиеся туристы потеряли от 40 до 700 тысяч, отданных за путевки.
В чате, где общаются пострадавшие, говорят, что их более 50 человек. Среди обманутых — депутат Законодательного собрания Ростовской области, школьная группа и несколько семей из Москвы.
Зимой 2020-го ростовчанка Татьяна забронировала тур на середину июня, но из-за начавшейся пандемии поездку пришлось перенести на октябрь. В сентябре женщина попала в ДТП и перенесла поездку еще на год вперед. Через год позвонила турагенту.
— У моего ребенка день рождения 5 октября. Я хотела сделать ему сюрприз и полететь в Турцию. В конце сентября Наталья мне сказала, что надо ждать итогов встречи Эрдогана и Путина. Когда она прошла, то я ей позвонила и спросила, что с туром. Она ответила, что не может отправить меня на 10 дней, как планировалось, и предложила сократить поездку до недели, — вспоминает Татьяна. — Я отказалась, в этот же вечер приехала к ней в офис и написала заявление на возврат денег. Она сказала, чтобы я не переживала — до конца года деньги вернут в полном объеме. Шло время, я решила позвонить оператору, чтобы узнать, как идут дела. Там у меня попросили номер заявки, которого у меня не было. Чтобы его узнать, я позвонила Наталье. У нее был отключен номер. Моя поездка стоила 146 тысяч рублей.
О похожей схеме рассказывает другая женщина. По ее словам, в августе она оплатила две поездки на 156 тысяч. Когда туры сорвались, агент обещала вернуть деньги.
— Я написала заявление в полицию. Полицейские поехали в отель в Сочи и выяснили, что она даже ничего не бронировала. А нам говорила совсем другое.
Другая пострадавшая работает в школе. Путевки у Натальи Лапиной она заказывала в течение 11 лет, и всё было хорошо. В 2021 году ее школьная группа из 40 человек должна была поехать в сочинский Олимпийский парк. Из-за сложной эпидемиологической ситуации представители школы решили отменить тур и попросили деньги обратно. Вернуть 180 тысяч турагент обещала в течение месяца — этого не произошло. Тогда учительница написала заявление в полицию.
— Мы начали выяснять, с кем она работала. Мы ездили к ней домой, общались с ней по новому телефону. Мне она сказала, что работает в турагентстве и решает вопрос с деньгами. Как — непонятно. Я и моя напарница уже приготовили кредитные деньги, чтобы раздать их родителям, — добавила учительница.
География пострадавших не ограничивается одним регионом. Москвичка Олеся хотела полететь в Египет с большой семьей — мужем, бабушкой, братом, его женой и тремя сыновьями. Поездка обошлась девушке в 258 тысяч рублей.
Когда турагент начала говорить клиентке, что изменилось время вылета, Олеся попросила скинуть билеты, то Наталья ничего не отправила. Турагент оправдывалась и обещала сделать всё возможное, чтобы семья улетела. Но вскоре попросила Олесю еще раз оплатить тур, а после отказа перестала отвечать на звонки и пропала.
Всем историям предшествует судебный процесс между Лапиной и компанией «Вита-Реагент, оборудование и сервис». Фирма предъявила претензии турагенту в начале 2020 года. По договору Лапина получила 1,3 миллиона рублей на организацию туров в Самарканд и Ташкент. Поездки сорвались, а деньги никто фирме не вернул.
По решению суда Лапина погасила часть долга, но осталась должна компании 495 тысяч рублей. Тогда «Вита-Реагент» потребовал признать ее банкротом, но суд отказал.
«Основным видом деятельности должника является деятельность туристических агентств, в связи с чем
Турагент Лапина, как видно, старалась изо всех сил. В компании «Вита-Реагент, оборудование и сервис» рассказали корреспонденту 161.RU, что с тех пор Лапина ничего не вернула. По словам представителя фирмы, 21 декабря 2021 года к Лапиной приходили судебные приставы и нашли у нее дома имущество на 21 тысячу рублей.
Осторожно, ИП закрывается
После того как путевки начали «гореть», а люди стали предъявлять претензии турагенту, ИП Лапина Наталья Евгеньевна прекратила свою деятельность. Это случилось 22 ноября 2021 года.
По словам пострадавших, примерно в это же время Лапина удалила страницу во «ВКонтакте» — чтобы не писали возмущенные граждане.
Теперь Наталья Лапина пытается списать долги. Заседание о банкротстве физического лица назначено на 31 января. Официально ее долг — 6,7 миллиона рублей.
Пострадавшие туристы боятся, что агент давно переписала свое имущество на других, а банкротом пытается стать, чтобы не отдавать долги.
— Так наглеть и борзеть… Кинула и тут же подала на банкротство. Сейчас она тянет время, чтобы стать банкротом и не отдавать ничего, — считает москвичка Олеся.
Наталья превратилась в Евгению?
В середине января «обманутые туристы» вышли на турагента, чья фотография в WhatsApp очень похожа на снимок Натальи Лапиной. Эта женщина продолжает продавать путевки — ее клиентами едва не стали знакомые пострадавших. Корреспондент 161.RU показал снимок турагента нескольким бывшим клиентам Лапиной — все узнали в женщине ту, по чьей вине лишились денег в 2021 году.
Мы позвонили по новому номеру турагента 19 января. Сначала, представившись клиентами, попросили найти тур — назвавшаяся Евгенией женщина вежливо рассказала о возможных вариантах для поездки. Спустя 20 минут позвонили снова:
— Туристическая компания Summer *** (часть названия скрыта. — Прим. ред.), слушаю вас.
— Здравствуйте. Вас беспокоит журналист 161.RU. Это Наталья?
— Нет, это туристическая компания Summer ***.
— Нам этот телефон дали как номер турагента Натальи.
— Так, и что?
— Говорят, по этому номеру некая Наталья Лапина. Знаете ли вы такую?
— Кто говорил?
— Люди.
— Люди? Какие люди, кто? Вы журналист?
— Да.
— Очень приятно. Я турагент. От меня вы что хотите услышать?
— У вас в агентстве работает такой человек или нет?
— Вы с какой целью интересуетесь? Путевку хотите заказать?
— Не путевку. Есть люди, которые говорят, что они пострадали от ее деятельности.
— На заборе тоже пишут много что. И что?
— Есть обращения в полицию.
— Ну и что, и что? Дальше что? От меня вы что хотите?
— Мы спрашиваем, есть такой человек у вас в фирме или нет?
— Кто это мы? Вы говорите от себя, потом «мы».
— От имени редакции.
— Ну от редакции… Пожалуйста, официальное обращение. В туристическое агентство Summer ***. Направляйте, я вам отвечу.
— А данные вашего агентства можно — почту, ИНН?
— Ну так вы журналист — ищите. Всего доброго, — ответила женщина со снимком Натальи Лапиной на аватарке в WhatsApp.
Через час после звонка фото контакта изменилось. Теперь там название туристической фирмы.
Это вообще законно?
Президент донской Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж в комментарии для 161.RU отметила, что этот случай не первый и не единственный.
— На туроператоров возложено большое количество организационных и финансовых обязательств, однако никто не контролирует тех, кто осуществляет данную деятельность, не являясь туроператором. До санкций и возбуждения уголовных дел доходят только совсем вопиющие случаи мошенничества в туризме, — говорит Папиж. — Данные вопросы, хотя и имеют существенное значение для развития туризма в России, но фактически они слабо прописаны в законодательстве, правоприменительная практика не сформирована. Сейчас идет обсуждение законопроекта о туристской деятельности в РФ. Надеемся, он поможет навести порядок.
По мнению юриста «Сети городских порталов» Тимура Валиярова, обращения пострадавших в полицию должны были стать как минимум основаниями для проведения проверки, чтобы установить:
- есть ли признаки вывода денежных средств сразу после получения оплаты от потерпевших;
- имелась ли возможность у предпринимателя и направлена ли была воля предпринимателя на исполнение взятых на себя обязательств.
То есть полицейские должны установить, по каким причинам не были исполнены обязательства предпринимателя перед пострадавшими — по вине третьих лиц, обстоятельств, не зависящих от предпринимателя, либо целенаправленно предприниматель не исполнил взятые обязательства, хотя имел все возможности для исполнения. Если турагент получал деньги и умышленно не выполнял свои обязательства, то это повод для возбуждения уголовного дела.