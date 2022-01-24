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Среди пострадавших — депутат и группа школьников. Турагент, из-за которого туристы лишились денег и отпуска, продолжает продавать путевки

Учительницы взяли кредиты, чтобы расплатиться с родителями детей, если те потребуют

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В чате для пострадавших от действий туроператора пишут, что жертв около 50 человек

В чате для пострадавших от действий туроператора пишут, что жертв около 50 человек

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Десятки российских туристов утверждают, что стали жертвами турагента, которая собрала с них сотни тысяч рублей, не купила путевки и теперь пытается объявить себя банкротом. Среди неудавшихся путешественников есть родители группы школьников и даже депутат. Корреспондент 161.RU Ренат Дайнутдинов рассказывает о том, кто воспользовался мечтами о море и почему ей за это — пока — ничего не грозит. Прочитайте, чтобы не оказаться в такой же ловушке мошенников.

«Обстоятельства изменились»


На вопрос «Как вы могли отдать деньги непонятному турагенту?» большинство пострадавших отвечают, что знали Наталью Лапину давно: кто-то уже пользовался ее услугами, кому-то посоветовали знакомые.

Почти у всех странности начались осенью 2021 года. Одних клиентов турагент просила срочно внести полную стоимость поездки, кому-то пообещала вернуть деньги за отмененные туры — и скоро перестала выходить на связь. Неудавшиеся туристы потеряли от 40 до 700 тысяч, отданных за путевки.

В чате, где общаются пострадавшие, говорят, что их более 50 человек. Среди обманутых — депутат Законодательного собрания Ростовской области, школьная группа и несколько семей из Москвы.

Зимой 2020-го ростовчанка Татьяна забронировала тур на середину июня, но из-за начавшейся пандемии поездку пришлось перенести на октябрь. В сентябре женщина попала в ДТП и перенесла поездку еще на год вперед. Через год позвонила турагенту.

— У моего ребенка день рождения 5 октября. Я хотела сделать ему сюрприз и полететь в Турцию. В конце сентября Наталья мне сказала, что надо ждать итогов встречи Эрдогана и Путина. Когда она прошла, то я ей позвонила и спросила, что с туром. Она ответила, что не может отправить меня на 10 дней, как планировалось, и предложила сократить поездку до недели, — вспоминает Татьяна. — Я отказалась, в этот же вечер приехала к ней в офис и написала заявление на возврат денег. Она сказала, чтобы я не переживала — до конца года деньги вернут в полном объеме. Шло время, я решила позвонить оператору, чтобы узнать, как идут дела. Там у меня попросили номер заявки, которого у меня не было. Чтобы его узнать, я позвонила Наталье. У нее был отключен номер. Моя поездка стоила 146 тысяч рублей.

О похожей схеме рассказывает другая женщина. По ее словам, в августе она оплатила две поездки на 156 тысяч. Когда туры сорвались, агент обещала вернуть деньги.

— Я написала заявление в полицию. Полицейские поехали в отель в Сочи и выяснили, что она даже ничего не бронировала. А нам говорила совсем другое.

Другая пострадавшая работает в школе. Путевки у Натальи Лапиной она заказывала в течение 11 лет, и всё было хорошо. В 2021 году ее школьная группа из 40 человек должна была поехать в сочинский Олимпийский парк. Из-за сложной эпидемиологической ситуации представители школы решили отменить тур и попросили деньги обратно. Вернуть 180 тысяч турагент обещала в течение месяца — этого не произошло. Тогда учительница написала заявление в полицию.

— Мы начали выяснять, с кем она работала. Мы ездили к ней домой, общались с ней по новому телефону. Мне она сказала, что работает в турагентстве и решает вопрос с деньгами. Как — непонятно. Я и моя напарница уже приготовили кредитные деньги, чтобы раздать их родителям, — добавила учительница.

География пострадавших не ограничивается одним регионом. Москвичка Олеся хотела полететь в Египет с большой семьей — мужем, бабушкой, братом, его женой и тремя сыновьями. Поездка обошлась девушке в 258 тысяч рублей.

Когда турагент начала говорить клиентке, что изменилось время вылета, Олеся попросила скинуть билеты, то Наталья ничего не отправила. Турагент оправдывалась и обещала сделать всё возможное, чтобы семья улетела. Но вскоре попросила Олесю еще раз оплатить тур, а после отказа перестала отвечать на звонки и пропала.

Всем историям предшествует судебный процесс между Лапиной и компанией «Вита-Реагент, оборудование и сервис». Фирма предъявила претензии турагенту в начале 2020 года. По договору Лапина получила 1,3 миллиона рублей на организацию туров в Самарканд и Ташкент. Поездки сорвались, а деньги никто фирме не вернул.

По решению суда Лапина погасила часть долга, но осталась должна компании 495 тысяч рублей. Тогда «Вита-Реагент» потребовал признать ее банкротом, но суд отказал.

«Основным видом деятельности должника является деятельность туристических агентств, в связи с чем Лапиной Н. Е. в течение 2020 года предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство, в настоящее время должник после ограничительных мероприятий продолжает основную хозяйственную деятельность, за счет которой планирует погашение оставшейся задолженности», — отмечено в решении от 6 июня 2021 года.

Турагент Лапина, как видно, старалась изо всех сил. В компании «Вита-Реагент, оборудование и сервис» рассказали корреспонденту 161.RU, что с тех пор Лапина ничего не вернула. По словам представителя фирмы, 21 декабря 2021 года к Лапиной приходили судебные приставы и нашли у нее дома имущество на 21 тысячу рублей.

Поездка в Олимпийский парк для ростовских школьников обошлась слишком дорого

Поездка в Олимпийский парк для ростовских школьников обошлась слишком дорого

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Осторожно, ИП закрывается


После того как путевки начали «гореть», а люди стали предъявлять претензии турагенту, ИП Лапина Наталья Евгеньевна прекратила свою деятельность. Это случилось 22 ноября 2021 года.

По словам пострадавших, примерно в это же время Лапина удалила страницу во «ВКонтакте» — чтобы не писали возмущенные граждане.

Теперь Наталья Лапина пытается списать долги. Заседание о банкротстве физического лица назначено на 31 января. Официально ее долг — 6,7 миллиона рублей.

Пострадавшие туристы боятся, что агент давно переписала свое имущество на других, а банкротом пытается стать, чтобы не отдавать долги.

— Так наглеть и борзеть… Кинула и тут же подала на банкротство. Сейчас она тянет время, чтобы стать банкротом и не отдавать ничего, — считает москвичка Олеся.

Турагент продавала путевки в разные города, в том числе и в Стамбул

Турагент продавала путевки в разные города, в том числе и в Стамбул

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Наталья превратилась в Евгению?


В середине января «обманутые туристы» вышли на турагента, чья фотография в WhatsApp очень похожа на снимок Натальи Лапиной. Эта женщина продолжает продавать путевки — ее клиентами едва не стали знакомые пострадавших. Корреспондент 161.RU показал снимок турагента нескольким бывшим клиентам Лапиной — все узнали в женщине ту, по чьей вине лишились денег в 2021 году.

Мы позвонили по новому номеру турагента 19 января. Сначала, представившись клиентами, попросили найти тур — назвавшаяся Евгенией женщина вежливо рассказала о возможных вариантах для поездки. Спустя 20 минут позвонили снова:

— Туристическая компания Summer *** (часть названия скрыта. — Прим. ред.), слушаю вас.

— Здравствуйте. Вас беспокоит журналист 161.RU. Это Наталья?

— Нет, это туристическая компания Summer ***.

— Нам этот телефон дали как номер турагента Натальи.

— Так, и что?

— Говорят, по этому номеру некая Наталья Лапина. Знаете ли вы такую?

— Кто говорил?

— Люди.

— Люди? Какие люди, кто? Вы журналист?

— Да.

— Очень приятно. Я турагент. От меня вы что хотите услышать?

— У вас в агентстве работает такой человек или нет?

— Вы с какой целью интересуетесь? Путевку хотите заказать?

— Не путевку. Есть люди, которые говорят, что они пострадали от ее деятельности.

— На заборе тоже пишут много что. И что?

— Есть обращения в полицию.

— Ну и что, и что? Дальше что? От меня вы что хотите?

— Мы спрашиваем, есть такой человек у вас в фирме или нет?

— Кто это мы? Вы говорите от себя, потом «мы».

— От имени редакции.

— Ну от редакции… Пожалуйста, официальное обращение. В туристическое агентство Summer ***. Направляйте, я вам отвечу.

— А данные вашего агентства можно — почту, ИНН?

— Ну так вы журналист — ищите. Всего доброго, — ответила женщина со снимком Натальи Лапиной на аватарке в WhatsApp.

Через час после звонка фото контакта изменилось. Теперь там название туристической фирмы.

Вместо поездки на море туристы получили проблемы

Вместо поездки на море туристы получили проблемы

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Это вообще законно?

Президент донской Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж в комментарии для 161.RU отметила, что этот случай не первый и не единственный.

— На туроператоров возложено большое количество организационных и финансовых обязательств, однако никто не контролирует тех, кто осуществляет данную деятельность, не являясь туроператором. До санкций и возбуждения уголовных дел доходят только совсем вопиющие случаи мошенничества в туризме, — говорит Папиж. — Данные вопросы, хотя и имеют существенное значение для развития туризма в России, но фактически они слабо прописаны в законодательстве, правоприменительная практика не сформирована. Сейчас идет обсуждение законопроекта о туристской деятельности в РФ. Надеемся, он поможет навести порядок.

По мнению юриста «Сети городских порталов» Тимура Валиярова, обращения пострадавших в полицию должны были стать как минимум основаниями для проведения проверки, чтобы установить:

  • есть ли признаки вывода денежных средств сразу после получения оплаты от потерпевших;
  • имелась ли возможность у предпринимателя и направлена ли была воля предпринимателя на исполнение взятых на себя обязательств.

То есть полицейские должны установить, по каким причинам не были исполнены обязательства предпринимателя перед пострадавшими — по вине третьих лиц, обстоятельств, не зависящих от предпринимателя, либо целенаправленно предприниматель не исполнил взятые обязательства, хотя имел все возможности для исполнения. Если турагент получал деньги и умышленно не выполнял свои обязательства, то это повод для возбуждения уголовного дела.

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