На месте скандальной таблички, украденной новосибирцем, появилась другая — кому она посвящена

История с табличкой получила широкий резонанс в конце 2019 года благодаря расследованию Алексея Навального. Он обнародовал документы, согласно которым полная тезка Наили Аскер-заде оплатила установку таблички с надписью «Не забывай, что мы с тобой одной крови».

Спустя несколько дней после выхода фильма Алексей Навальный сообщил, что табличка со скамейки исчезла. Затем новосибирский художник Артем Лоскутов выставил на аукцион лот «Без любви ничего не получится» — ту самую табличку из Центрального парка Нью-Йорка с именами главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-заде.

В 2021 году создатель «Монстрации» дал интервью Youtube-каналу «А поговорить?» В нем он рассказал о родителях, «посадке», а также почему решил украсть табличку из парка.

— По-моему, было очевидно, что ее кто-нибудь утащит. Нельзя было позволить, чтобы ее забрал кто-то другой. Я попросил друзей ее снять. Почему преступление? Сколько эта табличка стоит? 10 баксов? Ребята сняли ее в пятницу, пропажу обнаружил на выходных какой-то блогер. Я продал табличку за 1,5 миллиона рублей. У меня самого на тот момент еще долгов было — половина этой суммы. Я улетал в Тай на зиму. Я забрал конверт, отвез в банк, спустил в банкомат. Я был как Иисус в пустыне, которого сатана искушал. Час, который они у меня были, я думал: я же не обязан никому никуда отправлять. Кто меня будет проверять? Но с другой стороны, что я могу купить себе на эти полтора миллиона? Даже квартиру не купишь. Долги можно было отдать. Я в итоге отдал их все, и появилось чувство, что я смог выдержать это искушение, — рассказал художник.

