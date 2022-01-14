«Единственный, кто нас может спасти, — Путин». В Сочи начали изымать арестованные участки. Пострадали опять «понаехи»

Десятки сочинцев буквально под самый Новый год вмиг лишились своих земельных участков. Такого «новогоднего подарка» они никогда не забудут. Пострадавшие — в основном приезжие, или, как их называют в Краснодарском крае, — «понаехи». Люди ехали с Урала, Сибири, Дальнего Востока, чтобы приобрести недвижимость у моря, а остаются ни с чем. В ситуации разбирается журналист SOCHI1.RU.
«Первые ласточки»
О том, что в Сочи арестовали 11 тысяч участков в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного круга лиц, которые вывели несколько гектаров из состава Сочинского национального парка, наше издание рассказывало подробно. Сейчас в этом деле начался новый этап. Приезжий из Екатеринбурга Сергей Кондрашов лишился своего участка прямо в канун Нового года, такой вот новогодний подарок преподнесло ему родное государство. Правда, решение Хостинского районного суда пока не вступило в законную силу, у Сергея есть возможность обжаловать его в апелляции, что он и планирует сделать. Земельный участок в Хостинском СНТ «Восход» Сергей Кондрашов приобрел в мае 2021 года, проверил все документы, участок стоял на кадастре, переоформили на его жену через Росреестр, там никаких вопросов к земле не возникло, говорит он. Участки в садовом товариществе «Восход» выделяли в 1993 году сотрудникам нацпарка в соответствии с действующим тогда законодательством. Именно первоначальные документы, в соответствии с которыми был выделен участок, прокуратура, а потом и Хостинский районный суд признали незаконными.
— Судья говорит, что наши участки не легитимные, потому что их не было при создании садового товарищества, они образовались позже. Документы наши они посчитали подложными, на основании которых выдавалась земля, хотя ни подпись, ни печать под документом о выделении земли никто под сомнение не ставит, — говорит Сергей.
Прокуратура якобы установила, что в Росреестре хранится постановление о выделении участка, который купил Сергей, подписанное другим человеком. Несоответствие фамилий в документах Кудряшова и Росреестра и стало поводом для претензий прокуратуры и иска в суд.
Теперь читаем постановление Хостинского районного суда, в котором говорится, что с иском об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и признании за Российской Федерацией права собственности к
— В ходе проверки установлено, что Г. никогда не являлся членом данного садоводческого товарищества, а представленное им для регистрации права собственности свидетельство о праве пожизненного владения является поддельным, — говорится в решении суда.
Прокурор города в своем иске указал, что в ходе проверки выяснилось: земельный участок был образован в границах ранее учтенных земель федеральной собственности и входил в состав земель Сочинского национального парка, а значит является собственностью Российской Федерации. Согласно информации Хостинского отдела Росреестра, в архивных книгах регистрации свидетельств о праве пожизненного наследуемого владения на земельные участки не содержится записи о выдаче такого свидетельства гражданину Г. Сам участок якобы не огорожен, не освоен, на нём сохранены различные деревья. Суд посчитал, что иск прокурора обоснованный, а все его доводы подкреплены надлежащими доказательствами, представители нацпарка и администрации Сочи исковые требования поддержали. Таким образом
12 января в Хостинском районном суде прошло очередное заседание по иску прокурора к собственникам участков в СНТ «Сутугинское», и он также был удовлетворен. Несколько молодых людей, приезжих из Красноярска, купили в этом СНТ шесть участков на праве долевой собственности, чтобы построить дома для своих семей рядом. Адвокат Валерий Иджян в интервью автору ютьюб-канала «С открытым забралом» Анне Колмогорцевой сообщил, что судебное решение, по его мнению, незаконное и необоснованное, поскольку суд отказался изучать дополнительные документы, которые были предоставлены на судебное заседание.
— Все заявленные ходатайства, кроме как о привлечении меня в качестве представителя и приобщения к материалам дела двух документов, были отклонены. Заявления о проведении экспертизы, о вызове свидетелей: как первоначального собственника, который зарегистрировал его в начале нулевых годов, так и представителей СНТ и других лиц, чьи пояснения в суде являлись бы весомыми, также не были удовлетворены, — рассказал адвокат. Он планирует оспорить решение Хостинского суда и добиться принятия возражений и требований ответчика, который были проигнорированы, а также восстановить права законных владельцев. Судом, в частности, было проигнорировано землеустроительное дело СНТ «Сутугинское», согласованное Росимуществом, которое и обязано следить за имуществом РФ, а также занимается согласованием границ. Не обратил внимание судья и на заключение нацпарка, что оспариваемые участки не входят в его состав, а на огороженных участках нет растительности, тем более ценной.
Адлерскому району приготовиться
Родион Волков, владелец арестованного участка в СНТ «Рыбак» в Адлерском районе Сочи, рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что из 174 участков в садовом товариществе арестовано 18. Сейчас они находятся в стадии ожидания. На допрос к следователю в рамках уголовного дела по хищению земель нацпарка он уже ходил, теперь ждет, когда придет повестка в суд. Свой участок он купил в 2018 году, планировал построить дом. Оформлял через Росреестр, обращался к нотариусу. При этом никаких проблем не возникло, говорит Родион, они появились позже, когда участки, которые сменили уже по нескольку хозяев, неожиданно попали под арест. Родион говорит, что земля под СНТ «Рыбак» была выделена в 1986 году, а землю людям раздали только в 1995–1996 годах.
— Земля выделялась по постановлению правительства РСФСР. Там написано: выделить земельные участки из лесничества, покрытые малозначительным лесом, а теперь прокурор Овечкин на личном приеме нам сообщил, что наше СНТ находится на территории нацпарка. Кто-то свой участок начал осваивать сразу, кто-то продавал. По сути с 1996 года люди владеют землей, а нам предъявляют, что наша земля не осваивается, не используется и находится на территории нацпарка, — говорит Родион.
Он входит в инициативную группу собственников арестованных участков, которые пытаются хоть как-то защитить свою частную собственность. По словам Родиона, изначально в рамках уголовного дела по мошенничеству с землями нацпарка было арестовано 11 тысяч участков, потом следствие разобралось, и ограничения оставили на 3500 участков. На остальных находятся дома, и с ними всё не так уже просто, как с пустыми землями. При этом аресты с них тоже не сняли, просто «отодвинули в сторонку», разберутся потом. Это ничего, что владельцы не могут совершать никакие регистрационные действия. Подождут окончания уголовного дела.
— Потом они выяснили, что среди 3500 участков леваков не так много, они сделали еще выемку, еще на какое-то количество участков в районе 7–8 тысяч, никто вручную не считал. И на основе этой выемки они проверяют, какие из них якобы незаконно поставлены на учет. Эти леваки они будут вычленять и на них иски подавать, а у тех, у кого не левые участки, так и будут сидеть в аресте и ждать окончания этих разборок, — рассказал Родион.
Левыми он называет участки, которые выделяли через несколько лет после создания садовых товариществ. Возьмем в качестве примера любое садоводство, которое было создано в конце
— Тогда мне ничего не поможет: ни юрист, ни адвокат, ни союзы садоводов, ни черт, ни дьявол. Постановление о наложении ареста даже прокурор Овечкин отозвать не может, только Путин, потому что это иск от Российской Федерации, а любой иск РФ только постановлением правительства или решением президента может отмениться. Поэтому единственный, кто нас может спасти, — это только Путин, но ему некогда, — считает Родион.
Он не исключает, что навести порядок с землями в Сочи — приказ с самого верха, но, как обычно бывает, праведная цель превращается в ущемление прав обычных людей, которых лишают порой единственной собственности, оставляют с долгами и полной безнадегой. Говорят, несколько молодых совсем людей не выдержали и умерли: кто от инфаркта, кто от инсульта.
— Те, кто хапал гектарами, сейчас будут думать, как вперед себя поставить таких, как я, дурачков, которые просто купили участок и денег у них нет себя защищать, и ума не хватит. У меня участок, на котором я планировал строить дом, у меня там есть вода и свет. Огороженный старой сеткой, деревьев никаких не было, были колючка, поросль, которую я убрал, — говорит Родион.
Инициативная группа у них немногочисленная для такой сложной ситуации, не хватает специалистов, которые бы разбирались в геологии и картографии, юристов. Сейчас среди активистов есть помощник депутата от КПРФ, юрист, военные в отставке, но борьба предстоит серьезная, поэтому инициативную группу нужно усиливать, считает Родион.
Корреспондент SOCHI1.RU написала в группу «Арест земельных участков в Сочи» в телеграм и предложила всем желающим рассказать свою историю, в личку откликнулось несколько человек, открыто рассказали и назвали свои фамилии только два человека. Общаться с журналистами, записывать обращения к Путину, ходить на круглые столы готовы несколько десятков человек, большинство владельцев арестованных участков как раз безинициативные и заняли выжидательную позицию.
Резюме юристов
Юристы, которые помогают владельцам арестованных участков, провели анализ уже вынесенных судебных решений. Их резюме такое. Изымают ту землю, которая изначально была оформлена с нарушениями и на которой нет строений. В состав Сочинского нацпарка входят 15 лесничеств. В 1997 году было сделано межевание общей площадью 193,737 гектара, в этих границах были в том числе участки, не покрытые лесной растительностью.
В соответствии с новым законодательством, в 2005–2007 годах все эти лесничества поставили на кадастровый учет. В 2006–2013 годах отмежевали и уточнили границы в соответствии с требованиями действующего законодательства, при межевании учитывались материалы лесоустройства, на каждое лесничество имеется выписка из ЕГРН с правомерными границами.
Прокуратура утверждает, что в границах лесоустройств были леса, которые не попали в состав отмежеванного нацпарка, но все-таки остались в федеральной собственности. Прокуратура считает, что это городские леса в пределах населенных пунктов, которые не подлежат приватизации. Юристы указывают на то, что прокуратура сама не знает, какой собственностью являются эти леса: федеральной или муниципальной. При этом практически у всех спорных участков вид разрешенного использования — это земли населенных пунктов, а не земли лесного фонда и уж тем более не особо охраняемые природные территории. Юристы также отмечают, что кадастровые номера могут не совпадать с границами по лесоустройству, и это нормально. Поскольку это самое лесоустройство является вспомогательным. В первую очередь при уточнении учитываются фактические границы земельного участка. Для того чтобы их установить точно, нужно просто провести процедуру согласования границ. Обычно у 99 процентов участков есть несовпадения с первоначальными земельными документами, с квадратурой или конфигурацией участка. Возможно, прокуратура уже сделала и это. В любом случае частная собственность в России оказалась не защищена, и ее очень просто одним решением суда отобрать у добросовестного приобретателя, а потом он пусть судится с продавцом сколько ему угодно.