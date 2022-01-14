«Единственный, кто нас может спасти, — Путин». В Сочи начали изымать арестованные участки. Пострадали опять «понаехи»

Десятки сочинцев буквально под самый Новый год вмиг лишились своих земельных участков. Такого «новогоднего подарка» они никогда не забудут. Пострадавшие — в основном приезжие, или, как их называют в Краснодарском крае, — «понаехи». Люди ехали с Урала, Сибири, Дальнего Востока, чтобы приобрести недвижимость у моря, а остаются ни с чем. В ситуации разбирается журналист SOCHI1.RU.



«Первые ласточки»

О том, что в Сочи арестовали 11 тысяч участков в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного круга лиц, которые вывели несколько гектаров из состава Сочинского национального парка, наше издание рассказывало подробно. Сейчас в этом деле начался новый этап. Приезжий из Екатеринбурга Сергей Кондрашов лишился своего участка прямо в канун Нового года, такой вот новогодний подарок преподнесло ему родное государство. Правда, решение Хостинского районного суда пока не вступило в законную силу, у Сергея есть возможность обжаловать его в апелляции, что он и планирует сделать. Земельный участок в Хостинском СНТ «Восход» Сергей Кондрашов приобрел в мае 2021 года, проверил все документы, участок стоял на кадастре, переоформили на его жену через Росреестр, там никаких вопросов к земле не возникло, говорит он. Участки в садовом товариществе «Восход» выделяли в 1993 году сотрудникам нацпарка в соответствии с действующим тогда законодательством. Именно первоначальные документы, в соответствии с которыми был выделен участок, прокуратура, а потом и Хостинский районный суд признали незаконными.

