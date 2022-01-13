Поток вырос почти в два раза: новосибирцы стали чаще ездить на Черное море, чем до пандемии

Почти полмиллиона сибиряков слетали в прошлом году на курорты Черного моря. Это турпоток из двух крупнейших сибирских хабов — Новосибирска и Красноярска. Эти данные приводит директор регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов:



— Если мы посмотрим объем пассажиропотоков и сравним его с доковидным годом, общий рост трафика по Новосибирску на черноморские курорты составил 90%. То есть вырос почти в 2 раза. По Красноярску рост лавинообразный — в 4,2%. Если посмотреть абсолютные цифры, то из двух городов в 2021 году вылетело 499 тысяч человек, в том числе из Новосибирска 346 тысяч человек, — отметил он.

