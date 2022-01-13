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Поток вырос почти в два раза: новосибирцы стали чаще ездить на Черное море, чем до пандемии

В 2021 году к традиционным маршрутам — Сочи, Симферополь и Анапа — прибавился Геленджик

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Выездной туризм, в отличие от внутреннего, пока продолжает восстанавливаться

Выездной туризм, в отличие от внутреннего, пока продолжает восстанавливаться

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Почти полмиллиона сибиряков слетали в прошлом году на курорты Черного моря. Это турпоток из двух крупнейших сибирских хабов — Новосибирска и Красноярска. Эти данные приводит директор регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов:

— Если мы посмотрим объем пассажиропотоков и сравним его с доковидным годом, общий рост трафика по Новосибирску на черноморские курорты составил 90%. То есть вырос почти в 2 раза. По Красноярску рост лавинообразный — в 4,2%. Если посмотреть абсолютные цифры, то из двух городов в 2021 году вылетело 499 тысяч человек, в том числе из Новосибирска 346 тысяч человек, — отметил он.

По словам Виталия Наумова, в прошлом году к трём популярным направлениям — Сочи, Анапа и Симферополь — добавилось четвертое — Геленджик.

По сравнению с внутренним туризмом выездной поток туристов по-прежнему остается небольшим: за год из Толмачево за границу вылетели 174 тысячи человек.

— Это только треть от показателя 2019 года. Мы недосчитались 350 тысяч кресел, — сообщил он.

Недавно НГС рассказывал, как туристы встретили Новый год в Сочи.

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курортыпутешествияЧерное море
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