Поток вырос почти в два раза: новосибирцы стали чаще ездить на Черное море, чем до пандемии

Почти полмиллиона сибиряков слетали в прошлом году на курорты Черного моря. Это турпоток из двух крупнейших сибирских хабов — Новосибирска и Красноярска. Эти данные приводит директор регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов:
— Если мы посмотрим объем пассажиропотоков и сравним его с доковидным годом, общий рост трафика по Новосибирску на черноморские курорты составил 90%. То есть вырос почти в 2 раза. По Красноярску рост лавинообразный — в 4,2%. Если посмотреть абсолютные цифры, то из двух городов в 2021 году вылетело
По словам Виталия Наумова, в прошлом году к трём популярным направлениям — Сочи, Анапа и Симферополь — добавилось четвертое — Геленджик.
По сравнению с внутренним туризмом выездной поток туристов по-прежнему остается небольшим: за год из Толмачево за границу вылетели
— Это только треть от показателя 2019 года. Мы недосчитались
Недавно НГС рассказывал, как туристы встретили Новый год в Сочи.