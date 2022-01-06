Бешеные цены и очереди, дожди, пробки, и за всё это — поборы. Туристы — о встрече Нового года и Рождества в Сочи

Администратор отеля в Адлерском районе Сочи Марина рассказала SOCHI1.RU, что с тех гостей, которые заселились до 1 января 2022 года, взимали по 10 рублей с человека, те, кто заселяется сейчас, платят уже по 50 рублей.



— Люди возмущаются, конечно. Многие вообще ничего про сбор не знают, и мы ставим их перед фактом. Говорят, что в Сочи очень дорого отдыхать, оставляют здесь много денег, да еще и должны содержать городскую инфраструктуру. Очень неприятно, что приходится брать этот сбор нам. Гостиницы ничего за это не имеют, но затраты большие, потому что это специальная касса, отчетность, — говорит администратор гостиницы, при этом есть такие, которые отказываются платить. Зря они думают, что за отказ им ничего не будет. У гостиниц есть паспортные данные и адрес проживания таких гостей, и они могут обратиться в администрацию, где в отношении неплательщика составят административный протокол, и придется заплатить штраф.



Не все хотят платить курортный сбор

Курортный сбор — это еще одна причина выбрать для отдыха частный сектор. Зачем платить курортный сбор, если есть альтернатива. Особенно накладно платить курортный сбор тем, кто приехал на отдых надолго и большой семьей. Например, чтобы перезимовать. Такие туристы выбирают апартаменты, квартиры или номера в гостевых домах. Во-первых, там не нужны QR-коды при заселении, во-вторых, не нужно оплачивать курортный сбор.



— Я искренне не понимаю, почему я должен развивать и содержать туристическую инфраструктуру в Сочи. Я плачу налоги, и не маленькие. Я везу в Сочи немаленькие деньги, потому что здесь всё дорого. Я еще и город содержать должен. Это, конечно, возмутительно. Скорее всего, сюда я вообще больше не поеду. Поэтому сняли квартиру и ничего не платим, — рассказал житель Москвы Илья Баскаков. Он считает, что за два года, как работает курортный сбор, Сочи особо не изменился.



— Я видел на набережной в Олимпийском парке какие-то кривые скамейки, на которых было написано, что они выполнены на средства курортного сбора. Больше я не видел никаких здесь улучшений. Пробки везде, с центральных дорог если съехать, то одни ямы. Я считаю, что в инфраструктуру должны вкладываться предприниматели, которые хорошо зарабатывают на туристах, — заявил Илья.

