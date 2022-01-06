6 января четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняПолитологи — о событиях в Казахстане
Все новости
Все новости

Бешеные цены и очереди, дожди, пробки, и за всё это — поборы. Туристы — о встрече Нового года и Рождества в Сочи

Главный курорт принимал отдыхающих на зимних каникулах не всегда приятными сюрпризами

2 598
36Обсудить

Поделиться

В плохую погоду оставалось только ходить по ресторанам

В плохую погоду оставалось только ходить по ресторанам

Поделиться

Проливные дожди начались на курорте 31 декабря к вечеру, что омрачило встречу Нового года для туристов, которые планировали новогоднюю ночь провести на площадях, где установлены елки, у моря, в Олимпийском парке у поющего фонтана. Синоптики объявили штормовое предупреждение, которое действует уже четвертые сутки. Последующие дни временами дожди прекращались, но дул холодный ветер и при стопроцентной влажности плюсовая температура ощущалась как минусовая. Отдыхающие приуныли и 1 января ринулись в торговые центры. Пришлось простоять в очередях на вход.

— Оказалось, что в плохую погоду в Сочи делать особо нечего. Торговые центры переполнены, спа, бани и сауны забронированы. Везде в общественных помещениях — толпы народу, рестораны работают до 23 часов. Скукота, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU турист из Иркутска Ростислав Ивашов. Прогулки вдоль моря в плохую погоду — не очень приятное занятие, говорит он. Поэтому в основном отдыхающие 1 января провели в гостиничных номерах, съемных квартирах, доедая салаты и допивая шампанское. Самые отважные надели на себя все теплые вещи и пошли гулять. Молодая семья из Воронежа, Дарья и Алексей Плаксины с двумя дочерьми, считает, что во всём нужно искать позитив, даже в том, что среди зимы идет дождь, а не снег, и везде — вечнозеленые растения.

Несмотря на дождь, самокаты пользуются спросом

Несмотря на дождь, самокаты пользуются спросом

Поделиться

— Мы купили дождевики, взяли в аренду самокаты и за несколько дней объездили весь Олимпийский парк и Сириус. Никакой дождь нам не испортил новогоднее настроение. Потому что у нас снег и холодно, а здесь тепло и красиво, — рассказала Дарья, молодая семья решила отказаться от похода на аттракционы в Сочи Парк, поскольку в среднем на семью из четырех человек выходит 10 тысяч рублей, что для них накладно, да и погода не очень подходит для катания на аттракционах.

«Купишь ски-пасс за 4200 и весь день стоишь в очередях на подъемник»


2 января погода на побережье не улучшилась, зато в горах пошел снег и туристы ринулись на курорты Красной Поляны. «Так себе удовольствие», — говорит Виктор из Екатеринбурга. В начале поездки на горнолыжный курорт возникла проблема с парковками. Несмотря на то что были открыты дополнительные стоянки, места всем не хватило. Припарковаться удалось с большим трудом, говорит Виктор.

— У нас семья из 5 человек, ски-пасс мы купили заранее через интернет. 4200 рублей с человека, получилась 21 тысяча рублей. Детям брали в прокат оборудование, ценник бешеный, очереди и в пунктах проката. Ладно, заплатили, но потом пришлось в очереди на подъемник стоять полдня, — рассказал Виктор, правда трассы на курорте «Роза Хутор» он оценил: удобные, для любого уровня подготовки. Дети катались на специальной детской трассе под присмотром инструктора.

В очереди на подъемники люди стоят по полдня

В очереди на подъемники люди стоят по полдня

Поделиться

— Вот очереди смазали весь кайф от поездки. Чай невозможно попить нигде свободно, везде нужно стоять. Добила пробка на обратном пути в Адлер. Мы в ней простояли часа два, дети устали, мы устали. Больше кататься не поедем, и вообще решили поменять уже билет и сегодня улетаем, — говорит Виктор, он отметил, что, судя по сообщениям, город ожидал такое количество народу, но при этом не создал никаких условий для отдыхающих.

— Я бывал на европейских горнолыжных курортах, там пробки и очереди просто исключены. Ты платишь хорошие деньги и получаешь хорошую услугу. Короче, зря я повелся на уговоры жены встречать Новый год в Сочи. Хочу в свою деревню под Екатеринбургом, где у меня баня, а из нее выбегаешь и ныряешь прямо в снег, а вокруг никого нет. Елку прямо во дворе наряжаем. Понял, что лучшего отдыха для меня нет. А тут сплошная слякоть, — говорит Виктор.

Ольгу Новоселову из Ульяновска также возмутили очереди и пробки на горнолыжных курортах Красной Поляны.

— Поехали специально кататься на лыжах, но мы больше простояли в очередях. Представляете, с детьми, во всей этой горнолыжной амуниции. Поняли, что нужно было ехать после праздников, потому что сейчас кататься просто невозможно. Да еще из-за сильных снегопадов время от времени трассы закрывают, — рассказала Ольга, по ее словам, 3–4 января она отказалось от катания, приходится сидеть в гостинице и наслаждаться бассейном, в котором очень много постояльцев.

— Хаммам постоянно занят, в бассейне — куча людей. Жуткий снег в Красной Поляне, никуда не пойдешь. У моря — дождь, ветер и пробки. Короче, тоска. Народ сидит по номерам и пьет. Оказалось, что мы еще должны курортный сбор платить. По 50 рублей с человека в день. Нас четверо — 200 рублей выходит. Мне кажется, это нам еще нужно доплачивать, чтобы мы сюда приезжали, — говорит Ольга.

Что такое курортный сбор


Курортный сбор с 1 января — 50 рублей с человека

Курортный сбор с 1 января — 50 рублей с человека

Поделиться

С 1 января в Сочи в пять раз увеличили размер курортного сбора, средства которого направляются на благоустройство туристических пространств. Раньше с одного туриста взимали 10 рублей в сутки, теперь — 50 рублей в сутки. Увеличение размера курортного сбора в Сочи обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет региона, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры края. При этом на других курортах Краснодарского края курортный сбор вырос до 30 рублей с человека. Такую несправедливость региональные власти объяснили тем, что в Сочи самый большой номерной фонд и он забирает себе 40% турпотока. Поэтому испытывает высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объемах, превосходящих другие территории.

Предполагается, что курортный сбор пойдет на развитие инфраструктуры

Предполагается, что курортный сбор пойдет на развитие инфраструктуры

Поделиться

Эксперимент по сбору за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму ввели в 2018 году. Позже в Крыму эксперимент отложили до 1 мая 2021-го, а на Кубани и в Алтайском крае отдыхающих освободили от платы до конца 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса. Почти за три года эксперимента туристические регионы России собрали 1,1 миллиарда рублей. Самый «курортный» из них — Краснодарский край — в 2020 году собрал 38,5 миллиона рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя. При этом Крым вообще решил выйти из эксперимента по курортному сбору. Власти посчитали, что прогнозируемые поступления от такого сбора сопоставимы с расходами на его введение. Кроме того, в целях экономии, чтобы не платить курортный сбор, туристы предпочитают теневой сектор аренды жилья.

По информации администрации Сочи, плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Курортный сбор взимается при поселении в объект размещения. Все собранные средства зачисляются в бюджет Краснодарского края и аккумулируется в Фонде развития курортной инфраструктуры. Перечень объектов для финансирования за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры формирует муниципалитет. Жители Краснодарского края освобождены от уплаты курортного сбора.

Жители Краснодарского края не платят курортный сбор

Жители Краснодарского края не платят курортный сбор

Поделиться

Администратор отеля в Адлерском районе Сочи Марина рассказала SOCHI1.RU, что с тех гостей, которые заселились до 1 января 2022 года, взимали по 10 рублей с человека, те, кто заселяется сейчас, платят уже по 50 рублей.

— Люди возмущаются, конечно. Многие вообще ничего про сбор не знают, и мы ставим их перед фактом. Говорят, что в Сочи очень дорого отдыхать, оставляют здесь много денег, да еще и должны содержать городскую инфраструктуру. Очень неприятно, что приходится брать этот сбор нам. Гостиницы ничего за это не имеют, но затраты большие, потому что это специальная касса, отчетность, — говорит администратор гостиницы, при этом есть такие, которые отказываются платить. Зря они думают, что за отказ им ничего не будет. У гостиниц есть паспортные данные и адрес проживания таких гостей, и они могут обратиться в администрацию, где в отношении неплательщика составят административный протокол, и придется заплатить штраф.

Не все хотят платить курортный сбор

Курортный сбор — это еще одна причина выбрать для отдыха частный сектор. Зачем платить курортный сбор, если есть альтернатива. Особенно накладно платить курортный сбор тем, кто приехал на отдых надолго и большой семьей. Например, чтобы перезимовать. Такие туристы выбирают апартаменты, квартиры или номера в гостевых домах. Во-первых, там не нужны QR-коды при заселении, во-вторых, не нужно оплачивать курортный сбор.

— Я искренне не понимаю, почему я должен развивать и содержать туристическую инфраструктуру в Сочи. Я плачу налоги, и не маленькие. Я везу в Сочи немаленькие деньги, потому что здесь всё дорого. Я еще и город содержать должен. Это, конечно, возмутительно. Скорее всего, сюда я вообще больше не поеду. Поэтому сняли квартиру и ничего не платим, — рассказал житель Москвы Илья Баскаков. Он считает, что за два года, как работает курортный сбор, Сочи особо не изменился.

— Я видел на набережной в Олимпийском парке какие-то кривые скамейки, на которых было написано, что они выполнены на средства курортного сбора. Больше я не видел никаких здесь улучшений. Пробки везде, с центральных дорог если съехать, то одни ямы. Я считаю, что в инфраструктуру должны вкладываться предприниматели, которые хорошо зарабатывают на туристах, — заявил Илья.

Не все туристы рады курортному сбору

Не все туристы рады курортному сбору

Поделиться

Отдыхающий из Кургана Валерий Нагаев говорит, что в его семье — пятеро человек, все они совершеннолетние, и в день он платит 250 рублей курортного сбора. При заселении в отель он внес сразу всю сумму — 2750 рублей.

— Я раньше не слышал, что есть курортный сбор в Сочи и что его повысили с 1 января. Не очень приятно просто так отдавать деньги. Думаю, что власти региона должны об этом каким-то образом предупреждать туристов или обязать туристические компании. Или по прилете в аэропорту должна быть информация, — считает Нагаев, при этом он говорит, что Сочи — очень красивый и ухоженный город, и если курортный сбор позволяет содержать его в чистоте, то в таком случае его нужно собирать, но снизить до 10 рублей, тогда туристы не будут возмущаться.

Жительница Сочи Наталья Нестеренко считает, что курортный сбор должен оставаться в городском бюджете, а не в региональном, тогда город сможет преобразиться.

— Это опять всё финансируется по остаточному принципу. Я считаю, что курортный сбор, который ввели в Сочи, и должен остаться в Сочи. А не уходить в региональный бюджет, а потом городские власти должны средства выпрашивать из какого-то там фонда. Город как курорт и так почти уже умер. Если бы на эти средства озеленяли город, разбивали скверы, то было бы хорошо. А пока ставят какие-то безвкусные скамейки, и всё, — говорит Наталья. Она уверена, что туристы, а не только жители Сочи должны вкладывать деньги в развитие единственного субтропического курорта России.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

цены в Сочикурорты Красной Поляныгорнолыжные курорты Сочипробки в Сочикурортный сбор в Сочи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter