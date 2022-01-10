«Мы фактически брошены на произвол»: россиянка застряла в Казахстане из-за отмены рейса S7

Читательница 9 января пожаловалась НГС на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана, где продолжаются беспорядки. С ее слов, авиакомпания S7 Airlines отменила несколько рейсов Усть-Каменогорск — Москва, но оповещений не было из-за проблем в республике со связью, а местный аэропорт не дает никакой информации. В пресс-службе авиакомпании и посольстве России в Казахстане объяснили НГС, что происходит.
— Фактически на территории Казахстана отсутствует связь у российских граждан, отключен роуминг и интернет. В прошлом году авиакомпания S7 открыла прямые рейсы из Москвы в разные города Казахстана. В частности в Усть-Каменогорск успели доставить из Москвы
В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines подтвердили отмену рейса на 9 января, о котором говорится в письме. По словам представителя авиаперевозчика, информация об отмене рейсов пассажирам направляется посредством смс-сообщений. Однако с учетом перебоев со связью далеко не все своевременно получают оповещения.
— По поводу отмены рейсов: на текущий момент у нас отменен был один рейс в Казахстан и обратно. Это Москва — Усть-Каменогорск и Усть-Каменогорск — Москва. Здесь пассажиры могут получить либо полный возврат, либо перебронировать на рейсы после 23 января, так как до 23 января продажи у нас сейчас закрыты на все рейсы. Что касается конкретных пассажиров, то здесь нужно индивидуально обращаться в контактный центр по каждой отдельной брони. Остальные рейсы пока не отменены, поэтому пассажирам нужно следить за информацией авиакомпании. Если будет отменен, то будет инструкция что делать, — рассказала пресс-секретарь S7 Airlines Томара Никифорова.
В официальном телеграм-канале авиакомпании опубликована информация о прекращении продаж билетов: «В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines
Как вернуться в Россию?
Накануне Министерство обороны РФ анонсировало организацию рейсов для эвакуации граждан России, застрявших на территории Казахстана из-за отмены рейсов. Для перевозки были предоставлены несколько военных бортов. Первые из них совершили перелеты с пассажирами 9 января.
— По имеющейся у нас информации, вчера было осуществлено 14 рейсов. Часть самолетов направились в аэропорт «Чкаловский» в Подмосковье. Остальные, скорее всего, летали либо в Иваново, либо в Оренбург. Данные по количеству вывезенных — это 1436 человек — это со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, — сообщили НГС в посольстве РФ в республике Казахстан.
В новосибирском аэропорту Толмачево рассказали, что не принимали ни одного борта Министерства обороны России в последние дни.
— Единственные рейсы из республики в Новосибирск совершала авиакомпания Air Astana, это были перелеты в соответствии с расписанием, регулярные рейсы, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Ранее НГС сообщал о том, что рейс из Новосибирска в Казахстан задержали на 8 часов.