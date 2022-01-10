«Мы фактически брошены на произвол»: россиянка застряла в Казахстане из-за отмены рейса S7

Читательница 9 января пожаловалась НГС на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана, где продолжаются беспорядки. С ее слов, авиакомпания S7 Airlines отменила несколько рейсов Усть-Каменогорск — Москва, но оповещений не было из-за проблем в республике со связью, а местный аэропорт не дает никакой информации. В пресс-службе авиакомпании и посольстве России в Казахстане объяснили НГС, что происходит.

— Фактически на территории Казахстана отсутствует связь у российских граждан, отключен роуминг и интернет. В прошлом году авиакомпания S7 открыла прямые рейсы из Москвы в разные города Казахстана. В частности в Усть-Каменогорск успели доставить из Москвы 2-3 рейса по 200 пассажиров каждым рейсом до 5 января. После 5 января авиакомпания отменила обратные рейсы из Усть-Каменогорска, вылеты должны были быть 9, 16 и 23 января. Уведомления об отмене рейсов до пассажиров не доставлены, потому что нет связи на территории Казахстана. Аэропорт тоже не дает информацию пассажирам об отмене или о подтверждении рейсов. Вот и остались на территории Казахстана в разных городах более 1500 пассажиров компании S7, которые уже оплатили авиабилеты на обратный вылет с территории Казахстана и фактически брошены на произвол, — пишет читательница НГС.