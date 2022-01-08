«Сегодня наконец привезли хлеб»: в Казахстане появляется связь — что родные рассказывают новосибирцам

«Связь появляется временами и не везде»

Большинство наших собеседников получили возможность связаться с родными. 7 января в стране подключили стационарные телефоны, в ряде городов начала ловить местная связь и «Билайн».

— С утра был интернет до часа дня. У меня друзья в Усть-Каменогорске и Астане, с ними связь есть. А вот Алма-Ата (там живет мой брат) не появляется в сети. Когда в Казахстане связь появляется — они узнают новости от нас. Звонят, спрашивают: «Что в Казахстане происходит?» В целом связь появляется, но неравномерно: у кого-то работает «Телеграм», у кого-то — «Вотсап», — рассказывает НГС Константин.

Регина, чьи родные живут в Павлодаре и являются пенсионерами, настроена достаточно оптимистично — в городе ситуация стабилизируется:



— В Павлодаре всё в порядке, всё пресекли еще 5-г о числа. Интернет стали с 9 до 13 часов давать, я могу позвонить родным на стационарный телефон, а вообще там еще работает «Билайн». Вообще, ситуацию оцениваю воодушевляюще.



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