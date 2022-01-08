«Сегодня наконец привезли хлеб»: в Казахстане появляется связь — что родные рассказывают новосибирцам

В Казахстане который день продолжаются беспорядки. Жизнь простых людей в таких условиях существенно усложнилась: теперь даже такие базовые вещи, как свежие продукты и наличные, для многих оказались роскошью. К счастью, сегодня, 7 января, в республике наконец начала появляться связь — ее жители начали рассказывать родным за границей, как выживают. Мы поговорили с новосибирцами, которым удалось пообщаться с близкими из разных городов Казахстана — Алма-Аты, Астаны, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семипалатинска. Благодаря этим беседам стало понятнее, как мирные жители переживают непростые времена протестов, беспорядков и дефицита.
«Связь появляется временами и не везде»
Большинство наших собеседников получили возможность связаться с родными. 7 января в стране подключили стационарные телефоны, в ряде городов начала ловить местная связь и «Билайн».
— С утра был интернет до часа дня. У меня друзья в Усть-Каменогорске и Астане, с ними связь есть. А вот Алма-Ата (там живет мой брат) не появляется в сети. Когда в Казахстане связь появляется — они узнают новости от нас. Звонят, спрашивают: «Что в Казахстане происходит?» В целом связь появляется, но неравномерно: у кого-то работает «Телеграм», у кого-то — «Вотсап», — рассказывает НГС Константин.
Регина, чьи родные живут в Павлодаре и являются пенсионерами, настроена достаточно оптимистично — в городе ситуация стабилизируется:
— В Павлодаре всё в порядке, всё пресекли еще
«Какие-то безголовые даже детей выпустили гулять»
Информация о наличии продуктов в магазинах противоречивая — даже из одного города приходит разная информация, не говоря уже о разных городах. Так, родные одних жителей Павлодара не видят проблем с продуктами, родные других — радуются первым поставкам свежих продуктов и хлеба.
— Хлеб завезли только сегодня, до этого свежих продуктов в магазине не было. Торговые центры сегодня работали до обеда. В целом сейчас уже стало спокойнее, — рассказывает Наталья, у которой мама и брат живут в Павлодаре.
Где-то возникают проблемы с алкоголем, почти повсеместно отмечается проблема с наличными — отсюда очереди в банкоматы.
— В супермаркетах и общепите сняли с продажи алкоголь, но в маленьких магазинах у дома он есть — по крайней мере, в восточном Казахстане. У моего друга там есть кафе, так выручка упала до невозможного. Сестра днем ходила в магазин — подкупила что-то. Дефицита с продуктами нет, но до сих пор актуальна проблема с наличными — можно снять не больше 10 тысяч тенге (около 1700 рублей. — Прим. ред.), а в тех, где можно, — огромные очереди, — пересказывает слова друзей, проживающих в разных городах, Константин.
Он отмечает, что люди в Усть-Каменогорске, Астане и Алма-Ате постепенно возвращаются к мирным привычкам. При этом тут же осекается, сомневаясь в достаточной безопасности на улицах городов.
— Днем работают магазины, вечером комендантский час и никто не выходит. Но сегодня днем какие-то безголовые люди даже детей выпустили гулять. В школах Усть-Каменогорска продлили каникулы до 17 января.
Жить будет не на что
Новосибирцы Регина и Александра, чьи родители — пенсионеры — живут в Казахстане, сильно не переживают за их благосостояние — пенсия никуда не денется. Зато многие наши собеседники волнуются за работающих родных и друзей.
— Вот на что людям потом будет жить? Возможности работать сейчас у них нет, — размышляет один из наших собеседников.
Друг Александры попал в тяжелую ситуацию, поскольку работает в интернете:
— Мой друг работает с Россией — он не может даже связаться с работодателем.
Сама Александра с ужасом вспоминает обратную дорогу:
— Я была в Семипалатинске на праздниках у родных. 5 января ехала в гости к подруге, таксисту позвонил друг: «Не едь на площадь, там толпы. Кидаются на машины». Мы доехали до места назначения, и отключили интернет. В тот же день я уезжала в Россию. Очень долго проходили паспортный контроль. Мужчин осматривали поочередно два сотрудника. Женщин и детей спокойнее пропускали. Одного студента развернули. Он на сессию возвращался, а у него справку потребовали. Мы простояли два часа, хотя перед нами было всего двое мужчин с семьями, — с волнением вспоминает она.
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