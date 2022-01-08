Эксперимент с ипотекой. Как журналист НГС рефинансировал кредит и какая выгода из этого вышла

Рефинансирование ипотеки — об этом наверняка задумывались многие, кто брал кредит давно и по еще высоким тогда ставкам. На сегодня ставки рефинансирования достигли своего минимума, больше они вниз не идут, но пока и не повышаются — самое время задуматься о перекредитовании. А сделать это сейчас довольно просто в условиях тотальной цифровизации — авторедактор НГС Дмитрий Косенко делится опытом и рассказывает о подводных камнях.

К рефинансированию ипотеки я приступал два раза. Первый забросил, казалось, что выгоды нет, не изучил все тонкости. Отсюда первый вывод: если уж взялись за это дело, разбирайтесь досконально и не бросайте на полпути. Итак, ставка в Сбербанке у меня была 10,7%, сейчас интернеты пестрят красивыми предложениями от банков вплоть до 5%. Это, конечно, маркетинговый ход: низкая ставка может быть при соблюдении кучи условий по срокам, сумме, зарплатным статусам и т. д.