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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Эксперимент с ипотекой. Как журналист НГС рефинансировал кредит и какая выгода из этого вышла

Рассказ о рефинансировании ипотеки — это может быть просто и выгодно, но есть нюансы

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Вы можете уменьшить расходы на вашу квартиру

Вы можете уменьшить расходы на вашу квартиру

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Рефинансирование ипотеки — об этом наверняка задумывались многие, кто брал кредит давно и по еще высоким тогда ставкам. На сегодня ставки рефинансирования достигли своего минимума, больше они вниз не идут, но пока и не повышаются — самое время задуматься о перекредитовании. А сделать это сейчас довольно просто в условиях тотальной цифровизации — авторедактор НГС Дмитрий Косенко делится опытом и рассказывает о подводных камнях.

К рефинансированию ипотеки я приступал два раза. Первый забросил, казалось, что выгоды нет, не изучил все тонкости. Отсюда первый вывод: если уж взялись за это дело, разбирайтесь досконально и не бросайте на полпути. Итак, ставка в Сбербанке у меня была 10,7%, сейчас интернеты пестрят красивыми предложениями от банков вплоть до 5%. Это, конечно, маркетинговый ход: низкая ставка может быть при соблюдении кучи условий по срокам, сумме, зарплатным статусам и т. д.

В реальности ставка выше, например, у меня при подсчете в разных банках она колебалась в районе 8–9%. Это с учетом комплексного страхования квартиры и жизни — без такой страховки ставка почти у всех увеличивается на 1–2% и весь смысл теряется. В целом, по моим ощущениям, перекредитовываться имеет смысл, если новая ставка хотя бы на 2% ниже текущей.

Итак, лучшим вариантом с учетом всех условий у меня получилась ставка 8,2% в «ВТБ». Теперь думаем, что лучше сделать: уменьшить ежемесячный платеж или сократить срок кредита? Я лично советую сократить срок и вот почему. В моем случае ежемесячный платеж сокращался всего на 2 тысячи рублей — не шибко большой профит. А вот если платеж, наоборот, увеличить всего на 2,5 тысячи, можно сократить оставшийся срок на целый год — с 5 до 4 лет. При этом переплата за проценты у меня уменьшается примерно на 160 тысяч.

Все заявки и оформление можно делать на сайте, вообще никуда не ходить и не звонить. На сайте же и получаете одобрение. Теперь — о расходах: во-первых, оценка квартиры, это 2,5–3 тысячи рублей, делается там же на сайте за один день без выезда оценщика.

Во-вторых, страхование квартиры, жизни и здоровья — вот тут банки вам будут наверняка навязывать «своих» страховщиков с повышенными тарифами, объясняя это всяческими внутренними причинами. На самом деле закон позволяет вам выбрать любого аккредитованного страховщика. Поэтому сначала изучаете все предложения на рынке, а потом настойчиво требуете от банка принятия ваших условий. В итоге экономия на страховке может составить несколько тысяч, у меня, например, полис вышел 6,5 тысячи вместо 11 тысяч рублей.

Еще расходы — это электронная регистрация сделки в Росреестре — 2 тысячи рублей (включая пошлину). Деньги небольшие, но очень удобно — вам не придется потом идти в Росреестр, тратить время. Банк сделает всё за вас. Если же отказываетесь от электронной регистрации, ставка повышается и всё теряет смысл.

В итоге лично вы приходите только один раз — на сделку в банк, это сейчас занимает 1,5–2 часа. Читаете договоры, подписываете их, вам заводят новый счет в этом банке. К концу сделки на этот счет переводится остаток кредита, который вы и перечисляете своему первому банку, таким образом закрывая ипотеку. Ипотеку можно гасить так же на сайте, например в Сбербанк Онлайн выбираете «погасить полностью», так же оставляете заявку на снятие обременения на квартиру.

Через несколько дней первый банк снимает обременение, а второй банк оформляет закладную на вашу квартиру на себя, опять же электронным образом. Всё — вы улучшили свои условия и потратили немного времени и средств, наверняка это имеет смысл. Только тщательно изучайте все условия, просчитывайте ставку и обращайте внимание на мелочи.

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