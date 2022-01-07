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МВД Казахстана выступило с заявлением о протестах в стране. Публикуем документ

Власть обещает помочь бизнесу и защитить иностранцев

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Генконсул Казахстана в Казани обратился за помощью к журналистам

Генконсул Казахстана в Казани обратился за помощью к журналистам

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Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков обратился к СМИ с просьбой опубликовать официальное заявление Министерства внутренних дел Казахстана о беспорядках, продолжающихся в республике уже который день.

В документе говорится об объявленном в стране режиме чрезвычайной ситуации и полномочии местных правоохранительных органов и вооруженных сил. При этом уже после появления этого заявления Генпрокуратура республики объявила о том, что участникам происходящих в стране беспорядков может грозить наказание до пожизненного срока, а также лишение гражданства. Об этом заявил госканал «Хабар 24».

Публикуем обращения генконсула Казахстана в Казани и заявление МВД республики.

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СЮЖЕТ

Беспорядки в КазахстанеБеспорядки в Казахстане

Ранее мы рассказывали, что местные политологи говорят о ситуации в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу — так теперь власти страны называют беспорядки местных жителей, переросшие из митингов из-за повышения цен на топливо.

Люди опасаются притеснения русского народа, поэтому стараются не выходить из дома. При этом в республику уже полностью закрыт въезд для иностранцев.

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Казахстанбеспорядкиконсульстворежим ЧС
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