МВД Казахстана выступило с заявлением о протестах в стране. Публикуем документ

Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков обратился к СМИ с просьбой опубликовать официальное заявление Министерства внутренних дел Казахстана о беспорядках, продолжающихся в республике уже который день.
В документе говорится об объявленном в стране режиме чрезвычайной ситуации и полномочии местных правоохранительных органов и вооруженных сил. При этом уже после появления этого заявления Генпрокуратура республики объявила о том, что участникам происходящих в стране беспорядков может грозить наказание до пожизненного срока, а также лишение гражданства. Об этом заявил госканал «Хабар 24».
Публикуем обращения генконсула Казахстана в Казани и заявление МВД республики.
Ранее мы рассказывали, что местные политологи говорят о ситуации в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу — так теперь власти страны называют беспорядки местных жителей, переросшие из митингов из-за повышения цен на топливо.
Люди опасаются притеснения русского народа, поэтому стараются не выходить из дома. При этом в республику уже полностью закрыт въезд для иностранцев.