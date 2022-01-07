МВД Казахстана выступило с заявлением о протестах в стране. Публикуем документ

Ранее мы рассказывали, что местные политологи говорят о ситуации в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу — так теперь власти страны называют беспорядки местных жителей, переросшие из митингов из-за повышения цен на топливо.



Люди опасаются притеснения русского народа, поэтому стараются не выходить из дома. При этом в республику уже полностью закрыт въезд для иностранцев.