С Новым годом, с новым штаммом! Москва встретила Новый год толпами людей без масок, пугая иностранцев

Красная площадь была закрыта всю новогоднюю ночь 31 декабря. О закрытии главной площади страны бесконечно сообщали из громкоговорителя каждые две минуты. Не веря потусторонним голосам, гуляющие считали своим долгом по пять раз переспрашивать об этом скучающих росгвардейцев, которые там дежурили. Те, в свою очередь, лениво кивали вопрошающим, мол, да, закрыто — вам тут, собственно, делать нечего. Ошалевшим туристам, которые гнали через всю Россию, чтобы отметить по-человечески Новый год в сердце России, оставалось только издалека рассматривать Никольскую башню да скорбным тоном переспрашивать у силовиков, точно ли на площадь нельзя никак попасть? Нет, нельзя. Только утром 1 января. Журналисты Сети городских порталов, чтобы убедиться, что площадь откроют, отправились сюда и утром первого дня 2022 года.
Говорят, Красную площадь закрыли из-за коронавируса. Решение радикальное и не очень понятное. Впрочем, как большинство антиковидных мер в нашей стране. Расстроенные гуляющие, вдоволь настоявшись у ограждения, начинали слоняться в бесконечном потоке людей по Никольской улице — очень узкой, совсем непригодной для массовых гуляний, тем более во времена эпидемий. Зато там красиво: старинные здания, освещенные желтенькими гирляндами и светом из окон скромных (но всё равно дорогих) ресторанов — зрелище завораживающее. В «мирное» время там точно стоит прогуляться. Никольская прилегает к Кремлю, поэтому там сконцентрировалось самое большое число желающих встретить Новый год в самом центре страны.
Вакцинированных, по нашим скромным опросам, там были единицы. В масках — еще меньше. Широко гуляли гости из Средней Азии — те ребята о средствах защиты задумывались в меньшей степени.
— Коронавирус гуляет, а тут плотная безумная толпа, не боитесь Новый год с болезни начать? — подходим к одной такой гостье столицы.
— Кто боится??! Мы боимся?! Ты чего тут нас своим коронавирусом пугаешь, сволочь? — вежливо встревает ее спутник. — Мы только Всевышнего боимся, ясно тебе?
— Ясно, — говорим. Идем дальше цеплять прохожих с надоевшим всем вопросом.
— Так на улице не переносится же… Тут безопасно! — было нам ответом от решительного большинства опрошенных.
Встречались музыканты, Деды Морозы, кто-то декламировал стихи:
«В глухих коридорах и в залах пустынных
Сегодня собрались веселые маски,
Сегодня в увитых цветами гостиных
Прошли ураганом безумные пляски».
Ну нет, уважаемый Гумилев, про маски вы не правы. Хотя в остальном всё верно.
Чуть дальше бабушка — божий одуванчик лихо наигрывает на баяне «В лесу родилась елочка», подогревая новогоднюю атмосферу. Мило, уверенно, но никто ее даже взглядом не окинул! Все стояли у исполнителей какой-то заунывной попсы. В потрепанном пакетике у старушки лежало рублей 20.
— От вас не боюсь заболеть, ребята! — разговариваем с Анной Ивановной. — Я привита, а как закончу, в маске, разумеется, домой поеду. Решила под Новый год людей поразвлекать да и подзаработать немного!
Как же больно смотреть на отечественную старость. Пожилые люди, между прочим, в новогоднюю ночь оказались самыми ответственными гражданами. Все привиты, все в масках — какая прелесть.
Встретили сразу двух врачей подряд: кардиолога и врача из красной зоны. Обе без масок. Обе — в толпе гуляющих.
— У меня очень много пациентов-сердечников, у которых из-за коронавируса начались осложнения, — рассказывает Анастасия, кардиолог. — Но нельзя говорить, что маска — это панацея. Вирус же всё равно проникает. Вакцина гарантирует бóльшую защиту.
— А почему люди не прививаются? Из-за тупости или из-за чрезвычайной смелости, из-за недоверия? — спрашиваем.
— Из-за усталости.
Согласен.
— Как сейчас в красной зоне? — спрашиваем Юлию, врача с передовой борьбы с ковидом.
— Нормально! — смеется. — Как болели, так и болеют. Но пациентов становится меньше.
— А эти гуляния повлияют на распространение заразы?
— Я думаю, что нет. Зато повлияют на грипп, а он гораздо хуже, чем коронавирус. Он не смертельный, но от него очень плохо… Я считаю, что нашим людям плевать на коронавирус из-за менталитета. Думают, что их всё обойдет. Посмотрим-посмотрим…
Силовиков в центре 31 декабря было безумное количество. Синие мигалки хорошо способствовали веселой новогодней атмосфере. ОМОН задерживал тех самых гостей из Средней Азии, спрашивая документы, росгвардейцы ходили уверенным строем туда-сюда. В целом было спокойно и весело.
Народ поехал наверстывать упущенное на следующий день, причем с самого утра, когда Красную площадь открыли, прямо к 7 часам. Людей часов в 9 было примерно столько же, сколько и в новогоднюю ночь. Толпы — и толпы без масок. Хотели написать репортаж на контрасте — полная предновогодняя столица и пустая утром 1 января, а получилось всё без изменений.
Новая фишка утра 1 января 2022 года — появились экскурсоводы с оранжевыми табличками, призывая народ посмотреть первопрестольную всего за 700 рублей. Большого спроса экскурсии не имели.
— Мы работаем только с русскими, — честно ответила мне одна из экскурсоводов. — У нерусских свой темперамент, какие-то свои амбиции. Разговаривать с ними сложно, да и сама экскурсия им неинтересна.
От экскурсоводов в последнюю очередь ожидаешь верности националистическим идеям и практику сегрегации. Интересно.
Видим запуганную парочку. В масках, перчатках, аккуратно осматриваются на площади. Сразу поняли — не наши. Подхожу к ним. Ребята оказались из Японии, приехали на пару дней Москву посмотреть. Поговорили на жутко ломанном английском, периодически сбивались на свои родные языки, но поняли друг друга отлично.
В целом Шу Умезаки, японский студент, весьма впечатлен происходящим в России. Хотя, скорее, шокирован. По его словам, Япония победила коронавирус (418 новых случаев в день!) благодаря жесткой дисциплине: абсолютное большинство носит маски и вакцинируется. Говорит, что 80 процентов на родине сделали прививки. То есть то, что происходит в Японии, совершенно противоположно происходящему у нас. То есть толп гуляющих невакцинированных людей, да еще без масок, там не увидишь. Вот так. А в России ему нравится, люди у нас добрые, а Красная площадь, безусловно, красивая. Хороший парень. Правда, прогнозы по поводу роста заболеваемости в России у японца далеко не оптимистичные.
В целом Новый год в Москве прошел по стандартной схеме. Народные гуляния, песни, пляски. В общем весело. Закрытие Красной площади не повлияло на число гуляк, и всем им пришлось толпиться в узких улочках, где вероятность подхватить заразу гораздо выше. Ну что ж, с Новым годом, с новым штаммом? А чего еще можно ожидать от таких мер борьбы с ковидом и таким сплоченным наплевательством на все эти меры?!