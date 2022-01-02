С Новым годом, с новым штаммом! Москва встретила Новый год толпами людей без масок, пугая иностранцев

— Кто боится??! Мы боимся?! Ты чего тут нас своим коронавирусом пугаешь, сволочь? — вежливо встревает ее спутник. — Мы только Всевышнего боимся, ясно тебе?



— Ясно, — говорим. Идем дальше цеплять прохожих с надоевшим всем вопросом.



— Так на улице не переносится же… Тут безопасно! — было нам ответом от решительного большинства опрошенных.



Встречались музыканты, Деды Морозы, кто-то декламировал стихи:



«В глухих коридорах и в залах пустынных



Сегодня собрались веселые маски,



Сегодня в увитых цветами гостиных



Прошли ураганом безумные пляски».



Ну нет, уважаемый Гумилев, про маски вы не правы. Хотя в остальном всё верно.