Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья и детей

Новый год шагает по стране, первыми 2022-й встретили жители Камчатки и Чукотки. Куранты пробили полночь, перед этим традиционно президент зачитал свое новогоднее обращение. Текст послания уже появился, так что если вы не хотите дожидаться полуночи, можете почитать речь президента уже сейчас.

Дорогие друзья! Через несколько секунд наступит новый год. И во многих семьях, в том числе у наших соотечественников за пределами России прозвучит традиционное: «С Новым годом, с новым счастьем!» Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой родины. С Новым годом, дорогие друзья!

