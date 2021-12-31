Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья и детей

Новый год шагает по стране, первыми
Дорогие друзья! Через несколько секунд наступит новый год. И во многих семьях, в том числе у наших соотечественников за пределами России прозвучит традиционное: «С Новым годом, с новым счастьем!» Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой родины. С Новым годом, дорогие друзья!