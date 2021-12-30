Потери 2021-го: 20 знаменитостей, которые умерли в этом году

Петр Мамонов

15 июля ковид оборвал жизнь музыканта и актера Петра Мамонова. В начале июля его госпитализировали, последние дни он находился в состоянии медикаментозного сна и на искусственной вентиляции легких. Мамонову было 70 лет.

Еще в 1980-х он собрал группу «Звуки Му», выступал с ней десять лет, затем распустил и следующие годы вновь собирал, но уже в разных составах. Снимался в фильмах Павла Лунгина — «Такси-блюз», «Остров», «Царь».

Петр Мамонов был глубоко верующим человеком.



— Все мы рождаемся больными. Всегда рождались. Рождаемся, поврежденные грехом. Мы все наглухо больны. Кто на голову, кто на ноги, кто на сердце, кто на чувства. Надо снисходить друг к другу и помнить о том, что все мы больны и повреждены грехом. Бог любит всех одинаково ровно. А здоровых вообще нет, здоров один Бог, — говорил Мамонов в интервью нашим коллегам. Полностью почитать его можно по этой ссылке.



Чарли Уоттс

Кто знает, стал бы Чарли Уоттс одним из самых выдающихся в истории музыки барабанщиков, если бы не уделял своему хобби столько же времени, сколько основной работе. По профессии Уоттс был графическим дизайнером, первое время этим заработывал на жизнь, а вечерами уже для удовольствия играл в лондонских пабах. Там его в 1963 году заметили Мик Джаггер, Кит Чичардс и Байан Джонс и пригласили в свою на тот момент малоизвестную группу The Rolling Stones.