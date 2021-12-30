Потери 2021-го: 20 знаменитостей, которые умерли в этом году

2021 год запомнится нам не только как еще один год мучительной борьбы с коронавирусом, но и, увы, потерями — этот год забрал замечательных актеров, режиссеров, музыкантов, спортсменов. Давайте вспомним о них.
Владимир Коренев
Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе, в
Актер играл в «Сынах Отечества», «Свете далекой планеты», «Детях Дона Кихота», с 1961 года был ведущим солистом труппы театра имени Станиславского. Его не стало 2 января 2021 года, он умер от коронавируса.
Борис Грачевский
Создателя «Ералаша» Бориса Грачевского не стало 14 января. В конце 2020 года у режиссера выявили коронавирус. Сначала он лечился дома, но 28 декабря его госпитализировали. Несколько дней Грачевский провел в реанимации, в начале января сообщалось, что его удалось стабилизировать, но всё же организм не выдержал борьбу с вирусом.
Детский юмористический журнал «Ералаш» Борис Грачевский придумал в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом. Долгие годы он оставался любимым сериалом детворы — эти ролики смешили, учили, напоминали нам, уже взрослым, о том, что есть хорошее и вечное. Дело Грачевского продолжает жить и сегодня — съемки «Ералаша» продолжаются.
Ларри Кинг
23 января в Лос-Анджелесе умер Ларри Кинг — журналист, теле- и радиоведущий, легенда американской журналистики. Ему было 87 лет. В начале 2021 года Кинга госпитализировали с коронавирусом.
Ларри Кинг был известен по всему миру сериями интервью со знаменитыми звездами, бизнесменами и политиками. Ему удалось разговорить Фрэнка Синатру — музыкант обычно редко общался с журналистами, но последнее интервью дал именно Кингу. В 2000 году героем его шоу стал Владимир Путин, который тогда только стал президентом. Именно Кинг задал вопрос: «Что случилось с подводной лодкой «Курск»»? На что президент с улыбкой ответил: «Она утонула».
Василий Лановой
28 января не стало Василия Ланового, советского и российского актера. Он играл в десятках спектаклей и фильмов, среди известных ролей — Грэй из «Алых парусов», Иван Варавва в «Офицерах», Костенко из «Петровки, 38» и «Огарева, 6», Вадим Гаврилович Чистяков из «Приступить к ликвидации».
В начале 2021 года его вместе с супругой госпитализировали из-за коронавируса. Сначала СМИ сообщали об улучшении состояния артиста, затем о том, что Ланового перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Василию Лановому было 87 лет.
Юрий Власов
13 февраля в возрасте 85 лет ушел из жизни Юрий Власов — легенда советского спорта, тяжелоатлет. Власов — первый человек на планете, поднявший более двух центнеров с помоста над головой. За свою карьеру он взял золото на
Андрей Мягков
18 февраля не стало актера Андрея Мягкова — человека, с которым мы 40 с лишним лет встречали Новый год. Мягков сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром», Новосельцева в «Служебном романе», лаборанта Хвостова в «Гараже», Карандышева в «Жестоком романсе».
Ранее Андрей Мягков перенес две операции на сердце: в сентябре 2009 года ему заменили сердечные клапаны и удаляли тромб из сонной артерии в частной немецкой клинике, а в декабре 2009 года ему сделали стентирование. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Татьяна Полякова
Автор известных на всю Россию детективов Татьяна Полякова умерла 8 марта. Ей было 62 года. За всю карьеру Полякова стала автором более 90 книг, среди самых известных — «Тонкая штучка», «Деньги для киллера», «Леди Феникс», «Как бы не так». Часть детективов Поляковой были экранизированы.
DMX
9 апреля в Америке скончался популярный рэпер DMX. За несколько дней до этого он попал в больницу из-за передозировки наркотиков, врачи не смогли его спасти.
Долгое время рэпер страдал от наркозависимости и не раз был на реабилитации. Переменные успехи в борьбе с привычкой не стали помехой для записи легендарных треков, один из них — Party Up — уж точно слышал каждый, кто хотя бы раз в нулевые включал MTV.
Слава Сэ
19 июня стало известно о смерти писателя Вячеслава Солдатенко, он же Слава Сэ. Он скончался в центральной больнице города Риги, куда был госпитализирован с коронавирусом. Писателю диагностировали полное поражение легких, врачи боролись за жизнь, но безрезультатно. Ему было 52 года.
Слава Сэ сначала был бизнесменом, потом — сантехником, а потом стал писать свои мысли в «Живом журнале» и там же обрел популярность. Первая книга «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» вышла в 2010 году, а уже в
Владимир Меньшов
5 июля на 82-м году жизни скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня его госпитализировали из-за коронавируса.
Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени
Петр Мамонов
15 июля ковид оборвал жизнь музыканта и актера Петра Мамонова. В начале июля его госпитализировали, последние дни он находился в состоянии медикаментозного сна и на искусственной вентиляции легких. Мамонову было 70 лет.
Еще в 1980-х он собрал группу «Звуки Му», выступал с ней десять лет, затем распустил и следующие годы вновь собирал, но уже в разных составах. Снимался в фильмах Павла Лунгина — «Такси-блюз», «Остров», «Царь».
Петр Мамонов был глубоко верующим человеком.
— Все мы рождаемся больными. Всегда рождались. Рождаемся, поврежденные грехом. Мы все наглухо больны. Кто на голову, кто на ноги, кто на сердце, кто на чувства. Надо снисходить друг к другу и помнить о том, что все мы больны и повреждены грехом. Бог любит всех одинаково ровно. А здоровых вообще нет, здоров один Бог, — говорил Мамонов в интервью нашим коллегам. Полностью почитать его можно по этой ссылке.
Чарли Уоттс
Кто знает, стал бы Чарли Уоттс одним из самых выдающихся в истории музыки барабанщиков, если бы не уделял своему хобби столько же времени, сколько основной работе. По профессии Уоттс был графическим дизайнером, первое время этим заработывал на жизнь, а вечерами уже для удовольствия играл в лондонских пабах. Там его в 1963 году заметили Мик Джаггер, Кит Чичардс и Байан Джонс и пригласили в свою на тот момент малоизвестную группу The Rolling Stones.
Профессия Уоттса пригодилась и в музыкальной карьере: первое время он рисовал обложки и плакаты «роллингов». Проведя с группой большую часть своей жизни, Уоттс объявил, что пропустит грядущее осеннее турне из-за проблем со здоровьем. 24 августа он умер в одной из больниц Лондона в окружении членов семьи.
Жан-Поль Бельмондо
6 сентября на 89-м году жизни скончался актер Жан-Поль Бельмондо. Представитель артиста рассказал, что он умер в своем доме в Париже.
— Он был очень уставшим какое-то время. Скончался спокойно, — цитировали французские СМИ адвоката Бельмондо.
На экранах кино Бальмондо появился в
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после чего перестал работать в театре и кино, однако в 2008 году вернулся на экран — снялся в фильме «Человек и его собака» режиссера Франсиса Юстера. Окончательно актер ушел из кино в 2015 году.
Виктор Коклюшкин
Юмористические монологи Виктора Коклюшкина стали известнее раньше, чем он сам. В конце
Монологи Коклюшкина читали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко. Он сам стал узнаваемым по номерам «Алё, Люся», «Ах, так», «Гербалайф» и другим. 12 ноября Виктор Коклюшкин скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было 75 лет.
Валерий Гаркалин
Последние месяцы жизни народный артист России Валерий Гаркалин провел в Коммунарке: 2 октября актера госпитализировали с коронавирусом, врачи диагностировали 85% поражение легких. Гаркалин лежал в реанимации на ИВЛ. 20 ноября стало известно о его смерти.
Валерий Гаркалин окончил Гнесинку и ГИТИС, в разные годы работал в Московском театре сатиры, театре кукол имени Образцова. В кино запомнился зрителям как комедийный актер. Среди его самых известных работ — игра в комедии «Ширли-мырли», «Белые одежды», «Попса», «Жулики» и других фильмах.
Нина Русланова
21 ноября стало известно о смерти Нины Руслановой. Ранее она перенесла инсульт, после чего состояние здоровья актрисы заметно ухудшилось.
Нина Русланова запомнилась публике по ролям в «Собачьем сердце», «Зимней вишне», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоне» и других знаковых картинах. На счету Руслановой немало титулов и наград; среди них — народная артистка РСФСР и две награды премии «Ника» за лучшую женскую роль.
Александр Градский
28 ноября не стало Александра Градского — певца, композитора, мультиинструменталиста. За несколько дней до этого артисту стало плохо дома, его госпитализировали в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Коллеги Градского рассказали, что его здоровье ухудшилось после коронавируса — артист почти перестал вставать, жаловался на боли в ногах. На последние съемки «Голоса» его привозили на носилках.
В разные годы Градский участвовал в ВИА «Скифы», «Лос Панчос», «Веселые ребята». Широкую известность получил после исполнения песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. Сам Александр Градский был автором более 200 песен.
Нина Ургант
3 декабря ушла из жизни российская актриса Нина Ургант, ей было 92 года. Нину Ургант зрители помнят по ролям в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее фильмографии 58 ролей в художественном кино. В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино — Ошкинчиху в картине «Азиат».
В июле 2014 года Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона.
Сергей Соловьев
Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев скончался вечером 13 декабря в возрасте 77 лет. Окружение режиссера сообщило, что он умер в результате тяжелой болезни.
Сергей Соловьев родился в 1944 году. В начале 1960-х работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего, позже окончил ВГИК и в 1969 году устроился на «Мосфильм». Дебютом режиссера стали новеллы в киноальманахе «Семейное счастье», однако наиболее он известен как автор фильма «Асса», ставшего культовым для рок-движения конца 80-х и 90-х годов прошлого века. После у режиссера вышли еще два фильма, составляющие вместе с «Ассой» трилогию: «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Также Соловьев является автором фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Анна Каренина».
В 2019 году под руководством Сергея Соловьева открылся Театр-студия САС. До последних дней жизни Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе и руководил мастерскими.
Андрей Ярославцев
Широкому кругу зрителей это имя может вспомниться не сразу, но голос Андрея Ярославцева знает если не совсем каждый, то точно каждый второй. Профессор Дамблдор из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина Колец», Оптимус Прайм из «Трансформера» говорят в наших любимых фильмах так, как их озвучил Ярославцев.
Актера дубляжа не стало 26 декабря, ему было 64 года. Его коллега Дмитрий Череватенко заявлял, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова, за карьеру актера дубляжа озвучил 240 фильмов. Его голос также звучал за кадром «Форта Боярд», Top Gear и «Легенд советского сыска».