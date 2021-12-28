Интернет-гигантов стали штрафовать чаще и на большие суммы

Специалисты юридического центра АНО «ИРИ» отмечают обострение в 2021 году проблематики взаимодействия традиционных СМИ и технологических компаний. Например, во Франции и Австралии были приняты решения, обязывающие платформы договариваться со СМИ об условиях использования их контента.



В России штрафы выписывались преимущественно за нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Например, недавно суд Москвы наложил на Facebook оборотный штраф за неудаление запрещённого контента в размере 1,99 млрд рублей (27 млн долларов США).

