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Интернет-гигантов стали штрафовать чаще и на большие суммы

В мире эти компании чаще наказывают за нарушение антимонопольного законодательства, в России — административного

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Совсем недавно российский суд оштрафовал Facebook 27 млн долларов США

Совсем недавно российский суд оштрафовал Facebook 27 млн долларов США

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Экспертный юридический центр Института развития интернета совместно со специалистами РОЦИТ изучил мировые тренды в области цифрового права и государственного управления. Специалисты говорят, что одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компании. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году по данным экспертов были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга.

Самый крупный штраф был в КНР: Alibaba Group обязали выплатить 2,78 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. В Евросоюзе тоже отличились антимонопольщики: Итальянское управление по защите конкуренции оштрафовало Амазон на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции. Тот же Амазон штрафовали и в Люксембурге — 746 млн евро за нарушения законодательства о защите персональных данных.

Специалисты юридического центра АНО «ИРИ» отмечают обострение в 2021 году проблематики взаимодействия традиционных СМИ и технологических компаний. Например, во Франции и Австралии были приняты решения, обязывающие платформы договариваться со СМИ об условиях использования их контента.

В России штрафы выписывались преимущественно за нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Например, недавно суд Москвы наложил на Facebook оборотный штраф за неудаление запрещённого контента в размере 1,99 млрд рублей (27 млн долларов США).

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