Умер советский писатель и защитник детей Альберт Лиханов



В своих книгах Лиханов писал о детстве и юности, он автор романа «Мой генерал», повестей «Звезды в сентябре», «Теплый дождь», трилогии «Семейные обстоятельства», серии повестей «Русские мальчики». По многим из его книг были сняты фильмы.



Год назад мы публиковали интервью с Альбертом Лихановым, в котором он признался, что быть благотворителем теперь очень трудно, как и быть писателем.