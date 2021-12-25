Умер советский писатель и защитник детей Альберт Лиханов

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Писатель основал Российский детский фонд — первую и крупнейшую некоммерческую благотворительную организацию в России.
— Он проповедовал гуманистические ценности — как писательским словом, так и делом, являясь инициатором создания и на протяжении 34 лет бессменным руководителем Российского детского фонда — первой и крупнейшей благотворительной организации в нашей стране, а также руководителем созданного в 2020 году по Указу Президента России Фонда защиты детей, — пишут в Российском детском фонде.
В своих книгах Лиханов писал о детстве и юности, он автор романа «Мой генерал», повестей «Звезды в сентябре», «Теплый дождь», трилогии «Семейные обстоятельства», серии повестей «Русские мальчики». По многим из его книг были сняты фильмы.
Год назад мы публиковали интервью с Альбертом Лихановым, в котором он признался, что быть благотворителем теперь очень трудно, как и быть писателем.