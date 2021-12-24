Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей

Уточняется, что аналогичный иск Роскомнадзор направил и в отношении Facebook, его тоже рассмотрят сегодня. Согласно информации на сайте судов общей юрисдикции города Москвы, ранее в этом году Таганский районный суд оштрафовал за неудаление запрещенной информации Telegram, TikTok и Twitter, однако при назначении этих штрафов выручка компаний не учитывалась. По информации «Ведомостей», первое решение суда в России по делам об «оборотных» штрафах для IT-компаний.